Ce que nous savons de l’explosion de l’hôpital Al Ahli à Gaza | Nouvelles du monde

Une explosion à l’hôpital al Ahli à Gaza mardi soir a tué de nombreux Palestiniens.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Que s’est-il passé à l’hôpital de Gaza ?

Une frappe a eu lieu contre l’hôpital al Ahli al Arabi dans la ville de Gaza mardi soir, vers 19 heures, heure locale.

Le nombre exact de personnes tuées dans l’explosion n’est pas encore clair.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré au moins 500 personnes ont été tuées. Les Forces de défense israéliennes ont suggéré que ce chiffre était gonflé.

Une vidéo de l’Associated Press de l’hôpital montrait ses terrains jonchés de corps, dont de nombreux jeunes enfants, alors qu’un incendie ravageait le bâtiment.

Qu’a dit Israël ?

Israël a a nié qu’il était responsable de l’explosionaffirmant que le groupe militant du Jihad islamique palestinien (JIP) l’a frappé avec une roquette ratée lancée depuis Gaza à 18h59, heure locale.

Du jour au lendemain, Tsahal a publié une vidéo montrant prétendument une roquette tombant en panne et tombant sur Gaza au moment même où l’hôpital al Ahli était touché.

Lors d’une conférence de presse mercredi matin, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l’armée avait déterminé qu’il n’y avait aucune attaque aérienne, terrestre ou navale dans la zone au moment de l’explosion.

Il a également déclaré que l’hôpital n’avait pas été touché directement. Au lieu de cela, a-t-il expliqué, une roquette du JIP a touché le parking et a enflammé des véhicules.

Israël a affirmé que les cratères causés par les munitions israéliennes n’étaient pas présents à l’hôpital et a publié des images qui, selon lui, corroborent cette hypothèse.

Les vidéos et images des dégâts géolocalisées par Sky News correspondent à la localisation partagée par Tsahal.

Sky News n’a pas été en mesure de vérifier les affirmations selon lesquelles les dégâts ne correspondent pas aux cratères qu’aurait causé un missile israélien.

Un audio diffusé par Israël montrerait deux militants du Hamas discutant de l’incident et affirmant que le missile appartient au JIP et qu’il a été tiré depuis un cimetière derrière l’hôpital.

Sky News ne peut pas vérifier de manière indépendante cet audio en provenance d’Israël.

L’image radar, selon Israël, montre la trajectoire des roquettes du JIP passant au-dessus de l’hôpital au moment de l’explosion. Photo : Forces de défense israéliennes





Qu’a dit le Hamas ?

Le Hamas a publié une déclaration qualifiant l’explosion de « crime de génocide » et en imputant la responsabilité à Israël.

Le groupe militant a déclaré : « L’horrible massacre perpétré par l’occupation sioniste dans l’hôpital al Ahli de la ville de Gaza, qui a fait des centaines de victimes, pour la plupart des familles déplacées, des patients, des enfants et des femmes, est un crime de génocide qui révèle une fois de plus la visage laid de cet ennemi criminel et de son gouvernement fasciste et terroriste. »

Qu’a dit le Jihad Islamique Palestinien ?

Le JIP, un petit groupe militant de la bande de Gaza, a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans l’explosion et qu’Israël en était responsable.

Il s’agit « probablement » d’un accident de Gaza – analyste

Analyste de la défense Michael Clarke a déclaré à Sky News que la prépondérance des probabilités indique que les affirmations israéliennes sont vraies – selon lesquelles le JIP aurait raté le tir d’une roquette.

Lorsqu’on lui a demandé, il a estimé la probabilité à 60-70 %.

Le système Iron Dome permet à Israël de suivre les roquettes dirigées vers Israël, ce qui rend « plausible » l’affirmation de Tsahal selon laquelle elle sait que les missiles ont été tirés depuis l’arrière de l’hôpital.

La clé de la certitude réside dans les fragments de missiles qui restent dans l’enceinte de l’hôpital, a-t-il déclaré. Ceux-ci peuvent fournir une certitude à 95 % quant à la provenance du missile – mais ils sont sous le contrôle du Hamas, a-t-il déclaré.

« Je m’attendrais à ce que le Hamas produise à un moment donné une sorte de missile israélien dérivé de quelque part et dise ‘c’est le missile qui a touché l’hôpital’, et cela peut être vrai ou non. »

Les roquettes peuvent-elles avoir des ratés ?

Correspondant au Moyen-Orient Alistair Bunkall a déclaré, sans porter de jugement sur la frappe à l’hôpital, que les roquettes lancées par le Hamas et le Jihad islamique palestinien sont connues pour « avoir des ratés et atterrir à court ».

Les groupes militants disposent-ils de roquettes susceptibles de causer ces dégâts ?

Bunkall a poursuivi : « Les gens soulignent que lorsque les roquettes du Hamas ou du Jihad islamique frappent des parties du sud d’Israël, elles ne causent jamais vraiment le genre de dégâts que nous avons vu à l’hôpital la nuit dernière. »

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse de mercredi matin – et a déclaré que l’ampleur des destructions était causée par un raté de tir du JIP atterrissant sur un parking et par l’explosion de voitures par la suite.

Pourquoi y avait-il autant de monde à l’hôpital ?

Des centaines de Palestiniens se sont réfugiés à Al Ahli et dans d’autres hôpitaux de la ville de Gaza après Israël a ordonné à tous les habitants du nord d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza..

Ibrahim al Naqa, médecin à l’hôpital, a déclaré à Reuters : « Cet endroit a créé un refuge sûr pour les femmes et les enfants,

ceux qui ont échappé aux bombardements israéliens.