Ce que nous savons de deux Américaines jetées d’une falaise près du château de Neuschwanstein en Allemagne

gLa police allemande enquête sur un incident survenu le mercredi 15 juin, au cours duquel un Américain aurait agressé sexuellement puis jeté deux femmes par-dessus le bord d’une gorge escarpée près du célèbre château de Neuschwanstein en Allemagne.

Voici ce que nous savons.

Ce qui s’est passé?

Mercredi après-midi, deux Américaines, âgées de 21 et 22 ans, ont été forcées de descendre d’un rebord escarpé au Marienbrücke, un pont piétonnier offrant une vue imprenable sur le château, qui se trouve au-dessus d’une haute gorge de rivière.

« Les deux touristes ont rencontré l’homme lors d’une randonnée à l’est du pont Marienbrücke », a déclaré le procureur en chef Thomas Hörmann au tabloïd allemand. Image.

« L’homme a ensuite dirigé les deux hommes sous prétexte d’un sentier difficile à voir, qui mène à un point de vue », a déclaré la police bavaroise dans un communiqué. déclaration.

Une fois hors de vue, l’agresseur de 30 ans aurait tenté d’attaquer les femmes, s’en prenant d’abord à la jeune femme, incitant la jeune femme de 22 ans à essayer de la défendre, a indiqué la police.

« La plus jeune des deux femmes a été agressée par le suspect », porte-parole de la police Holger Stabik dit à l’AP. « Le plus âgé a tenté de se précipiter à son secours, a ensuite été étouffé par le suspect et ensuite poussé dans une pente. ”

Après cela, l’homme a commis une « tentative d’infraction sexuelle » sur la jeune femme de 21 ans et l’a également poussée par-dessus le rebord, DW rapports.

Qui sont les victimes ?

Les autorités n’ont pas dévoilé les noms des personnes impliquées dans l’incident.

Jeudi, un porte-parole de l’ambassade des États-Unis n’a ni confirmé ni nié si les personnes impliquées dans l’attaque étaient des Américains.

« Le consulat américain à Munich suit la situation de près et est en contact avec les autorités. Pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment », ont déclaré les responsables. dit La bête quotidienne.

Comment ont-ils été secourus ?

En raison du terrain accidenté autour de la gorge, des membres spécialement formés du groupe de travail alpin ont été impliqués dans la tentative de sauvetage des deux femmes.

Le témoin Eric Abneri, un récent diplômé en commerce de l’Université de Pittsburgh qui a été témoin de l’incident, a déclaré que lui et ses amis étaient arrivés au belvédère alors qu’un hélicoptère arrivait et ils ont vu les sauveteurs se baisser vers les victimes.

« Honnêtement, je suis absolument stupéfait que quelqu’un soit encore en vie à cause de cela. C’est comme tomber du haut d’une falaise absolue », a-t-il déclaré.

M. Abneri l’a décrit comme « un sauvetage très, très difficile à cause de ces falaises et parce que l’hélicoptère est arrivé à quelques pieds au-dessus de la limite des arbres au sommet de la colline ».

« Ils ont fait un travail incroyable », a-t-il déclaré.

Qui est l’agresseur présumé ?

La police bavaroise a déclaré que l’agresseur était un ressortissant américain de 30 ans, Rapports DW.

Une vidéo de spectateur publiée en ligne montrait la police emmenant un homme menotté et barbu portant un t-shirt, un jean et une casquette de baseball.

Comment le suspect a-t-il été capturé ?

Le suspect a été arrêté après une opération policière massive impliquant 25 véhicules d’urgence mercredi après-midi et emmené dans un poste de police à proximité de Füssen.

La police porte-t-elle plainte ?

Le suspect américain se trouve dans un établissement correctionnel allemand, en tant que responsables enquêter sur l’attaque comme une infraction sexuelle potentielle, un meurtre et une tentative de meurtre.

« L’allégation n’est pas encore établie », a déclaré le procureur Thomas Hörmann dit DW.

La police criminelle de Kempten est diriger l’enquêteet demandent aux personnes ayant connaissance de l’incident de les contacter.

Qu’est-ce que le château de Neuschwanstein ?

Le château de Neuschwanstein, niché près de la frontière autrichienne, était construit par le roi Louis II de Bavièredont la construction débuta en 1869.

Le domaine imposant est l’une des attractions touristiques les plus populaires d’Allemagne et aurait inspiré divers châteaux Disney.