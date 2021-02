Ce que nous savons avant le lancement officiel du 4 mars

Xiaomi a confirmé que la prochaine série Redmi Note 10 comportera un écran 120 Hz aux côtés d’un appareil photo 108 mégapixels. La société a partagé le développement sur les plateformes de médias sociaux; Cependant, on ne sait toujours pas quel appareil de la série Redmi Note 10 comportera l’appareil photo et la technologie d’affichage. Des rumeurs précédentes ont indiqué que la dernière gamme Redmi Note 10 comprendrait la vanille Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. La série de smartphones sera lancée officiellement en Inde le 4 mars.

Actuellement, Xiaomi a également mis en place un micro-site dédié pour la prochaine série Redmi Note 10. Le site Web révèle que la nouvelle gamme de smartphones comprendra le chipset Qualcomm Snapdragon pour les jeux, la protection Gorilla Glass sur le panneau avant, l’indice IP52 pour la résistance à la poussière et à l’eau et une sortie audio haute résolution. Le site Web suggère en outre que la série de smartphones « présenterait une construction légère et prendrait en charge une solution de charge rapide.

Pendant ce temps, le pronostiqueur Xiaomiui avait récemment affirmé que le haut de gamme Redmi Note 10 Pro Max serait livré avec un écran IPS 120 Hz, un processeur Snapdragon 768G et une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend le capteur principal de 108 mégapixels. Le téléphone peut contenir une batterie de 5050 mAh. Le Redmi Note 10 Pro Max est également proposé en deux options de stockage – 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go et les options de couleur Dark Night, Glacier Blue, Gradient Bronze, Vintage Bronze et Onyx Grey. Le même pronostiqueur avait suggéré que le Redmi Note 10 Pro disposerait d’un écran IPS de 120 Hz et d’une batterie de 5050 mAh. Sous le capot, il peut contenir le SoC Snapdragon 732G et une configuration à quatre caméras à l’arrière avec une caméra principale de 64 mégapixels. Il pourrait y avoir trois configurations de RAM + stockage – 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go. Les options de couleur devraient être similaires à celles de Redmi Note 10 Pro Max.

LIRE AUSSI: Fuite des variantes, spécifications et options de couleur de la série Redmi Note 10 avant le lancement du 4 mars

Enfin, le Redmi Note 10 classique serait doté d’un écran IPS (probablement avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 90 Hz) et du SoC Snapdragon 678. Comme ses frères et sœurs, le modèle régulier peut également être livré avec une configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 48 mégapixels. Ses options de stockage présumées incluent 4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go – disponibles dans les options de couleur Aqua Green, Frost White, Lake Green, Pebble White et Shadow Black.