Ce que nous savons de la fusillade dans le centre commercial d’Austin

Une fusillade à l’extérieur d’un centre commercial dans la ville texane d’Austin a fait une victime morte et une autre grièvement blessée.

L’incident, qui a également fait le mort du tireur, a eu lieu près de l’Arboretum jeudi soir.

La police a déclaré que toute relation entre le tireur et les victimes n’était pas immédiatement connue et le chef par intérim de la police d’Austin, Robin Henderson, a refusé de donner plus de détails sur la fusillade.

Voici tout ce que nous savons :

Où et quand a eu lieu la fusillade ?

Les violences se sont déroulées à l’Arboretum, un centre commercial extérieur haut de gamme situé au nord d’Austin.

Les autorités affirment que l’incident a commencé à 17 heures le jeudi 31 août et qu’à 17 h 07, la police avait trouvé deux personnes blessées par balle.

La fusillade aurait eu lieu près du salon Teapioca du centre commercial.

A 17h11, policiers, pompiers et médecins ont commencé à soigner une victime, qui a été transportée à l’hôpital à 17h17. Deux autres personnes ont également été examinées pour des blessures mineures.

Vers 17h20, deux personnes, dont le tireur, ont été déclarées mortes sur les lieux.

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des incendies et des explosifs (ATF) et l’équipe anti-bombes locale sont intervenus sur les lieux en raison d’informations faisant état d’une explosion entendue. Cependant, aucun explosif n’a été trouvé sur les lieux, a indiqué la police.

« Je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’aux multiples témoins qui ont été témoins de la tragédie ici aujourd’hui », a déclaré le chef Henderson.

Qui a été tué dans la fusillade ?

Les services médicaux d’urgence du comté d’Austin-Travis affirment que les deux personnes tuées dans la fusillade étaient des adultes.

Les enquêteurs affirment qu’ils ne savent pas encore s’il y avait un lien entre le tireur et les victimes.

La police d’Austin et les services médicaux d’urgence se réunissent à l’église baptiste de Great Hills pour une conférence de presse le jeudi 31 août 2023, à Austin, au Texas. (PA)

L’identité du tireur n’a pas encore été dévoilée,

Réaction du propriétaire du centre commercial

Un porte-parole du Washington Prime Group, propriétaire de l’Arboretum, a publié une déclaration à la suite de l’incident.

« Nous sommes profondément attristés par cet acte insensé. La sécurité de nos clients, détaillants et employés est notre priorité absolue. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de police d’Austin alors qu’ils enquêtent sur cet incident isolé », indique le communiqué.