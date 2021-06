Ce que nous savons comme la recherche et le sauvetage se poursuit

Près de 100 personnes sont toujours portées disparues vendredi matin, un jour après l’effondrement d’un immeuble en copropriété de 12 étages en bord de mer juste au nord de Miami, tuant au moins une personne.

Une aile de l’immeuble résidentiel de Surfside, en Floride, s’est effondrée avec un rugissement vers 1 h 30. Sur une séquence vidéo capturée à proximité, le centre du bâtiment a semblé tomber en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard comme un énorme nuage de poussière a englouti le quartier.

Les pompiers et d’autres personnes ont travaillé toute la nuit jeudi dans l’espoir de retrouver des survivants.

Tôt vendredi, le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence autorisant le financement et d’autres secours en cas de catastrophe à Surfside, une petite communauté très unie d’environ 6 000 habitants.

Les résidents ont crié à l’aide alors qu’ils cherchaient à fuir le bâtiment, et certains ont été arrachés du bâtiment par les pompiers à l’aide d’échelles. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée, mais a averti que le nombre de morts allait probablement augmenter.

Voici ce que nous savons actuellement :

Les enquêteurs tentent de déterminer la cause de l’effondrement

Les autorités n’ont pas encore dit ce qui a pu causer l’effondrement près de la 88e rue et de Collins Avenue. La police a bloqué les routes avoisinantes et des dizaines de véhicules d’incendie et de secours, d’ambulances et de voitures de police ont convergé vers la zone.

Un chercheur de l’Université internationale de Floride a déclaré que le bâtiment avait été construit sur des zones humides récupérées et qu’il avait été déterminé qu’il était instable il y a un an. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que des travaux de toiture étaient en cours sur le bâtiment.

Selon le département de police du comté de Miami-Dade, les autorités enquêteront sur l’incident une fois les opérations de recherche et de sauvetage terminées, a rapporté CNN.

L’immeuble d’habitation faisait l’objet d’une inspection

Construit en 1981, le bâtiment n’avait que 40 ans. La Floride exige que tous les bâtiments et propriétés soient inspectés tous les 40 ans pour être recertifiés et les responsables du comté de Miami-Dade étaient en train d’inspecter le bâtiment avant son effondrement, selon le Miami Herald.

Le journal a rapporté que les inspections examinent si une structure est stable et sûre et que l’association du bâtiment a récemment embauché un ingénieur pour examiner les changements électriques et structurels.

Des ingénieurs venaient inspecter le bâtiment, a déclaré Oren Cytrynbaum, un avocat qui possède deux unités dans le bâtiment avec sa famille et qui n’était pas là quand il s’est effondré. Selon Cytrynbaum, certaines réparations ont été effectuées sur le toit avant la chute, mais il n’était au courant de rien d’autre.

Les premiers intervenants «n’abandonnent pas» à la recherche de survivants

Des équipages portant des casques de protection et accompagnés de chiens de recherche et de sauvetage fouillent les piles de béton et de câbles à la recherche de tout signe de vie. Des orages, de lourds dégâts et des conditions changeantes ont entravé les efforts pour localiser les victimes, mais les premiers intervenants « n’ont pas abandonné » la recherche, a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett, sur CNN.

Ils ont cherché des lacunes dans l’épave et ont utilisé un garage sous le bâtiment comme système de tunnel pour manœuvrer dans tout le bâtiment. Ray Jadallah, chef adjoint des pompiers de Miami-Dade Fire & Rescue, a déclaré plus tôt jeudi que les équipes utilisaient un équipement de sonar pour détecter tout mouvement dans les débris et assurer la sécurité des équipes.

L’équipement a détecté que ce que Jadallah a dit ressemblait à un « claquement ».

« Nous avons reçu des sons, pas nécessairement des gens qui parlent, mais des sons », a-t-il déclaré, décrivant cela comme possible de cogner sous les couches de débris.

À propos des comptes et des disparus

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que les responsables étaient en mesure de dénombrer 102 personnes jusqu’à présent, mais que 99 étaient toujours portées disparues.

Des proches de la première dame du Paraguay figuraient parmi les 99 personnes portées disparues, a déclaré à USA TODAY Leticia Robertti, porte-parole du consul général du Paraguay à Miami.

Ils comprenaient la sœur de la première dame, Sofia Lopez Moreira Bó, le mari de la sœur, Luis Pettengill, leurs trois enfants et leur nounou, Lady Luna Villalba. D’autres Paraguayens figuraient également parmi les personnes portées disparues.

Une vingtaine de Juifs figuraient également parmi les disparus, dont certains de citoyenneté israélienne, a déclaré Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami, à USA TODAY.

Certains habitants avaient été arrachés à l’immeuble par les pompiers à l’aide d’échelles. D’autres chercheurs tentaient d’atteindre un enfant pris au piège dont les parents seraient morts. Dans un cas, les sauveteurs ont sauvé une mère et son enfant, mais la jambe de la femme a dû être amputée pour la sortir des décombres.

