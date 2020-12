Le Royaume-Uni a émis des restrictions plus strictes pendant la saison des vacances, des responsables déclarant qu’une nouvelle souche plus infectieuse de coronavirus se propageait rapidement dans le sud-est de l’Angleterre.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la nouvelle souche était jusqu’à 70% plus transmissible que les autres variantes, et qu’elle représentait déjà plus de 62% des infections au COVID-19 à Londres.

Alors, que savons-nous de cette nouvelle souche qui pousse les responsables britanniques à prendre des mesures plus drastiques pour limiter la propagation du COVID-19?

Quand les responsables ont-ils fait rapport pour la première fois sur la nouvelle souche de coronavirus?

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé pour la première fois qu’il y avait une nouvelle variante du coronavirus (une version mutée du virus) à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre le 14 décembre à la Chambre des communes.

« L’analyse initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes », a averti Hancock, déclarant qu’elle pourrait être responsable d’une augmentation rapide des cas dans le sud-est de l’Angleterre, ce que les responsables confirmeraient plus tard dans la semaine.

Hancock a déclaré que plus de 1 000 cas avaient été identifiés dans 60 zones d’autorités locales différentes.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS sur le COVID-19, a déclaré lundi que « jusqu’à présent, nous n’avons aucune preuve que cette variante se comporte différemment », mais les responsables britanniques ont déclaré samedi qu’elle était plus transmissible, une réflexion en partie à quelle vitesse les scientifiques découvrent le virus.

«Nous sommes au courant de cette variante génétique signalée chez 1 000 personnes en Angleterre», a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur du programme d’urgence de l’OMS. « Cette variante particulière semble être devenue plus répandue au Royaume-Uni », a-t-il ajouté lundi.

«Ce type d’évolution ou de mutations comme celle-ci sont en fait assez courants», a déclaré le Dr Ryan, qui a ajouté qu’il y avait plusieurs questions sur les variantes importantes. Il a déclaré que les responsables britanniques étaient très transparents et avaient déjà partagé la séquence du génome de la variante.

« Il s’agit d’une variante, le N501Y, qui est en fait déjà surveillée par notre groupe de travail sur l’évolution des virus. Elle est apparue dans le contexte d’une variante de vison identifiée ailleurs », a déclaré lundi Van Kerkhove.

Ce N501Y n’est que l’un des changements dans cette variante britannique, selon une étude du génome de la variante publiée samedi.

Hancock a déclaré qu’ils ne pensaient pas que cette souche de coronavirus ne répondrait pas à un vaccin.

Quels sont les changements apportés à cette souche de coronavirus?

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a déclaré samedi que la nouvelle variante comportait 23 changements, « beaucoup d’entre eux étant associés à des changements dans la protéine produite par le virus ».

« Il s’agit d’un nombre inhabituellement élevé de variantes. Il a également des variantes dans des zones du virus qui sont connues pour être associées à la façon dont le virus se lie aux cellules et pénètre dans les cellules », a déclaré Vallance. « Il y a donc des changements qui inquiètent en termes d’apparence du virus. »

Il a déclaré que des études et des analyses avaient montré que la souche était plus transmissible, ce qui signifie qu’elle se propageait plus rapidement.

Cette variante est apparue pour la première fois en septembre et en novembre, elle était responsable de 28% des cas de COVID-19 à Londres. À la semaine du 9 décembre, plus de 62% des cas de COVID-19 à Londres provenaient de cette nouvelle variante, ont déclaré des responsables.

« Donc, ce que cela nous dit, c’est que cette nouvelle variante se déplace non seulement rapidement, son augmentation en termes de capacité de transmission, mais elle devient la variante dominante. Elle bat les autres en termes de transmission », a déclaré Vallance.

Les responsables ont déclaré qu’en raison de sa transmissibilité plus élevée, la variante entraînerait une augmentation du nombre de reproduction du pays – le nombre R – qui est le nombre moyen d’infections secondaires d’une seule personne infectée.

Ce nombre se situe actuellement entre 1,1 et 1,2 en Angleterre, ce qui signifie que « en moyenne, 10 personnes infectées infecteront entre 11 et 12 autres personnes », déclare le gouvernement britannique.

Ce nombre pourrait augmenter de 0,4 en raison de la nouvelle variante, ont déclaré samedi des responsables, ce qui signifie que l’épidémie se propagerait beaucoup plus rapidement. Tout nombre R supérieur à un signifie que l’épidémie se développe.

Cette nouvelle variante provoque-t-elle une maladie plus grave?

Les responsables britanniques disent qu’ils ne pensent pas que la nouvelle variante provoque une maladie plus grave ou plus de décès, mais qu’elle se propage plus rapidement, ce qui pourrait causer de gros problèmes pour le nombre d’infections.

«Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer», a déclaré le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, dans un communiqué publié samedi.

Vallance a ajouté samedi qu’il n’y avait aucune preuve que cette variante provoque plus d’hospitalisations mais que pour l’instant c’est une question de transmission.

« Ce virus se propage plus facilement et donc plus de mesures sont nécessaires pour le garder sous contrôle », a-t-il ajouté.