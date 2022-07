Ce que nous regardons vendredi – les emplois sont toujours solides, les ventes de Costco battent, Buffett augmente son exposition au pétrole

Ce que le Club regarde 8 juillet 2022 Le marché du travail montre toujours de la vigueur après un rapport sur la masse salariale non agricole meilleur que prévu pour juin avec 372 000 emplois ajoutés contre 250 000 attendus, compensés par des révisions négatives de 74 000 pour avril et mai. Le salaire horaire moyen de juin était un peu plus élevé que prévu à 5,1 % d’une année sur l’autre, mais un poil en dessous de l’augmentation du mois précédent. Taux d’activité à 62,2 %, en baisse par rapport à 62,3 % en mai. Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté en réponse au rapport solide, repassant au-dessus de 3 %. La saga Elon Musk-Twitter se poursuit après que le Washington Post a rapporté que l’accord pourrait être compromis. Twitter (TWTR) a parlé aux journalistes jeudi de sa méthode de comptage des spambots. L’objectif de cours de Palo Alto Networks (PANW), favori de la cybersécurité, est passé à 650 $ par action, contre 615 $ par BMO Capital. Costco (COST), une holding du Club, publie ses ventes mensuelles de juin : les composants de base aux États-Unis en hausse de 13,2 % contre 12,8 % attendus ; composition totale de l’entreprise en hausse de 13 % contre 11,1 % attendu. Oppenheimer relève l’objectif de cours à 535 $ par action contre 525 $. Berkshire Hathaway (BRK.a) de Warren Buffett ne peut s’empêcher d’acheter des actions d’Occidental Petroleum (OXY). Ajoute 12 millions d’actions supplémentaires entre le 5 juillet et le 6 juillet, portant sa participation à 18,7 %. Upstart (UPST) annonce un deuxième trimestre plus faible que prévu, citant un environnement de financement serré et la vente de certains prêts contre de l’argent. Les actions plongent de 17% en pré-commercialisation. La plate-forme de prêt d’intelligence artificielle basée sur le cloud prévoit des revenus de 228 millions de dollars contre des prévisions de 295 à 305 millions de dollars. La perte nette devrait se situer entre 31 et 27 millions de dollars par rapport aux prévisions antérieures d’une perte de 4 millions de dollars pour atteindre l’équilibre. JMP rétrograde à la performance du marché, Bank of America abaisse son objectif de cours à 34 $ par action contre 41 $. Jim Cramer a souligné les défis auxquels Upstart et les entreprises du secteur Buy Now, Pay Later sont confrontés dans un environnement de taux d’intérêt en hausse lors de l’émission “Mad Money” de mercredi. XPO Logistics (XPO) a été surpondéré par Morgan Stanley, qui maintient l’objectif de cours à 75 $. Appels le stock “trop ​​bon marché pour ignorer.” L’objectif de cours de Walgreens Boots Alliance (WBA) a été abaissé à 45 $ par action contre 52 $ par JPMorgan. Morgan Staley aime PepsiCo (PEP), s’attend à un battement des ventes et des bénéfices avec une réitération des prévisions. Jim a souligné Coca-Cola (KO) sur “Mad Money” jeudi. Barclays réduit ses objectifs de cours sur une poignée d’industriels : 3M (MMM) à 143 $ par action au lieu de 146 $, Stanley Black & Decker (SWK) à 140 $ au lieu de 149 $, Illinois Tool Works (ITW) à 167 $ au lieu de 180 $ (également déclassé par UBS) , Emerson Electric (EMR) à 80 $ au lieu de 87 $, General Electric (GE) à 81 $ au lieu de 96 $ et Club holding Honeywell (HON) à 204 $ au lieu de 220 $. Piper Sandler abaisse l’objectif de prix de Club holding Microsoft (MSFT) à 312 $ contre 352 $ après avoir encore réduit les estimations pour tenir compte de la force du dollar américain. Les membres du club peuvent remarquer que notre position de trésorerie est inférieure de 6 029 $ vendredi matin par rapport à jeudi. Cela est dû aux frais administratifs payés par Jim’s Charitable Trust. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST, HON et MSFT. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un panneau de location est affiché sur la porte d’un GameStop à New York, le 29 avril 2022. Shannon Stapleton | Reuter

