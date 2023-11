Ce que nous savons comme une possible punition de Jim Harbaugh se profile

ANN ARBOR, Michigan. – L’affaire du vol de pancartes de football du Michigan devrait bientôt s’intensifier, alors que le Big Ten décide s’il doit sanctionner les Wolverines ou Jim Harbaugh.

Cette histoire présente des fuites, des rapports et des rumeurs provenant de dizaines de sources différentes. Certains médias nationaux sont déterminés à prouver la culpabilité du Michigan, tandis que d’autres sont déterminés à défendre les Wolverines. Il peut être difficile d’essayer de passer au crible toutes les informations et la désinformation.

Alors, que savons-nous réellement ?

Étalons Connor

Nous savons que Connor Stalions, désormais ancien membre du personnel du Michigan, qui était analyste de bas niveau pour l’équipe de football avant de démissionner la semaine dernière, a acheté des billets pour des matchs mettant en vedette de futurs adversaires. Les rivaux du Big Ten ont déclaré avoir des images des personnes assises dans ces sièges filmant les lignes de touche pendant les matchs.

Donc, en substance, l’accusation est que quelqu’un dans le personnel du Michigan a payé pour que d’autres filment les opposants en personne. Cela est techniquement contraire aux règles de dépistage, qui ont été modifiées pour interdire le dépistage en personne, car de nombreuses petites écoles ne pouvaient pas se permettre d’envoyer des éclaireurs à chaque match à l’extérieur.

Il y a aussi une image sur les réseaux sociaux qui montre quelqu’un qui ressemble aux Stalions sur la touche du centre du Michigan lors du match contre l’État du Michigan plus tôt cette saison. S’il s’agit bien de Stalions sur la photo, personne ne semble savoir comment ni pourquoi il est arrivé là.

Ce qui est assez clair, c’est que le Michigan a enfreint les règles de dépistage dans une certaine mesure, sinon pourquoi Stalions aurait-il fait autant d’efforts pour cacher ce qu’il faisait ? Ce qui n’est pas clair, c’est la portée de l’opération et si quelqu’un d’autre était impliqué.

Les entraîneurs du Big Ten exigent des mesures

Le nouveau commissaire du Big Ten, Tony Petitti, s’est rendu à Ann Arbor la semaine dernière pour le tournoi de hockey sur gazon de la conférence et a rencontré le président de l’Université du Manitoba, Santa Ono.

Petitti aurait subi des pressions de la part du reste des entraîneurs et des universités de la ligue pour qu’il prenne des mesures contre le Michigan – plus précisément contre Harbaugh. Petitti s’est apparemment rendu à Ann Arbor et a demandé au Michigan de s’imposer lui-même une suspension, une demande que les hauts responsables de l’université ont refusée.

Ono a envoyé un e-mail au commissaire et a demandé que la « procédure régulière » soit suivie.

« La réputation et les moyens de subsistance des entraîneurs, des étudiants et des programmes ne peuvent pas être sacrifiés dans la précipitation du jugement, peu importe le nombre et la force des protestations », a écrit Ono. « Une procédure régulière est importante. »

L’implication de Jim Harbaugh

Jusqu’à présent, aucune information n’a permis de relier Harbaugh ou tout autre membre du personnel du Michigan à l’opération de vol de pancartes.

Il est possible que davantage d’informations soient divulguées, mais les premières fuites ont été publiées de manière très stratégique pour présenter le Michigan sous un mauvais jour. Il serait donc surprenant qu’il y ait des preuves incriminantes qui n’ont pas encore été révélées.

Cependant, cela ne dispense pas nécessairement Harbaugh de tout blâme. La NCAA a une clause qui tient les entraîneurs-chefs responsables de ce qui se passe dans leurs programmes, donc Harbaugh pourrait toujours être puni même s’il ne savait pas ce qui se passait.

Cela n’aide pas que la NCAA ciblait déjà Harbaugh pour une violation de recrutement pendant la période COVID. Même si cela semblait être une infraction relativement mineure, la NCAA accuse Harbaugh d’avoir menti aux enquêteurs, donc la suspension de trois matchs auto-imposée par le Michigan pour commencer cette année n’était apparemment pas suffisante.

Les panneaux du Michigan volés

Après des semaines de silence forcé en raison de l’enquête en cours de la NCAA, une partie de la défense du Michigan a commencé à fuir. Les Wolverines ont apparemment été approchés par un ancien membre du personnel d’une école Big Ten, et cette personne affirme qu’il faisait partie d’un groupe d’écoles qui ont travaillé ensemble pour déchiffrer les panneaux du Michigan.

Une feuille de calcul a ensuite été divulguée à Yahoo, et elle semble montrer lesquels des jeux du Michigan correspondaient à quels signaux manuels. L’ancien membre du personnel a déclaré avoir des captures d’écran de messages texte montrant des entraîneurs discutant de l’opération.

Plus précisément, l’État de l’Ohio et Rutgers sont accusés d’avoir envoyé des pancartes du Michigan à Purdue avant le match de championnat Big Ten de l’année dernière.

C’est certainement un mauvais aperçu pour les écoles adverses qui semblaient incroyablement choquées et indignées que le Michigan ait leurs pancartes, mais il n’est pas clair si des règles ont réellement été enfreintes par l’État de l’Ohio, Rutgers ou Purdue.

Partager des signes qui ont été déchiffrés légalement pourrait ne pas être illégal, à moins que la conférence ne considère ce que Purdue a reçu comme une « reconnaissance avancée ».

Le Michigan attend la décision de sanction

Le Big Ten a informé le Michigan lundi qu’il pourrait faire face à des mesures disciplinaires pour l’opération de vol de pancartes, déclenchant le délai obligatoire de 48 heures de la conférence pour que les Wolverines répondent.

Cela a conduit beaucoup à spéculer sur le fait qu’une sanction pour le Michigan ou une suspension de Harbaugh pourrait être annoncée mercredi.

Quelle sera la sévérité de la punition ? Cela reste à voir. Certes, une suspension maintenant serait préjudiciable pour le Michigan, qui est à quelques jours d’une bataille dans le top 10 contre Penn State sur la route. Les Wolverines ont besoin d’une victoire à Happy Valley pour maintenir leurs espoirs de championnat national.

L’autre question : le Michigan pourrait-il retarder la sanction ? Il pourrait exister des voies juridiques permettant à l’université de suspendre toute suspension jusqu’à ce que l’ensemble du processus soit terminé. Le Michigan serait prêt à poursuivre ces options juridiques, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant qu’une sanction ne sera pas prononcée.

Maintenant nous attendons

Chaque jour a apporté de nouveaux rebondissements dans cette affaire, et mercredi ne sera pas différent.

Qu’il s’agisse de preuves supplémentaires contre le Michigan, d’une autre fuite en faveur des Wolverines ou d’une décision du Big Ten, l’ensemble du monde du football universitaire reste à l’écoute.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est rester à l’écoute.