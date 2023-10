Tôt le 7 octobre, le Hamas a tiré des milliers de roquettes qui ont frappé jusqu’à Tel Aviv et la périphérie de Jérusalem, des villes normalement protégées par le système de défense antimissile israélien Dôme de Fer. Les assaillants ont ensuite infiltré les communautés frontalières et les bases militaires, ainsi qu’un festival de musique en plein air, massacrant des hommes, des femmes et des enfants. Il a fallu plusieurs jours aux forces israéliennes pour reprendre le contrôle après l’attaque, qui a marqué la journée la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

En plus du sentiment de choc ressenti par Israël, pays doté de l’armée la plus avancée de la région, le Hamas et d’autres groupes armés à Gaza ont également pris en otage plus de 220 civils et soldats. Quatre ont depuis été libérés.