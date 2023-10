Ce que nous savons de l’attentat à la bombe contre l’hôpital de Gaza

L’archevêque Hosam Naoum, qui fait partie du diocèse de Jérusalem, qui gère l’hôpital, a déclaré que les Palestiniens de Gaza utilisaient l’hôpital comme un sanctuaire contre le barrage constant de frappes. Il a déclaré que l’hôpital avait été touché trois jours plus tôt par des frappes aériennes et avait ensuite reçu plusieurs avis d’évacuation. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’hôpital était opérationnel « avec des patients, des soignants et des soignants, ainsi que des personnes déplacées internes qui y ont trouvé refuge ».

Deux témoins ont déclaré à NBC News qu’ils avaient entendu dire ces derniers jours que l’hôpital serait pris pour cible et qu’il devait être évacué. « Mais après qu’il y ait eu des menaces dans la région, des personnes sans défense sont venues ici pour se réfugier dans le bâtiment de l’hôpital. Mais nous avons été surpris, alors que nous étions là-bas, que des avions israéliens aient pris pour cible l’endroit. Il y eut de nombreux martyrs et blessés. C’était un spectacle indescriptible », a déclaré le témoin Asad Ayed.

On ne sait pas comment il a su qu’il s’agissait d’une frappe aérienne.

Le Hamas – le groupe militant qui contrôle Gaza et a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, l’UE et d’autres pays – a immédiatement imputé l’attentat à Israël, le qualifiant de « crime de génocide », sans fournir de preuves. Peu de temps après, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, Riyad Mansour, s’est dit « indigné par le massacre » commis « par les forces israéliennes ». Et le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré mercredi à NBC News à propos de l’évaluation américaine : « Personne ne croit à ce récit dans cette partie du monde ».

Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées. Le Dr Ghassan Abu-Sittah, un chirurgien qui se trouvait à l’hôpital au moment de l’explosion, a déclaré à NBC News qu’une partie du plafond de la salle d’opération s’était effondrée et qu’il estimait que 300 personnes avaient été tuées.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré que « même si nous continuons à collecter des informations, notre évaluation actuelle, basée sur l’analyse des images aériennes, des interceptions et des informations de source ouverte, est qu’Israël n’est pas responsable » de l’explosion.