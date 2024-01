Ce que nous savons alors que la NBA examine les allégations

Le département de police de Newport Beach a annoncé mercredi avoir clos son enquête sur une relation inappropriée présumée entre le gardien du Thunder d’Oklahoma City Josh Giddey et une mineure en Californie.

Giddey a continué à jouer pour le Thunder depuis les affirmations anonymes faites sur les réseaux sociaux en novembre.

Même si Giddey ne fera pas l’objet d’accusations en Californie, où l’âge du consentement est de 18 ans, l’examen de la NBA est en cours.

Voici ce que vous devez savoir sur la situation de Giddey :

Qu’allèguent les publications sur les réseaux sociaux ?

Les messages supprimés depuis sont devenus viraux sur les réseaux sociaux tôt le matin du 23 novembre et montraient un homme qui semblait être Giddey avec une femme, mais on ne sait pas quand les photos et la vidéo ont été prises.

La célèbre avocate Gloria Allred a confirmé le 4 décembre qu’elle représentait la famille de la jeune fille avec laquelle Giddey était accusé d’avoir une relation inappropriée.

Quel est le lien entre Josh Giddey et Newport Beach en Californie ?

Giddey s’est entraîné à Irvine, en Californie, dans un gymnase près de Newport Beach.

Il a également reçu deux contraventions pour infractions au code de la route dans la région en juillet 2022, selon les archives judiciaires en ligne examinées par The Oklahoman. Giddey aurait eu 19 ans à l’époque.

Qu’a dit Josh Giddey à propos de la situation ?

Interrogé jeudi à Salt Lake City avant le match du Thunder contre le Jazz sur la manière dont il pourrait à nouveau se concentrer sur le basket-ball maintenant que l’enquête de la police de Newport Beach est close, Josh Giddey a répondu par une déclaration générique : « Je comprends que vous ayez demander cela, mais je n’ai aucun commentaire sur cette situation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait décrire les deux derniers mois, il a eu la même réponse.

Qu’a dit le service de police de Newport Beach à propos de l’enquête sur Josh Giddey ?

Le service de police de Newport Beach a annoncé mercredi avoir clos son enquête sur Giddey, 21 ans.

“Après un examen approfondi et exhaustif, nous avons terminé notre enquête sur les informations circulant sur les réseaux sociaux impliquant Josh Giddey”, indique le communiqué du DPNB.

“Nos détectives ont examiné toutes les informations disponibles et n’ont pas été en mesure de corroborer une quelconque activité criminelle liée à M. Giddey. Le service de police de Newport Beach s’engage à garantir que des informations exactes soient diffusées au public, tout en garantissant les droits de tous. impliqué.”

Qu’a dit la NBA à propos de l’enquête sur Josh Giddey ?

L’enquête de la NBA sur la situation de Giddey est en cours, a déclaré mercredi la ligue à The Oklahoman.

Mais dans une interview avec “NBA Today” d’ESPN en décembre, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que la ligue attendrait la conclusion de l’enquête policière avant de prendre des mesures.

“Je pense que si vous regardez en arrière, je ne peux pas penser à de nombreuses circonstances dans lesquelles nous avons suspendu un joueur sur la seule base d’une allégation”, a déclaré Silver. «Nous avons donc une allégation, puis vous avez une enquête policière et une enquête parallèle de la ligue.

« J’ajouterai également que lorsqu’il y a une enquête criminelle, nous passons au second plan. Vous avez une allégation, vous avez une enquête criminelle en cours – cela a un impact sur la manière dont les joueurs et l’association des joueurs peuvent travailler avec nous car, bien sûr, le joueur doit protéger ses droits.

« Je ne dirai jamais, jamais, mais je pense que c’est la voie que nous avons toujours suivie dans le passé. … Voilà où en sont les choses actuellement.»

Qui est Josh Giddey?

Le Thunder a sélectionné Giddey avec le choix n°6 lors du repêchage de la NBA 2021.

Giddey, 21 ans, est né à Melbourne, en Australie, et a joué pour les Adelaide 36ers dans la National Basketball League – la meilleure ligue professionnelle d’Australie – avant de rejoindre le Thunder.

L’ailier de 6 pieds 8 pouces a récolté en moyenne 12,5 points, 7,8 rebonds et 6,4 passes décisives en 54 matchs pour OKC au cours de la saison 2021-22, remportant les honneurs de la deuxième équipe NBA All-Rookie. Il a récolté en moyenne 16,6 points, 7,9 rebonds et 6,2 passes décisives en 76 matchs la saison dernière. En 39 matchs cette saison, il affiche une moyenne de 11,8 points, 6,1 rebonds et 4,6 passes décisives par match.

La sœur de Giddey, Hannah, a joué au basket-ball universitaire à Oral Roberts à Tulsa avant d’être transférée au Southern Nazarene à Bethany avant la saison 2022-23. Elle a une moyenne de 12,7 points sur 15 matchs cette saison.

Hannah Giddey, qui a 16 mois de plus que Josh, est arrivée en Oklahoma un an avant son frère.

Position: Garde

Garde Né: 10 octobre 2002, à Melbourne, Australie

10 octobre 2002, à Melbourne, Australie Équipe précédente : Adélaïde 36ers (Australie NBL)

Adélaïde 36ers (Australie NBL) Taille poids: 6 pieds 8 pouces, 218 livres

6 pieds 8 pouces, 218 livres Salaire: 6,6 millions de dollars

