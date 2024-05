Les scientifiques ont découvert une fonction enzymatique qui pourrait aider à produire des cultures plus résistantes au climat. SciTechQuotidien signalé.

Les chercheurs de l’Université nationale australienne et de l’Université de Newcastle étudiaient les cyanobactéries, également connues sous le nom d’algues bleu-vert, lorsqu’ils ont découvert une fonction jusqu’alors inconnue d’une enzyme appelée anhydrase carbonique carboxysomale (CsoSCA). Il s’avère que l’enzyme permet aux algues d’aspirer plus de dioxyde de carbone de l’air qu’on ne le pensait auparavant.

Les cyanobactéries peuvent constituer un problème environnemental lorsque, par exemple, la hausse des températures provoque une prolifération d’algues qui peut submerger un lac. Ils peuvent également transporter des toxines dangereuses pour les humains et la faune.

Cependant, les cyanobactéries présentent également des avantages environnementaux : les chercheurs à l’origine de cette découverte les ont qualifiées de « petits super-héros du carbone » et ont déclaré qu’elles captaient environ 12 % du dioxyde de carbone mondial chaque année. Maintenant, les scientifiques comprennent comment ils y parviennent.

« Jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient pas exactement comment l’enzyme CsoSCA était contrôlée. Notre étude s’est concentrée sur la résolution de ce mystère, en particulier chez un groupe majeur de cyanobactéries présentes dans le monde entier. Ce que nous avons découvert était complètement inattendu », a déclaré Ben Long, l’auteur principal de l’étude. dit.

« L’enzyme CsoSCA danse au rythme d’une autre molécule appelée RuBP, qui l’active comme un interrupteur. Pensez à la photosynthèse comme à la préparation d’un sandwich. Le dioxyde de carbone de l’air est la garniture, mais une cellule photosynthétique doit fournir le pain. C’est le RuBP. .

« … Étonnamment, l’enzyme CsoSCA a toujours été intégrée dans le modèle de la nature, attendant d’être découverte. »

Les chercheurs publié leurs découvertes dans la revue Science Advances.

L’aspect le plus intéressant de cette nouvelle recherche est que l’enzyme CsoSCA pourrait être utilisée pour créer des cultures plus faciles à cultiver et nécessitant moins d’engrais azotés (ce qui présente de nombreux inconvénients environnementaux) et d’irrigation (dont les systèmes utilisent de grandes quantités d’eau). – tout en capturant davantage de dioxyde de carbone de l’atmosphère, refroidissant ainsi notre planète.

En outre, cultiver des cultures capables de résister aux impacts des conditions météorologiques extrêmes tout en étant capables d’absorber le carbone contribuera à garantir l’approvisionnement alimentaire des communautés.

D’autres tentatives récentes visant à concevoir des cultures plus résistantes au climat incluent l’utilisation d’une technologie de modification génétique pour prolonger la durée de conservation de divers aliments et l’emploi d’une bactérie peu connue pour augmenter le taux de photosynthèse des plantes.

Rejoignez notre bulletin d’information gratuit pour des mises à jour hebdomadaires sur les innovations les plus cool améliorer nos vies et sauver notre planète.