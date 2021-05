Ce que nous savons de l’accord Israël-Hamas

WASHINGTON – Israël et le Hamas ont mis fin jeudi soir à un conflit militaire de 11 jours après que les deux parties aient accepté un cessez-le-feu négocié par l’Égypte.

Cette décision faisait suite à la pression croissante de l’administration du président Joe Biden et d’autres dirigeants étrangers pour désamorcer le conflit – qui a causé beaucoup plus de dévastations à Gaza qu’Israël et a tué beaucoup plus de Palestiniens. Le Hamas a tiré des roquettes sans discernement sur des zones civiles en Israël tandis qu’Israël pilonnait Gaza avec des frappes aériennes.

Israël a qualifié l’accord de « mutuel et inconditionnel ». Biden a salué la trêve et a félicité Netanyahu après que le dirigeant israélien ait confirmé le cessez-le-feu par téléphone jeudi soir.

Suite:Israël et le Hamas acceptent de cessez-le-feu après des centaines de morts à Gaza

Qui a été tué dans le conflit israélo-palestinien?

Le dernier conflit israélo-palestinien a été la pire flambée de violence au Moyen-Orient depuis 2014.

Au moins 230 Palestiniens ont été tués, dont 64 enfants et 38 femmes, depuis le début des combats. 1 620 autres personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne divise pas les chiffres en combattants et civils.

Suite:« Tous les ingrédients incendiaires imaginables »: voici ce qui a déclenché la pire violence au Moyen-Orient depuis 2014

En Israël, 12 personnes, dont un garçon de 5 ans, une fille de 16 ans et un soldat, ont été tuées.

En outre, 58 000 Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers pendant le conflit, tandis que 18 hôpitaux et cliniques et un établissement de santé ont été détruits, selon l’Organisation mondiale de la santé. Le laboratoire central de test COVID-19 dans la ville de Gaza a été presque complètement détruit.

Biden voit une « véritable opportunité » de progrès vers la paix

Dans de brèves remarques jeudi, Biden a déclaré que l’accord offrait une opportunité de rechercher un accord de paix plus large entre les parties.

« Je crois que les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre en toute sécurité et de jouir de mesures égales de liberté, de prospérité et de démocratie », a-t-il déclaré. «Mon administration poursuivra notre diplomatie silencieuse et implacable à cette fin. Je crois que nous avons une réelle opportunité de progresser et je suis déterminé à travailler pour cela.

Suite:Biden dit à Netanyahu qu’il s’attend à « une désescalade significative aujourd’hui » avec la voie vers le cessez-le-feu

Suite:Acteurs clés du conflit israélo-palestinien et pourquoi la paix reste insaisissable à Gaza

Biden a présenté ses condoléances aux familles des victimes – Israéliens et Palestiniens. « Ces hostilités ont entraîné la mort tragique de tant de civils », a-t-il déclaré.

Alors que les combats s’intensifiaient, Biden a dû faire face à une pression croissante de la part des démocrates pour qu’il intervienne avec plus de force pour arrêter les attaques aériennes israéliennes. Mercredi, il a appelé à une « désescalade significative » de Netanyahu, mais Israël a poursuivi ses opérations.

En racontant son appel téléphonique de jeudi avec Netanyahu – son sixième ces derniers jours – Biden a déclaré qu’il avait réitéré le « soutien total » des Etats-Unis à Israël pour se défendre contre le Hamas. Il a également promis que les États-Unis contribueraient à reconstituer le système sophistiqué de défense antimissile Iron Dome d’Israël, qui a limité les pertes en Israël.

Biden a déclaré que les États-Unis avaient pris part à « des discussions intensives de haut niveau, heure par heure, littéralement » avec l’Egypte et d’autres intermédiaires pour éviter un conflit prolongé. Il a remercié le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi pour son rôle dans la négociation de l’accord.

Comment le conflit a commencé

Les combats ont commencé lorsque des groupes militants du Hamas ont tiré des roquettes sur Jérusalem après des jours d’affrontements entre des manifestants palestiniens et la police israélienne à Jérusalem près de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un site sacré pour les juifs et les musulmans.

Les Palestiniens protestaient contre les efforts des colons juifs pour expulser les familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est.

Le Hamas, qui contrôle Gaza, a tiré des milliers de roquettes sur des cibles civiles en Israël, envoyant les Israéliens se précipiter pour bombarder les abris. La grande majorité des roquettes du Hamas ont été interceptées par le système de défense antimissile Dome.

Israël a répondu avec sa propre fusillade de missiles visant à dégrader la capacité militaire du Hamas et à tuer ses dirigeants. Gaza abrite environ deux millions de Palestiniens.

Suite:Les enfants de Gaza sont les plus touchés par le conflit Israël-Hamas

Suite:La mosquée Al-Aqsa prise de la prière à la violence: photos divergentes de l’un des sites les plus sacrés de l’islam

Et après?

Les hostilités entre Israël et la Palestine restent vives et remontent à des décennies.

Alors même qu’un cessez-le-feu était atteint, les forces de défense israéliennes ont déclaré que des sirènes alertant les résidents israéliens des tirs de roquettes du Hamas retentissaient dans le sud du pays.

Taher Nounou, un responsable du Hamas, a confirmé l’accord: «La résistance palestinienne s’engagera dans cet accord aussi longtemps que l’occupation sera commise», a-t-il dit.

Suite:Bernie Sanders veut arrêter la vente d’armes américaine à Israël, suite à une résolution similaire d’AOC, Tlaib

Biden a juré « une assistance humanitaire rapide » par le biais des Nations Unies au peuple de Gaza, indiquant clairement que cela se ferait par le biais d’un partenariat avec les autorités palestiniennes, et non le Hamas.

Les deux côtés seront à bout au fur et à mesure que la trêve entrera en vigueur, et avec des tensions toujours élevées, certains craignent que cela ne tienne pas. Pendant ce temps, l’ONU et d’autres organisations de secours lanceront un effort massif de secours et de reconstruction à Gaza, qui a fait le plus gros des victimes et des dommages aux infrastructures.

Contribution: Kim Hjelmgaard, Maureen Groppe et Associated Press. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.