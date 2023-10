Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

CDes enfants jouaient à des jeux lors d’une fête d’anniversaire dans un bowling.

Les habitants buvaient et dînaient dans un restaurant.

C’était de toute évidence un mercredi soir normal – jusqu’à ce qu’il soit secoué par le dernier acte horrible de violence armée en Amérique.

Un homme armé est entré mercredi soir dans deux endroits de la ville de Lewiston, dans le Maine, et a ouvert le feu. tuant jusqu’à 22 personnes.

Aujourd’hui, une chasse à l’homme est en cours pour arrêter Robert Card – la personne d’intérêt « armée et dangereuse » recherchée en relation avec la fusillade.

Les habitants du Maine se retranchent dans leurs maisons et leurs entreprises alors que les recherches se poursuivent pour retrouver l’instructeur d’armes à feu de la Réserve de l’armée américaine qui aurait menacé de tirer sur un poste de la Garde nationale et s’était récemment plaint d’entendre des voix.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

La fusillade

Les fusillades d’horreur se sont produites vers 18 h 56 mercredi soir lorsqu’un homme armé a pris d’assaut deux endroits à Lewiston et a ouvert le feu sur les personnes à l’intérieur.

Le premier endroit ciblé était Sparetime Recreation, une piste de bowling populaire auprès des familles et des enfants.

Le conseiller municipal de Lewiston, Robert McCarthy, a déclaré qu’il y avait une fête d’enfants à ce moment-là.

La deuxième fusillade a eu lieu à environ six kilomètres de là, au restaurant Schemengees Bar & Grille, un grand restaurant doté de 10 tables de billard et de téléviseurs pour diffuser les grands événements sportifs.

(EPA)

Le restaurant avait publié sur Facebook qu’il organisait une « soirée de l’industrie » ce soir-là.

« SOIRÉE DE L’INDUSTRIE CE SOIR !! Vous travaillez dans le secteur du bar/restaurant ? Vous obtenez 25% de votre facture !!!! Ça disait.

La police a reçu des rapports faisant état d’incidents de fusillade et est intervenue pour constater plusieurs victimes.

On craint que jusqu’à 22 personnes soient mortes à la suite de ces fusillades massives, le bilan étant encore « très fluide » pour le moment.

Lors d’une conférence de presse de fin de soirée, le commissaire à la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, a refusé de donner un nombre précis de morts, déclarant : « C’est une situation très fluide. Je n’ai pas de chiffres précis et quand je les aurai, je serai heureux de les partager avec vous… Je ne pense pas que ce soit utile.

Un conseiller municipal a déclaré à CNN qu’au moins 22 personnes avaient été tuées et jusqu’à 60 autres blessées.

Une source policière de Lewiston a également initialement déclaré à NBC News que le nombre de morts s’élevait à 22 – mais le média a rapporté plus tard que des sources avaient depuis évalué le nombre de morts entre 15 et 20.

Officier en tenue tactique sur place (EPA)

Les premiers rapports suggéraient également qu’il pourrait y avoir eu une fusillade dans un troisième endroit dans un centre de distribution Walmart, mais cela s’est avéré plus tard incorrect.

Walmart a publié un communiqué mercredi soir disant : « Il n’y a pas eu de fusillade sur la propriété de Walmart. Le centre de distribution a été verrouillé et la police a fouillé les locaux. Ils n’ont rien trouvé et personne n’a été blessé. »

La chasse à l’homme

Une chasse à l’homme intensive est actuellement en cours pour retrouver Robert Card, qui a été désigné comme personne intéressante dans la fusillade.

La police a identifié M. Card après avoir publié sur Facebook des images de surveillance terrifiantes du tireur entrant dans l’un des deux lieux armé d’un fusil.

La police de Lewiston a également partagé une photo d’un SUV blanc recherché en relation avec la fusillade et a demandé au public de contacter les autorités s’il l’a vu.

Vers 23h30, la police a confirmé que la voiture de M. Card avait été retrouvée à Lisbonne – à environ 13 kilomètres de Lewiston – mais qu’il était toujours porté disparu.

Cette image publiée le 25 octobre 2023 par le bureau du shérif du comté d’Androscoggin (Shérif du comté d’Androscoggin)

Les habitants d’Auburn, Lewiston et Libson sont tous invités à s’abriter sur place et les entreprises doivent fermer leurs portes alors que la chasse à l’homme se poursuit.

M. Card a été décrit comme « armé et dangereux » et les membres du public ont été avertis de ne pas l’approcher s’ils le voyaient.

Grâce à l’expérience de M. Card en tant qu’instructeur certifié en matière d’armes à feu, il est bien formé à l’utilisation des armes à feu.

Le tireur

Quelques heures seulement après la fusillade, Robert Card a été désigné comme personne d’intérêt par la police.

M. Card, 40 ans, est un réserviste de l’armée américaine et un instructeur certifié en matière d’armes à feu, ce qui signifie qu’il est bien formé au maniement des armes à feu.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré que M. Card avait récemment menacé de commettre une fusillade dans un établissement de la Garde nationale à Saco et avait signalé des problèmes de santé mentale, notamment l’audition de voix.

Une personne d’intérêt identifiée par la police comme étant Robert Card est vue sur cette image. (Reuters)

Il a passé deux semaines dans un établissement de santé mentale cet été.

Les membres de la famille de M. Card ont révélé leur choc, comme l’a raconté la belle-sœur de l’homme de 40 ans. La bête quotidienne qu’ils sont « secoués » par la nouvelle.

«Je suis avec la police en ce moment et mes enfants [are] terrifiée et secouée, je n’ai donc aucun commentaire à faire pour le moment », a-t-elle déclaré.