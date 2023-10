WASHINGTON — La Maison Blanche considère l’élection du président de la Chambre, Mike Johnson, comme un « nouveau moment » pour, au moins au début, travailler de l’autre côté de l’allée, et commence à évaluer s’il est possible de conclure avec lui un accord de dépenses qui évite une fermeture du gouvernement dans trois semaines, selon maison Blanche fonctionnaires.

« Nous n’allons pas préjuger de la nouvelle présidence le deuxième jour », a déclaré un responsable.

Les responsables ont déclaré que le président Joe Biden , qui ne connaît pas bien Johnson, va d’abord essayer de travailler avec le nouveau président pour obtenir une aide supplémentaire à l’Ukraine et à Israël, ainsi qu’à d’autres priorités intérieures. Ils ont déclaré qu’ils devaient attendre de voir quel genre de président Johnson, R-La., a l’intention d’être avant de s’engager dans une stratégie législative plus large.

Dans le même temps, les responsables admettent qu’ils n’ont pas beaucoup de temps pour faire sa connaissance avant que la Maison Blanche et le Congrès ne parviennent à un accord sur les dépenses fédérales ou ne soient confrontés à une fermeture du gouvernement.

Il est trop tôt pour savoir si une autre mesure à court terme serait la solution pour éviter une fermeture, affirment des responsables de la Maison Blanche. Même si ce n’est pas la voie privilégiée par la Maison Blanche, les responsables ne l’excluent pas.

Ils ont déclaré que le président continuerait de faire pression en faveur de tout scénario qui épargnerait aux Américains l’impact économique d’un arrêt. Les responsables ont également déclaré que le président continuerait de repousser toute proposition républicaine qui réduirait les dépenses en dessous des niveaux convenus par le Congrès et la Maison Blanche plus tôt cette année pour éviter un premier défaut de paiement.

Alors que les responsables affirment qu’il est trop tôt pour dire quel type de relation de travail Biden et Johnson entretiendront, le président a rapidement pris contact avec lui.

“C’est le moment pour nous tous d’agir de manière responsable et de placer le bien du peuple américain et les priorités quotidiennes des familles américaines au-dessus de toute partisanerie”, a déclaré Biden dans un communiqué après l’élection de Johnson mercredi.

Le président a ensuite téléphoné pour féliciter Johnson et, selon la Maison Blanche, s’est engagé à travailler ensemble pour trouver un terrain d’entente.

Jeudi, Johnson se rendait à la Maison Blanche à l’invitation du président pour recevoir un briefing classifié dans la salle de situation sur les questions de sécurité nationale que l’administration Biden demande au Congrès de financer dans les semaines à venir, y compris les guerres en Ukraine et en Israël.

Biden s’est rendu à la salle de crise pour rencontrer Johnson et le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, avant le début du briefing. La réunion d’information était dirigée par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, la directrice du Bureau de la gestion et du budget Shalanda Young et le directeur des affaires législatives de la Maison Blanche Shuwanza Goff.

La manière dont Johnson gouvernera reste une grande inconnue dans les deux partis. Les principaux démocrates affirment qu’ils n’ont jamais eu affaire à lui. De nombreux sénateurs des deux partis affirment ne l’avoir jamais rencontré.

Il y a un certain espoir parmi les démocrates que, dans ce prochain cycle de négociations sur les dépenses, Johnson soit dans une sorte de période de lune de miel où les républicains sont prêts à lui donner une flexibilité pour fonctionner – une flexibilité que beaucoup n’ont pas donnée au président Kevin McCarthy, R-Calif.

« J’ai pris l’engagement auprès de mes collègues ici que le bureau de ce président sera connu pour ses membres plus impliqués et ayant plus d’influence dans nos processus », a déclaré Johnson après son élection. « Mon bureau sera connu pour sa confiance, sa transparence et sa responsabilité. »

Johnson a présenté un projet de loi à court terme pour maintenir les fonds en circulation jusqu’au 15 janvier ou au 15 avril, selon ce que préfèrent ses collègues, pendant qu’ils continuent de travailler sur des projets de loi de crédits individuels. Et certains républicains d’extrême droite qui ont expulsé McCarthy pour avoir adopté un projet de loi à court terme affirment qu’ils donneront une certaine latitude à Johnson.

La représentante Anna Paulina Luna, R-Fla., a déclaré qu’elle examinait toujours le plan de financement gouvernemental de Johnson, mais a souligné qu’elle lui faisait confiance.

«J’ai une grande confiance dans la capacité de notre nouveau conférencier à faire ce qu’il faut», a-t-elle déclaré. “Et je sais qu’il est très déterminé à être un conservateur budgétaire, ce dont nous avons davantage besoin à Washington.”

Le représentant Juan Ciscomani, R-Arizona, a déclaré qu’il pensait que Johnson avait le désir et la capacité d’éviter un arrêt.

«Oui», dit-il. « C’est ce qu’il dit. Et je le prends au mot.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com