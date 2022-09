Ce que nous n’avons pas obtenu de l’événement iPhone 14 d’Apple

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’événement Apple de cette semaine a réservé quelques surprises : c’était un gamme traditionnelle de lancements annuels d’iPhone, de montres et d’AirPods et pas beaucoup plus.

Les mises à jour d’autres produits Apple, comme les MacBook Pro 14 et 16 et l’iPad Pro, ne devraient jamais être annoncées lors de cet événement, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles les Mac et les iPad seront présentés lors d’un événement Apple en octobre. Il y a aussi ces produits Apple qui ne semblent pas avoir (encore) de cycle de mise à jour régulier, comme Balises aériennesle bureau Mac Pro ou le HomePod. Nous n’avons pas entendu parler d’eux cette fois-ci, et on ne sait pas quand ils seront de retour sous les projecteurs.

Pas même un coup d’œil sur ‘Apple Reality’

Nous ne nous attendons pas à entendre grand-chose d’Apple à propos de ses lunettes AR/VR/XR/WhateveR très attendues, dont on dit actuellement qu’elles portent la marque “Pomme Réalité” jusqu’en 2023, mais il est toujours possible que l’entreprise laisse tomber un indice ou fournisse une sorte de rapport d’avancement. D’autant plus que certaines des mises à jour intégrées au nouveau A16 bionique Le processeur, qui semble se concentrer sur de meilleures performances graphiques, la gestion de l’alimentation et le traitement des images, semble bien s’accorder (bien que le mot actuel soit qu’Apple utilisera une puce haut de gamme, comme le M2, pour le casque/les lunettes). Mais il n’y avait même pas une allusion enveloppée dans un murmure sur la technologie portable d’Apple.

iPad et iPad Pro

Apple n’annonce normalement pas de nouveaux modèles d’iPad en septembre – les iPad Pro sont généralement lancés en octobre et les modèles plus traditionnels au printemps – mais il a rompu avec ce modèle en 2021, révélant une refonte ipad mini et rafraîchi iPad en septembre 2021. Étant donné qu’Apple utilise les mêmes processeurs mobiles que les iPhones, le moment semble bien choisi.

La iPadPro les annonces, cependant, étaient toujours plus probables pour octobre, et nous nous attendons à plus de nouvelles à ce moment-là. Ces iPad utilisent les mêmes processeurs de la série M que la gamme MacBook et ciblent un acheteur similaire.

Pomme



Mises à jour des services

Il n’y avait pas non plus de mises à jour pour Programme de réparation en libre-service d’Apple ou des services d’abonnement comme Apple Oneou tout autre indice sur les émissions à venir pour Apple TV Plusjeux pour Arcade aux pommes, etc. La société a parlé de la recyclabilité des composants de l’iPhone, donc une mise à jour sur le programme de réparation semblait être une extension naturelle de cette nouvelle. Et, puisque Apple Arcade est destiné aux utilisateurs mobiles, une nouvelle démo de jeu – même en passant – aurait été la bienvenue.

M2 Mac Mini et iMac

Ces ordinateurs de bureau n’ont même pas reçu de mises à jour furtives des puces M2 qu’Apple a déployées plus tôt cette année ; le Mac Mini est resté le même depuis qu’il a été mis à niveau en M1 en novembre 2020 et le iMac de plus d’un an est toujours sur M1 également. Mais les nouvelles sur les ordinateurs de bureau Apple ont tendance à arriver en octobre ou en mai, alors ne les comptez pas pour l’instant.

M2 Pro, Max, Ultra, SuperDuper et MacBook Pro

OK, le “SuperDuper” n’est que le nom de mon enfant intérieur pour tout monstre haut de gamme qu’Apple décide de mettre dans son Apple-silicium tant attendu Mac Pro. Nous attendons toujours les versions réelles plus puissantes du M2 lancées plus tôt cette année qui sont analogues aux variantes M1 (M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra) actuellement dans le MacBookPro 14 et 16 et Mac Studio. Entre autres choses, les puces M2 prennent en charge plus de mémoire, ce qui peut être essentiel pour les acheteurs de matériel Pro. Octobre est aussi traditionnellement le moment pour ces types de systèmes de faire leurs débuts, et la rumeur veut que les versions des ordinateurs portables basées sur M2 soient bientôt en production.

James Martin/Crumpe



Mac Pro et écran Pro

Le Mac Pro est le dernier système Intel uniquement d’Apple (vous pouvez toujours obtenir un Mac Mini basé sur Intel, mais c’est facultatif), et nous attendons des nouvelles d’un modèle Apple-silicon depuis (ce qui semble) pour toujours. Le modèle actuel a fait ses débuts en 2019, et bien que les options de configuration aient été actualisées au fil du temps et que des rumeurs aient circulé sur de nouveaux modèles, il est resté un produit assez discret dans le portefeuille d’Apple. La la société a brièvement mentionné qu’elle travaillait sur une actualisation du Mac Pro lors de son événement de mars, mais je m’attendais à en entendre davantage à la WWDC en juin. Non. Suivi par nada cette semaine.

La Écran Pro XDR également lancé en 2019. C’est toujours bon, mais la technologie d’affichage a beaucoup évolué entre-temps, et elle pourrait utiliser une mise à jour ou un frère moins cher, que le Affichage en studio s’est avéré ne pas être. (J’adorerais un panneau qui pourrait gérer un taux de rafraîchissement de plus de 60 Hz, par exemple.)

Nous ne nous attendions vraiment (vraiment) pas à ce qu’Apple annonce de nouveaux modèles lors de l’événement iPhone 14, mais nous espérons entendre quelque chose sur le Mac Pro en octobre. Ou nous devrons peut-être attendre jusqu’en 2023.