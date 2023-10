Ce que nous pouvons apprendre de l’introduction en bourse de Birkenstock

Bonjour, lecteurs de Quartz !

L’introduction en bourse de Birkenstock a échoué. La sandale qui est souvent (injustement, à notre avis) décrit comme laid a fait ses débuts à la Bourse de New York en dessous de sa cotation initiale de 46 $ l’action et a clôturé la journée à 40 $. Peut-être que, comme les chaussures elles-mêmes, elles doivent être rodées, mais performance au cours de son premier mois– comme Arm et Instacart avant lui – sera un autre test décisif pour les introductions en bourse.

Geely en Chine et Proton en Malaisie pourraient se réunir en Thaïlande pour produire des véhicules électriques. Les deux constructeurs automobiles y réfléchissent, a déclaré le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin, et si l’accord est conclu, il sera commencer à se produire rapidement.

Les minutes de la Fed indiquent qu’elle agit avec prudence. C’est un autre indicateur que les taux maintiendront le cap lors de la réunion de la banque centrale américaine dans trois semaines. Pendant ce temps, les prix de gros aux États-Unis ont augmenté de 2,2% le mois dernierannée après année, malgré les augmentations des taux d’intérêt des deux dernières années.

Les prix du gaz aux États-Unis baissent. Mais la guerre Israël-Hamas ça pourrait compliquer ça.

Un grand chiffre : 13 milliards de dollars

Ventes estimées lors de l’Amazon Prime Day en juillet, un événement record pour l’entreprise

Amazon espère que ce chiffre sera dépassé par ses Prime Days d’octobre, qui se sont terminés hier. Les analystes prédisent que les ventes Prime d’octobre pourraient au moins battu les commandes du Cyber ​​​​Monday de l’année dernière, mais comme l’explique Grete Suarez de Quartz, l’inflation tenace et la hausse des prix ont contraint les acheteurs à s’attacher. Beaucoup d’entre eux pourraient même attendre les bonnes affaires du Black Friday ou du Cyber ​​Monday…ou d’autres vacances inventées de joie capitaliste.

Vérification de la réglementation de l’IA dans le monde entier

C’est exactement ce que l’oncle Ben a dit à l’IA Peter Parker : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »

Et ceux qui utilisent la technologie de l’IA disposent certainement d’un type de pouvoir spécifique. Manipulation d’images, notamment via des deepfakes ; utiliser le travail des créateurs sans attribution ; et des pertes massives d’emplois grâce à l’automatisation : tout cela amène les gouvernements du monde entier à envisager ou à travailler activement à la création de réglementations sur l’IA qui favorisent la sécurité et l’utilisation équitable tout en encourageant l’innovation.

Michelle Cheng a résumé les derniers efforts internationaux. Voici un aperçu :

🇺🇲 Les États-Unis laissent les entreprises privées proposer leurs propres politiques pendant que le gouvernement discute exigences en matière de licence et de certification en bas de la route.

🇪🇺 L’UE, de son côté, vise à faire de sa loi sur l’IA la première loi sur l’IA en Occident, qui s’inscrit dans la lignée de ses règles en matière de réglementation de la technologie parmi les plus strictes.

🇨🇳 En Chine, les fournisseurs d’IA sont soumis à une évaluation de sécurité et leurs outils doivent adhérer aux valeurs socialistes.mais il y a des exceptions.

L’économie de Taylor Swift

Si Jake de State Farm faisait une publicité impromptue en prenant une photo avec la mère de Travis et Jason Kelce lors d’un match de football, une photo mise en place par la société de marketing de Ryan Reynolds, était difficile à suivre… eh bien, bienvenue dans l’économie de Taylor Swift.

Le buzz autour de la rumeur de romance entre la pop star et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, donne beaucoup de poids aux Chiefs sur X. Mais les effets ne sont qu’un autre rouage dans ce qui est devenu rien de moins qu’une machine économique de Taylor Swift, et les annonceurs veulent y participer. . Quelques chiffres (et nous en avons plus) expliquez clairement pourquoi :

48 : Heures qu’il a fallu pour orchestrer la cascade de State Farm Taylor Swift

5 milliards de dollars : Contribution de Swift Époques tour d’horizon des dépenses de consommation de l’économie américaine cette année

1 300 $ à 1 500 $ : Ce que les Swifties ont dépensé en hôtels, en nourriture et autres articles destinés aux concerts pour voir le Époques tournée; généralement, c’est environ 300 $ pour tout autre spectacle

Des découvertes surprenantes

Les cernes des arbres anciens indiquent qu’il y a eu une énorme tempête solaire il y a 14 000 ans qui aurait coupé l’électricité pendant des mois. Bonnes nouvelles, ils n’avaient pas de réseau électrique à l’époque.

Les échantillons de l’astéroïde Bennu sont de retour, et ils regorgent de bonnes choses. Certains de ces trucs sont trucs d’eauqui donne aux scientifiques des indices passionnants sur les origines de la Terre.

Le changement climatique aggrave le goût de la bière. Nous savions que c’était quelque chose.

Les diables de Tasmanie sont anéantis non pas par un, mais par deux cancers transmissibles. Le problème ne vient pas des facteurs environnementaux comme on le pensait auparavant, mais d’un manque de diversité génétique et une tendance à se mordre.

Faire interdire votre livre n’est pas la bonne publicité qu’on prétend souvent. À moins que l’auteur ne soit déjà célèbre, ils l’étaient probablement je compte vraiment sur la bibliothèque scolaire ordres.

Faire interdire votre livre n'est pas la bonne publicité qu'on prétend souvent. À moins que l'auteur ne soit déjà célèbre, ils l'étaient probablement je compte vraiment sur la bibliothèque scolaire ordres.