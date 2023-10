Ce que nous savons comme plusieurs victimes frappées

Des coups de feu ont éclaté mardi soir sur le campus de la Morgan State University à Baltimore, dans le Maryland, faisant plusieurs blessés, selon la police.

Le département de police de Baltimore (BPD) a déclaré que les agents avaient réagi à une « situation de tir actif » dans le pâté de maisons 1 700 d’Argonne Drive et avaient demandé aux étudiants de s’abriter sur place. La police a confirmé plus tard qu’il y avait eu « plusieurs victimes » par balle.

Morgan State publié dans un article séparé alerte sur X, anciennement Twitter, demandant à la communauté du campus d’éviter Thurgood Marshall Hall et le Murphy Fine Arts Center.

Un piéton passe devant une voiture de police le 28 juillet 2019 à Baltimore, Maryland. Plusieurs personnes auraient été abattues mardi soir sur le terrain de la Morgan State University à Baltimore, dans le Maryland.



La police a affiché un mise à jour sur X plus tard mardi soir, disant que la fusillade n’était plus considérée comme active, mais a demandé aux étudiants de rester abrités sur place.

Le porte-parole du BPD, Vernon Davis, a déclaré au Bannière de Baltimore qu’il y avait au moins quatre victimes par balle. La gravité des blessures n’était pas claire au moment de la publication.

Le directeur des communications du service d’incendie de la ville de Baltimore, Kevin Cartwright, a également déclaré à CNN qu’il y avait un « rapport préliminaire faisant état de quatre personnes abattues ». Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs de Baltimore a déclaré que ses agents aidaient également la police dans l’enquête.

Les responsables du BPD et de l’État de Morgan ont demandé aux « membres de la famille concernés d’éviter la zone du campus ». On ne sait pas si la police a arrêté un suspect.

Morgan State, une université historiquement noire située dans le nord-est de Baltimore, comptait environ 9 100 étudiants à l’automne 2022. L’Associated Press (AP) a rapporté que la fusillade de mardi s’est produite quelques heures après le couronnement annuel de Monsieur et Miss Morgan State University, un événement organisé au Murphy Fine Arts Center. L’université devrait célébrer ses retrouvailles samedi.

On ne sait pas non plus si des étudiants ont été impliqués dans la fusillade. Un porte-parole du BPD a déclaré Semaine d’actualités par courrier électronique que les comptes de médias sociaux du ministère pourraient être surveillés pour obtenir des informations supplémentaires.

Selon un précédent rapport d’AP, un homme de 20 ans qui n’était pas inscrit à Morgan State a été abattu lors de ce qui a été décrit comme une « after party » de retour non autorisée sur le campus en octobre 2022.

Un autre étudiant a été abattu en octobre 2021 par un camarade de première année de Morgan State dans un parking après le match de football de retour de l’école. Selon WHAR, le tireur, qui a ensuite été identifié comme étant Marcellus Walls, 18 ans, s’est battu avec la victime avant les coups de feu.