Ce que nous avons appris sur les États-Unis lors de leur match contre l’Angleterre

AL KHOR, Qatar – Le chant est venu du fond d’un coin du stade, résonnant haut et fort pendant quelques instants avant de retomber dans la cacophonie générale de la nuit.

“Ça s’appelle du foot !” les fans des États-Unis ont hurlé à leurs homologues anglais. “Ça s’appelle du foot !”

Alors que les États-Unis ont vu leur culture du football se développer au cours des dernières décennies, ils ont toujours utilisé les grandes puissances européennes comme un outil de mesure pratique, une indication du chemin parcouru et du chemin qu’il leur reste à parcourir. Pourtant, c’est l’Angleterre, un pays qui préfère appeler le football le sport et croit définitivement qu’il est meilleur que les Américains pour le jouer, qui a toujours servi de point de référence qui compte le plus.

La preuve est visible dans tout le paysage du football aux États-Unis : les fans américains, anciens et nouveaux, passent désormais les matins du week-end à regarder les matchs de la Premier League anglaise à la télévision. Dans les stades de football américains, ils empruntent généreusement à la culture sportive anglaise, se l’appropriant, la réfractant à travers une lentille américaine, mais ne laissant aucun doute sur son ADN. Et les meilleurs joueurs américains rêvent toujours d’aller un jour à l’étranger, n’importe où au début, mais finalement de devenir une célébrité dans les stades les plus célèbres de Grande-Bretagne.