Ce que nous avons appris sur Pegasus, le cracker de smartphone

Maintenant, une enquête publiée vendredi par le New York Times Magazine a révélé qu’Israël, qui contrôle l’exportation des logiciels espions, tout comme il contrôle l’exportation des armes conventionnelles, a fait de Pegasus un élément clé de sa stratégie de sécurité nationale, en l’utilisant pour faire avancer ses intérêts dans le monde entier.

Le logiciel, Pegasus, fabriqué par une société israélienne, NSO Group, a été en mesure de suivre les terroristes et les cartels de la drogue. Il a également été utilisé contre des militants des droits de l’homme, des journalistes et des dissidents.

Il est largement considéré comme le logiciel espion le plus puissant au monde, capable de déchiffrer de manière fiable les communications cryptées des smartphones iPhone et Android.

L’enquête d’un an, menée par Ronen Bergman et Mark Mazzetti, rapporte également que le FBI a acheté et testé le logiciel NSO pendant des années avec l’intention de l’utiliser pour la surveillance nationale jusqu’à ce que l’agence décide finalement l’année dernière de ne pas déployer les outils.