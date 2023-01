Ce que nous lisons : écrivains et lecteurs sur les livres qu’ils ont appréciés en décembre

jeans cette série, nous demandons aux auteurs, aux écrivains du Guardian et aux lecteurs de partager ce qu’ils ont lu récemment. Ce mois-ci, les recommandations incluent un roman présélectionné par Booker, d’excellentes nouvelles et des mémoires sincères. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez lu. Tim, lecteur Guardian De petites choses comme celles-ci de Claire Keegan est l’un de ces livres qui vous suit longtemps après l’avoir lu. Il est court et simple. Vous pouvez vous retrouver à poser le livre après l’avoir terminé et à vous demander quoi faire ensuite. L’atmosphère et les personnages ne cessent de surgir dans ma tête avec une telle clarté que c’en est assez énervant. Un beau livre. Lucy Knight, membre du personnel des Gardiens Les ventes de romans d’amour ont apparemment atteint un sommet en 10 ans en 2022, alors j’ai décidé de terminer l’année en relisant l’une de mes histoires d’amour préférées de tous les temps : Le prix du sel (maintenant plus communément appelé “Carol”) par Patricia Highsmith. L’histoire de l’aspirante scénographe Thérèse qui devient amoureuse de Carol, plus âgée et plus riche, est à certains égards la lecture festive parfaite – elle commence juste avant Noël – mais ne vous laissez pas berner en pensant qu’elle est en aucune façon confortable. L’homosexualité était illégale dans le New York des années 1950, le décor du roman, et la relation de Carol et Thérèse pourrait ruiner les chances de la première d’obtenir la garde de sa fille (elle est en instance de divorce). Patricia Highsmith. Photographie : Peter Jones/Corbis/Getty Images Le prix du sel était à certains égards révolutionnaire – il différait des autres romans gays de son époque par son soupçon de fin heureuse. Et comme toujours quand il s’agit de l’auteur de The Talented Mr Ripley, le roman est raconté de manière magnifique et passionnante – même en deuxième lecture, je pouvais à peine m’arracher à ses personnages sensibles, confus et désespérés. Pour citer le livre lui-même, “Un classique est quelque chose avec une situation humaine de base.” Je suis d’accord avec Val McDermid, qui a écrit l’avant-propos de mon édition, que The Price of Salt correspond à cette description. Lisez-le, puis regardez la superbe adaptation cinématographique de 2015, dans laquelle Cate Blanchett réalise l’exploit quelque peu miraculeux de se lever du sol du salon les mains libres, tout en ayant l’air incroyablement élégant. Je lis maintenant quelque chose que je pensais être assez différent – le premier recueil de nouvelles de Saba Sams Envoyer des nus. Pourtant, plusieurs des histoires, y compris Blue 4eva, qui a remporté le prix national de la nouvelle de la BBC en 2022, abordent les thèmes de l’homosexualité, de la majorité et de l’amitié, de sorte que la collection n’est peut-être pas si éloignée du roman de Highsmith après tout. Et, heureusement, c’est tout aussi captivant. Inscrivez-vous pour Signets Newsletter hebdomadaire gratuite Découvrez de nouveaux livres avec nos critiques d’experts, nos interviews d’auteurs et nos top 10. Des délices littéraires livrés directement chez vous

Symon, lecteur gardien

je lis Ulysse de James Joyce. C’est ma cinquième tentative – auparavant je n’étais jamais allée plus loin que la page 40. Cette fois – inspirée par un récent voyage à Dublin – je me suis engagée à la terminer, quelle que soit la difficulté de la lutte. Et cela a été une lutte, mais je suis à mi-chemin et j’ai atteint l’épisode qui a provoqué l’interdiction du livre pour obscénité. Maintenant, je comprends enfin de quoi il s’agit. Curieusement, le fait que ce soit un tel défi est ce que j’ai le plus apprécié. C’est un peu comme courir un marathon. Seulement plus difficile !

Le club de lecture candide

Bien que nous soyons un club de lecture, nous avons tous les cinq des goûts uniques dans un éventail de genres. Décembre a été un mois de lecture réconfortante : nous nous sommes plongés dans des histoires épiques et des mémoires afin d’oublier le morne extérieur. Omma vient de finir Pleurer dans H Mart de Michelle Zauner, une lettre d’amour à la mère de l’auteur décédée d’un cancer. La simplicité du langage donne un ton honnête et personnel à ce mémoire. Jess passe actuellement d’un livre à l’autre. Le premier est Notes sur le chagrin par Annie Lord; une méditation profonde sur l’angoisse d’un chagrin moderne, où l’écriture unique de Lord aide les émotions à s’envoler. La seconde est L’histoire secrète de Donna Tartt, avec son mélange d’obscurité et d’intrigue qui en fait une lecture d’hiver parfaite.

Tanya a sauté sur la tendance BookTok et lit Ça commence avec nous par Colleen Hoover, bien qu’elle ne l’apprécie pas autant que le roman précédent de l’auteur populaire, Ça finit avec nous. Mimi vient de terminer ce qu’elle appelle l’un des meilleurs livres qu’elle ait lu depuis longtemps, Toutes mes mères de Joanna Glen, un roman sur la maternité, le chagrin et l’amour. Mimi et Linda envisagent toutes deux certaines des grandes sorties de 2023, en particulier, Enfant de poussière par Nguyễn Phan Quế Mai. Ses belles descriptions de personnages et de lieux sont toujours sans effort.

En tant que club de lecture, nous avons récemment lu Nous sommes tous des oiseaux d’Ouganda de Hafsa Zayyan, un premier roman sur ce que signifie appartenir et trouver un foyer, remontant dans le temps depuis l’expulsion sud-asiatique de l’Ouganda jusqu’à nos jours.

Le Candid Book Club est dirigé par cinq femmes de couleur. Il organise régulièrement des événements d’auteurs au Waterstones Piccadilly à Londres.