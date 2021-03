Uber et Lyft ont déclaré que les personnes conduisant elles-mêmes sont les plus grandes sources de trafic . C’est vrai, mais cela n’explique pas la montée en flèche du trafic que les services ont ajouté aux villes.

J’en ai parlé dans un récent bulletin. Je voulais aller un peu plus loin aujourd’hui dans ce qui n’allait pas avec la promesse de manèges à la demande et ce que nous pourrions en apprendre. Comment pouvons-nous croire que la technologie aidera à résoudre de gros problèmes si la grande promesse d’Uber ne se réalisait pas?

Uber et certains experts des transports ont prédit un jour que faire un trajet en appuyant simplement sur une application aiderait à réduire le trafic et à augmenter l’utilisation des transports en commun par les passagers.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Gregory D. Erhardt, qui analyse les systèmes de modélisation des transports à l’Université du Kentucky, m’a dit que les entreprises et certains experts en transport avaient mal évalué la façon dont les services de transport seraient utilisés.

La théorie des trajets à la demande était qu’ils seraient comme du covoiturage. Au fur et à mesure que les gens se rendaient au travail, ils allaient chercher une ou deux personnes supplémentaires en cours de route – et de l’argent aussi. Mais Uber et Lyft se sont avérés être plus comme des taxis.

Uber et Lyft, au fur et à mesure de leur expansion, se sont concentrés sur les zones urbaines denses, où il y avait beaucoup de pilotes et de pilotes potentiels. Mais même là-bas, les conducteurs passent un grand pourcentage de leurs heures de travail à errer sans tarifs et à encombrer les rues, a déclaré le Dr Erhardt. La combinaison de tous ces facteurs a entraîné plus de kilomètres parcourus dans de nombreuses grandes et moyennes villes. (Le Dr Erhardt et ses collègues publieront bientôt d’autres recherche dans les effets des services de covoiturage dans environ 250 régions métropolitaines des États-Unis.)

Le Dr Erhardt et moi avons parlé de trois leçons tirées de cette erreur de jugement. Premièrement, Uber et Lyft doivent partager leurs données afin que les villes puissent comprendre l’impact des services sur les routes. Deuxièmement, les fonctionnaires doivent orienter la politique des transports pour encourager les comportements utiles et limiter les comportements destructeurs. Et troisièmement, la nouvelle technologie a besoin de garde-corps en place – et peut-être que ceux-ci doivent être établis avant que son impact ne soit évident.

Le premier point est qu’Uber et Lyft, qui ont tendance à garder secrètes certaines informations telles que les endroits où les gens voyagent et les heures de marche au ralenti, doivent partager des informations avec les villes et les chercheurs. «Les villes font de gros efforts et ont de solides arguments en faveur de l’utilisation de ces données à des fins de planification et de recherche», a déclaré le Dr Erhardt.