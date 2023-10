Ce que nous savons de l’accès de l’Iran aux 6 milliards de dollars issus d’un échange de prisonniers américain

WASHINGTON — L’administration du président Joe Biden se réserve la possibilité de suspendre l’accès de l’Iran aux 6 milliards de dollars qu’il devrait recevoir dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers conclu le mois dernier entre la Maison Blanche et Téhéran, mais jusqu’à présent, elle n’en voit pas la nécessité. , selon trois sources proches des discussions.

La Maison Blanche a fait face à des pressions bipartites depuis que le Hamas a attaqué Israël pour empêcher l’Iran d’accéder aux 6 milliards de dollars, d’autant plus que les États-Unis tentent d’évaluer si l’Iran a été directement impliqué dans l’attaque.

« Ces fonds devraient rester gelés jusqu’à ce que nous puissions déterminer si l’Iran a joué un rôle dans l’attaque et quelle devrait être la réponse appropriée des États-Unis », a déclaré mercredi le sénateur Bob Casey, D-PA, dans un communiqué.

Les critiques de la décision de la Maison Blanche d’accorder à l’Iran l’accès aux 6 milliards de dollars soutiennent que l’argent est fongible et que tout fonds que l’Iran reçoit pour l’aide humanitaire libère davantage d’argent pour que Téhéran puisse le dépenser dans des activités néfastes au Moyen-Orient.

Les responsables de l’administration, tout en suggérant que le gel des 6 milliards de dollars était sur la table, n’ont pas précisé quel serait le déclencheur ni comment ce processus fonctionnerait. Le nouveau gel des fonds iraniens pourrait également avoir un effet sur les efforts de l’administration pour négocier de futurs accords pour d’autres Américains injustement détenus à l’étranger.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré mardi qu’aucun des 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens non gelés n’avait été dépensé, tout en refusant de dire si l’administration chercherait à les recongeler. Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale, a déclaré mardi aux dirigeants juifs que, si nécessaire, « nous avons des options à notre disposition si l’argent n’est pas dépensé aux fins pour lesquelles il est limité ».

L’Iran ne peut pas accéder directement aux fonds par lui-même, selon des responsables américains, qui soulignent que l’argent se trouve dans une banque qatarie et est destiné uniquement à un usage humanitaire.

Les responsables insistent sur le fait qu’il existe déjà plusieurs garanties pour garantir que l’argent ne soit pas utilisé à mauvais escient, notamment une surveillance par le département du Trésor américain et par les Qataris également. Tout retrait approuvé d’articles tels que de la nourriture, des médicaments et du matériel agricole serait surveillé par les deux entités, ont indiqué des responsables.

Les fonds étaient auparavant détenus dans une banque sud-coréenne dans le cadre d’un mécanisme qui permettait à l’Iran de continuer à vendre du pétrole à la Corée du Sud et à plusieurs autres pays. Les sanctions américaines avaient interdit à l’Iran d’accéder à cet argent.

« Les fonds au Qatar sont soumis aux mêmes restrictions que les fonds en Corée du Sud et ne peuvent être utilisés que pour les mêmes types de commerce humanitaire. De tels transferts sont conformes à nos sanctions contre l’Iran, qui incluent des autorisations et des exceptions de longue date pour la fourniture de biens humanitaires et d’assistance à l’Iran », a déclaré l’un des responsables de l’administration.

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré le mois dernier à Lester Holt de NBC News dans une interview que son gouvernement dépenserait l’argent « là où nous en aurons besoin ».

Les États-Unis se sont engagés à « agir » immédiatement s’ils constatent que l’Iran utilise l’argent à des fins autres que les objectifs humanitaires déclarés, a ajouté le responsable.

« Cet argent peut être gelé à tout moment, nous pouvons arrêter toute transaction », a déclaré mardi l’amiral John Kirby, coordonnateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, sur MSNBC.

Le gouvernement américain accuse l’Iran de financer et d’armer le Hamas depuis les années 1990. Jusqu’à présent, les responsables de l’administration ont déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé de « preuve irréfutable » reliant directement l’Iran à l’attaque de samedi en Israël.

Au cours du week-end, les responsables de l’administration Biden ont rejeté les accusations des républicains selon lesquelles les 6 milliards de dollars avaient été utilisés pour alimenter l’attaque du Hamas en Israël, affirmant que l’Iran n’avait encore accès à aucun argent.

« Il est très regrettable que certains fassent de la politique à un moment où tant de vies ont été perdues », a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken. « Il ne s’agissait pas de l’argent des contribuables américains. Il s’agissait de ressources iraniennes accumulées grâce à la vente de son pétrole et bloquées dans une banque en Corée du Sud.»