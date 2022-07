Ce que nous savons de l’assassinat de Shinzo Abe

Dimanche, ils ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir s’il avait assisté à un discours antérieur d’Abe, la veille du meurtre. La vidéo de ce rassemblement, dans la ville d’Okayama, montre un homme qui ressemble à M. Yamagami debout derrière l’ancien Premier ministre.

La sécurité d’Abe était défaillante, a reconnu la police.

M. Abe, l’une des personnalités les plus éminentes du Japon, a été abattu à bout portant, en plein jour, par un homme armé qui passait devant les gardes de sécurité sans encombre. Ce n’est qu’après avoir tiré un deuxième coup de feu que l’agresseur a été plaqué et maîtrisé. Beaucoup de gens, au Japon et au-delà, ont demandé comment cela était possible.

Tomoaki Onizuka, le chef de la police préfectorale de Nara, a déclaré samedi qu’il était “indéniable qu’il y avait des problèmes dans la sécurité” prévue pour M. Abe.