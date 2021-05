Ce que nous savons de la variante B.1.617

L’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice de coronavirus qui est bien plus mortelle que la première – et les scientifiques affirment que la flambée pourrait être en partie due à des souches en mutation.

L’Organisation mondiale de la Santé vient de reclasser la souche B.1.617, qui a été identifiée pour la première fois en Inde, comme une « variante préoccupante » – ce qui indique que la variante a les « implications les plus importantes pour la santé publique ».

L’Inde est le deuxième pays le plus touché au monde, signalant à ce jour plus de 22,66 millions d’infections et plus de 246000 décès, données du ministère indien de la Santé spectacles. Les experts disent que les chiffres sont probablement gravement sous-déclarés, car beaucoup ne se rendent jamais dans les hôpitaux qui sont à court de lits et d’oxygène.