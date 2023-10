Ce que nous pouvons apprendre de la protestation d’Oscar Trejo au Rayo

La meilleure chose qu’Óscar Trejo pouvait faire en tant que capitaine du Rayo Vallecano était de cesser d’être capitaine du Rayo Vallecano, c’est donc exactement ce qu’il a fait.

Né à Santiago de Estero, en Argentine, Trejo est arrivé pour la première fois en Espagne pour signer à Majorque à l’âge de 18 ans, avant d’arriver à Vallecas en prêt en 2010. Bien qu’il ait été contraint de repartir un an plus tard après les avoir emmenés à LaLiga, c’est devenu sa maison. Il a de nouveau rejoint le club grâce à un transfert gratuit en 2017, a de nouveau remporté une promotion, a subi une relégation et a remporté une promotion pour la troisième fois. Il les a menés à leur meilleure position depuis une décennie et à leur première demi-finale de Copa del Rey en 40 ans. Et, homme de talent, de vision et de solidarité, il a fait plus d’apparitions pour eux que n’importe quel étranger.

Un seul homme a joué plus et, même si Trejo a 35 ans maintenant, il pourrait encore le rattraper. Après tout, il ne veut jamais aller ailleurs. C’est l’endroit où il dit vouloir prendre sa retraite, un endroit où il avait une famille – Trejo a quatre enfants maintenant – et où il a trouvé une famille aussi. Chaque matin, quand il arrive au club, ils sont là – pas tant le personnel que les siens.

« C’est comme si j’y avais passé toute ma vie », disait-il il y a quelques temps. « C’est un club humble avec des valeurs formidables. Des gens qui sont proches de vous, qui vous donnent tout et tout ce qu’ils demandent, c’est que vous soyez avec eux, que vous les écoutiez, que vous fassiez partie de leur vie au quotidien. »

Oscar Trejo a passé plus de six ans au Rayo Vallecano sur deux périodes, mais abandonne désormais son poste de capitaine au club pour protester contre la manière dont les supporters et le personnel sont traités. (Photo de Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Alors Trejo a écouté. Il a compris. Il les a eu, il a senti qu’il en faisait partie. Il était l’un d’eux, est l’un d’eux. Un ancien entraîneur du Rayo les a un jour décrits comme les derniers quartier équipes : pas seulement dans leur quartier mais de leur quartier. Un club ouvrier et socialement conscient ; une communauté, une cause. Pendant la pandémie, le Bukaneros Un groupe de supporters a accroché d’immenses banderoles sur un hôpital local.

« Seul le peuple sauve le peuple », peut-on lire dans le message. « Agents de santé : vous êtes notre fierté. » Trejo a posté la photo avec une note. « Il y a une raison pour laquelle nous sommes différents », dit-il.

Cette saison, il a changé le nom au dos de sa chemise. On y lit désormais : « TREJO JP » en l’honneur de Juan Pedro, le responsable du football junior qui a été au club pendant 45 ans, ce qui a fait d’eux ce qu’ils sont, décédé à l’âge de 63 ans. Et puis, 13 ans après Trejo est arrivé pour la première fois, six ans après le début de son deuxième mandat et trois ans en tant que capitaine, cette semaine il a remis le brassard. La décision de renoncer au poste de capitaine a surpris tout le monde. Mais ce n’est pas venu malgré tout cela, malgré la communauté, la connexion, l’engagement ; il est venu parce que de celui-ci.

Cela n’a pas non plus été pris à la légère. Et ce n’était certainement pas un éclair de colère pour quelque chose de petit : il y pensait depuis longtemps, et c’était le bon moment. Abandonner le poste de capitaine n’a pas abandonné les personnes qui lui avaient montré tant d’affection, à savoir sa famille ; il les a défendus. Oui, c’était en partie un acte de résignation, d’épuisement, la triste conclusion qu’il était mieux sans ce stress et cette pression. Mais c’était aussi un acte de rébellion, de protestation, une tentative de défendre chacun d’entre eux, la famille. Il fallait faire quelque chose, et c’était quelque chose.

Si les moyens sont nouveaux, les causes ne le sont pas. Rayo est un endroit où il y a eu des erreurs sans fin, des injustices continues. Il y a une absence d’investissement ou même de soins de base qui est surprenante. Un club, pour reprendre les propres mots de Trejo — et il est significatif qu’il l’ait dit — où il y a « problème après problème ». Celui qui joue sur un terrain en ruine, où les entraîneurs doivent payer une partie de leur propre équipement, où les installations sont en ruine, dans un état épouvantable. Où les supporters sont traités comme de la saleté, tout comme le personnel.

Lorsque les nouveaux abonnements ont été mis en vente cet été, les fans ont fait la queue pendant 12 heures dans la chaleur – pour obtenir des sièges avec une vue restreinte. Il n’y a pas de vente en ligne et seules deux vitrines ont été ouvertes pour accueillir les supporters. « Les fans ne méritent pas ça », a déclaré Trejo. C’était il y a deux ans et la situation n’a fait qu’empirer.

Bref, pour reprendre ses mots : « La gestion n’est pas bonne ». Le Rayo est en désordre et ce depuis longtemps, un club où les fans détestent le propriétaire et il semble les détester en retour, nombre de ses actions semblant délibérément provocatrices. Pour ne citer qu’un cas très célèbre : le propriétaire Raul Martin Presa a invité le chef du parti politique d’extrême droite VOX à regarder un match dans la loge du réalisateur pendant la pandémie, alors que personne d’autre n’était autorisé à y entrer. l’attaquant Roman Zozulya jouait pour eux – le même Zozulya Rayo avait protesté contre sa signature et contre qui ils accusé d’être nazi.

Oscar Trejo. Quel héros. Il a déclaré hier qu’il sentait qu’il ne pouvait pas continuer à être capitaine du Rayo, car il n’était pas d’accord avec la façon dont le personnel et les supporters étaient traités par le club. pic.twitter.com/mSxxBBOou5 – Le podcast du football espagnol (@tsf_podcast) 2 octobre 2023

Toute possibilité de réconciliation a disparu depuis longtemps, notamment parce qu’il n’y avait aucune intention de la rechercher auprès de la hiérarchie du club, les fans ne demandent désormais qu’une chose à Presa : qu’il parte. Chacun d’entre eux lui demande cela à chaque match.

Ils ont de nombreuses raisons. La simple énumération des problèmes occuperait le reste de cet article, mais en voici quelques-uns : L’équipe féminine était entraînée par un homme. qui avait suggéré la meilleure façon de créer l’unité parmi l’équipe d’entraîneurs était de violer une femme ensemble. Un jeune joueur français a annoncé qu’il avait été signé par le club, pour découvrir qu’à son arrivée à Madrid, son contrat avait changé, le laissant dormir à l’étage d’un appartement occupé par six autres personnes avec seulement deux chambres. L’été précédent, le responsable des finances et le responsable de la billetterie avaient démissionné, lassés de tout cela. Il y a eu des licenciements et des réductions.

Pris quelque part au milieu de tout cela, Trejo n’a pas éludé les problèmes. Il a pris la défense des supporters et de l’équipe féminine, déplorant le manque de communication et d’intelligence de la part des propriétaires. Être capitaine là-bas, ce n’est pas seulement bien jouer ou porter un brassard, et il ne veut pas non plus que cela le soit ; il s’agit de prendre ses responsabilités, ou d’essayer de le faire. Il s’agit de chercher à s’améliorer, d’agir lorsque les choses sont mal faites, de dénoncer les injustices – à la fois en privé et, si besoin est, publiquement.

Considérez-le presque comme une sorte de dirigeant syndical, un délégué syndical. Et pas seulement au nom des joueurs, mais de tous. Pour le club lui-même, pour les gens qui le font. Pour les fans qui le font aussi, sans qui cela n’a aucune valeur. La quête de l’amélioration ne se limite pas au terrain, où le Rayo a réussi malgré ce qui lui est arrivé. Le fait que le terrain soit bondé et que les files d’attente pour les billets s’étendent autour du pâté de maisons est quelque chose de louable mais aussi de déplorer. La fidélité est merveilleuse ; qu’il soit mis à rude épreuve est déprimant.

« C’est admirable parce que depuis longtemps, les supporters sont sans défense et mal traités », a déclaré Trejo. « Pour les voir tomber au sol, faire la queue pendant 5, 10, 12 heures, tout ce que vous pouvez faire, c’est leur dire que vous comprenez. Vous avez conscience que les choses ne sont pas bien faites. »

C’était en 2021, et ça continue toujours, il parle toujours, il essaie toujours de construire des ponts, de trouver des solutions. Il ne s’agit pas seulement de leur dire que vous comprenez ; il essaie de le réparer, en en prenant le poids. Et dans un club comme celui-ci, c’est épuisant. Quand la frustration s’ensuit, c’est encore plus vrai. Il y a eu des demandes, voire des supplications, pour régler le conflit avec les supporters, pour s’occuper des travailleurs et puis… rien.

« Quand on est au club depuis longtemps, on s’en rend compte », a déclaré Trejo à El Mundo l’année dernière. « Je suis un salarié comme les autres [but] nous pouvons dire au propriétaire ce que nous pensons.

Comme l’a noté avec admiration un employé de Trejo : « Les choses se passent encore mal en dehors du terrain. Cela vous épuise et si vous êtes là depuis longtemps, cela [tiredness] est encore plus grand. »

Jusqu’au jour où il n’y a pas d’autre issue que la sortie. « Je veux profiter d’être avec mes coéquipiers, les gens qui sont ici, à l’intérieur comme à l’extérieur, tous les jours — ces gens qui font [the club] spécial et qui sont son plus grand patrimoine », a écrit Trejo cette semaine. « J’avais cette idée en tête depuis longtemps et après y avoir bien réfléchi, j’ai décidé de cesser d’être capitaine. Il y a de très nombreuses raisons, mais la plus importante est que je ne suis pas d’accord avec la méthodologie ou le traitement des travailleurs et des supporters. »

Il y avait là la détermination d’essayer une dernière chose, même si cela s’accompagne de sacrifices. Parfois, quelque chose doit céder, il faut prendre position, une déclaration doit être faite. Parce que c’est important, parce que vous vous en souciez. Parce que la responsabilité pèse et que les gens, votre famille, dépendent de vous. Cette semaine, Trejo a remis le brassard et est devenu encore plus capitaine qu’avant, un symbole encore plus grand de tout ce que Rayo Vallecano est censé être.