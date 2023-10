Ce que nous savons de la frappe à l’hôpital de Gaza

Une roquette a touché un hôpital à Gaza mardi soir. La frappe a tué des centaines de Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Alors que les dirigeants du monde entier ont condamné ces morts et que des manifestations ont éclaté dans les pays arabes et dans le monde musulman au sens large, Israël et les groupes militants palestiniens ont échangé la responsabilité de cette frappe.

Ce qui s’est passé?

Mardi vers 17h00 GMT, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait touché l’hôpital arabe Ahli, géré par des chrétiens, dans le centre de la ville de Gaza.

Israël a nié toute responsabilité, attribuant la responsabilité à une roquette ratée dirigée vers le territoire israélien par le groupe militant palestinien Jihad islamique depuis près de l’hôpital.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 471 personnes avaient été tuées et plus de 300 blessées, certaines dans un état critique.

Une source de haut niveau du renseignement européen a déclaré à l’AFP qu’il estimait qu’un maximum de 50 personnes avaient été tuées.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a également contesté les chiffres du ministère dirigé par le Hamas, demandant : « Où sont tous les corps ?

Le Hamas a rejeté la position d’Israël, affirmant que ses « mensonges scandaleux ne trompent personne ».

Les correspondants de l’AFP ont vu des dizaines de corps sur les lieux, des médecins et des civils récupérant les corps enveloppés dans des tissus blancs, des couvertures ou des sacs en plastique noir.

Des taches de sang et des voitures incendiées étaient visibles dans la cour de l’hôpital.

Les images de l’hôpital après la frappe publiées par le groupe de surveillance par satellite Maxar montrent que les bâtiments de l’hôpital semblaient pour l’essentiel intacts.

Maxar a déclaré que leurs images révèlent « une probable zone d’explosion décolorée dans le parking principal de l’enceinte de l’hôpital » sans « dommages structurels importants aux bâtiments adjacents ».

La violence s’est intensifiée depuis que les militants du Hamas ont traversé la frontière avec le sud d’Israël le 7 octobre et ont abattu, poignardé et brûlé vif plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, selon les responsables israéliens.

Au moins 3 478 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis qu’Israël a lancé de féroces bombardements aériens et d’artillerie en représailles, selon le ministère de la Santé.

Des dizaines de milliers de familles ont cherché refuge contre les bombardements dans et autour des hôpitaux débordés de Gaza.

Que disent les deux côtés ?

Alors que le Hamas a déclaré que les dégâts provenaient d’une frappe aérienne israélienne, l’armée israélienne a déclaré que des militants d’un autre groupe islamiste – le Jihad islamique – avaient provoqué l’explosion avec une roquette ratée.

« Les preuves – que nous partageons avec vous tous – confirment que l’explosion à l’hôpital de Gaza a été provoquée par une roquette du Jihad islamique qui a raté son tir », a déclaré le porte-parole militaire Daniel Hagari lors d’une conférence de presse à Tel Aviv.

Il a ajouté que l’analyse de la trajectoire effectuée par Israël montrait que les roquettes avaient été tirées « à proximité immédiate de l’hôpital ».

S’exprimant dans une vidéo publiée mercredi, Conricus a déclaré que les images du site montraient trop peu de dégâts sur les bâtiments voisins et un cratère d’impact trop petit pour une frappe israélienne.

« Quand une grosse bombe, comme celles que nous utilisons, touche le sol, elle crée un très grand cratère », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pourquoi n’y a-t-il pas un grand cratère ? Parce que ce n’était pas une bombe israélienne ».

LIRE | Fureur alors que l’attaque dans un hôpital de Gaza fait des centaines de morts, tandis qu’Israël et la Palestine se rejettent mutuellement la faute

Le porte-parole a déclaré que le niveau des dégâts causés par l’incendie était plutôt révélateur d’une roquette, disant à propos de la cour de l’hôpital : « c’est exactement à cela que ressemble un site d’impact de roquette en Israël ».

Le Jihad islamique a déclaré qu’Israël essayait seulement d’échapper à sa responsabilité dans ces morts.

« Nous affirmons donc que les accusations avancées par l’ennemi sont fausses et sans fondement », a déclaré le groupe.

Le Hamas a déclaré qu’Israël « est directement responsable de cet horrible massacre qui a été perpétré… avec des armes américaines que seule l’occupation possède ».

Israël a également nié que l’explosion ait été provoquée par son système de défense antimissile Iron Dome, affirmant que le système n’est pas utilisé pour « intercepter les roquettes à l’intérieur de Gaza », mais pour les empêcher de frapper le territoire israélien.

Comment le monde a-t-il réagi ?

Le président américain Joe Biden, en voyage en Israël pour montrer sa solidarité, s’est dit « profondément attristé et indigné » par l’explosion de l’hôpital et a soutenu le récit d’Israël.

« Sur la base des informations dont nous disposons jusqu’à présent, cela semble être le résultat d’une roquette tirée par un groupe terroriste à Gaza », a-t-il déclaré après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv.

Les gouvernements des pays arabes et du monde musulman dans son ensemble ont largement soutenu le récit du Hamas sur les décès à l’hôpital, exprimant leur indignation face aux frappes israéliennes contre les populations civiles.

Même les pays ayant des relations diplomatiques avec Israël, comme la Jordanie et les Émirats arabes unis, ont imputé cette frappe à Israël.

De Téhéran à Tripoli, des milliers de personnes ont participé aux manifestations contre Israël suite aux appels à une « journée de colère » dans la région.

A LIRE AUSSI | Manifestations en Libye contre la frappe à l’hôpital de Gaza

Les gouvernements européens ont condamné la grève, mais sans en attribuer la responsabilité.

La chef de l’UE, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il n’y avait « aucune excuse pour frapper un hôpital rempli de civils » à Gaza, mais n’a pas attribué la responsabilité de l’explosion.

La Russie a qualifié cette frappe de « crime » et d’« acte de déshumanisation », appelant Israël à fournir la preuve de son innocence.