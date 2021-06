Ce que nous avons appris sur les employés d’entrepôt d’Amazon

Un employé d’Amazon tente de revenir d’un congé lié à Covid et est licencié par erreur. Une femme panique alors que les prestations d’invalidité s’arrêtent pour son mari gravement malade. Un employé est licencié pour avoir eu une seule journée sous-productive. Un examen par le New York Times sur la façon dont la pandémie s’est déroulée à l’intérieur du seul centre de distribution d’Amazon à New York, connu sous le nom de JFK8, a révélé que la crise a exposé la puissance et le péril du système d’emploi d’Amazon. L’entreprise notoirement obsédée par la satisfaction de ses clients a enregistré une croissance record et des bénéfices spectaculaires, mais sa gestion de centaines de milliers d’employés d’entrepôt a parfois été marquée par des erreurs critiques, des problèmes de communication et un chiffre d’affaires élevé. Voici les plats à emporter : 1. Amazon a multiplié les employés. Amazon a mené une vague d’embauches en 2020 sans précédent dans l’histoire des entreprises américaines. En seulement trois mois, il a recruté 350 000 travailleurs – plus que la population de Saint-Louis – offrant un salaire d’au moins 15 $ de l’heure et de bons avantages sociaux. Mais même avant la pandémie, selon des données non signalées auparavant, Amazon perdait environ 3 % de ses associés horaires chaque semaine, ce qui signifie que son chiffre d’affaires était d’environ 150 % par an. À ce rythme, Amazon devait remplacer l’équivalent de l’ensemble de ses effectifs environ tous les huit mois.

Kelly Nantel, une porte-parole d’Amazon, a répondu aux questions sur le chiffre d’affaires de l’entreprise en déclarant : « L’attrition n’est qu’un point de données qui, lorsqu’il est utilisé seul, manque de contexte important. Au siège d’Amazon à Seattle, le chiffre d’affaires a fait craindre à certains dirigeants que l’entreprise ne manque de travailleurs. Paul Stroup, qui jusqu’à récemment dirigeait des équipes de ressources humaines axées sur la compréhension des employés d’entrepôt, s’est dit déçu de « n’avoir pas entendu de réflexion à long terme » sur le cycle rapide de l’entreprise à travers les travailleurs. Il a comparé cela à l’utilisation de combustibles fossiles malgré le changement climatique. « Nous continuons à les utiliser », a-t-il déclaré, « même si nous savons que nous nous cuisinons lentement nous-mêmes. » 2. Les systèmes de buggy et de patchwork ont ​​fait perdre à certains travailleurs leurs avantages, voire leur emploi, par erreur. Plus de 25 employés actuels et anciens d’Amazon qui ont travaillé sur le système d’invalidité et de congé ont déploré son insuffisance lors d’entretiens, le qualifiant de source de frustration et de panique. Les problèmes se sont aggravés au cours des premiers mois de la pandémie, lorsqu’un nouveau système de gestion des cas conçu pour résoudre les problèmes et offrir de la flexibilité était encore bogué. Les travailleurs qui avaient demandé des congés ont été sanctionnés pour absence de travail, déclenchant des avis d’abandon puis des licenciements. « Veuillez noter ce qui suit », a écrit Dan Cavagnaro, un employé de JFK8, dans un dernier courrier électronique sans réponse. « JE SOUHAITE RESTER EMPLOI CHEZ AMAZON. » Il a de toute façon été congédié par erreur. Dangelo Padilla, qui travaillait comme gestionnaire de cas Amazon dans un back-office au Costa Rica, a déclaré qu’il avait vu de nombreuses personnes se faire licencier sans raison.

« J’ai vu ces situations tous les jours », a-t-il déclaré. Mme Nantel, la porte-parole, a déclaré que l’entreprise avait rapidement approuvé les congés personnels pendant la pandémie, embauchant 500 personnes pour aider à traiter l’augmentation du volume, et avait travaillé dur pour contacter les employés avant qu’ils ne soient licenciés pour voir s’ils voulaient conserver leur emploi. 3. La surveillance stricte des travailleurs par Amazon a alimenté une culture de la peur. Amazon suit chaque mouvement des travailleurs à l’intérieur de ses entrepôts. Les employés qui travaillent trop lentement ou sont inactifs pendant trop longtemps risquent d’être licenciés. Dayana Santos a été très performante lorsqu’elle a eu une mauvaise journée en 2019. Son bus était en retard, puis son service a été réaffecté, ce qui l’a obligée à parcourir l’entrepôt à la recherche d’un nouveau poste de travail. Cet après-midi-là, elle a été stupéfaite de constater qu’elle était licenciée pour avoir trop de « tâche de congé » ou TOT. Très peu d’associés sont licenciés pour une faible productivité ou des congés, mais les employés ne le savent pas. L’objectif, selon les directives internes de JFK8, « est de créer un environnement non pas dans lequel nous écrivons tout le monde, mais que les associés sachent que nous auditons pour TOT » Le système a été conçu pour identifier les obstacles auxquels un travailleur peut être confronté, mais certains dirigeants, y compris le premier architecte des relations humaines de l’entrepôt d’Amazon, craignent que les mesures ne jettent désormais une ombre démesurée sur la main-d’œuvre, créant un environnement anxieux et négatif. Après des questions sur Mme Santos et TOT du Times, Amazon a annoncé des changements à sa politique afin que les travailleurs ne soient jamais licenciés pour une mauvaise journée. Mme Santos et tous ceux comme elle peuvent maintenant être réembauchés. La société a déclaré qu’elle réexaminait la politique depuis des mois. 4. L’inégalité raciale suscite des inquiétudes croissantes. Le géant de la vente au détail est largement alimenté par des employés de couleur. Selon les dossiers internes de 2019, plus de 60% des associés de JFK8 sont noirs ou latinos.

Et les associés noirs de l’entrepôt étaient près de 50 % plus susceptibles d’être licenciés – que ce soit pour productivité, mauvaise conduite ou absentéisme – que leurs pairs blancs, selon les dossiers. (Amazon a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les données sans connaître plus de détails sur leur source.) Derrick Palmer, un travailleur noir de JFK8, a commencé dans l’entreprise en 2015 en tant que passionné, et il était souvent un des meilleurs producteurs. Mais entre la surveillance constante, l’hypothèse selon laquelle de nombreux travailleurs sont des fainéants et le manque d’opportunités d’avancement, « beaucoup de travailleurs issus de minorités ont juste l’impression que nous sommes utilisés », a déclaré M. Palmer. Ses commentaires ont fait écho au sentiment des travailleurs noirs derrière une campagne de syndicalisation infructueuse dans un entrepôt d’Amazon en Alabama cette année. Ce printemps, l’entreprise a lancé une foule de plans de diversité, y compris un objectif de « retenir les employés à des taux statistiquement similaires dans toutes les données démographiques » – une admission implicite que les chiffres avaient été inégaux selon les races. À JFK8, les dirigeants organisent des réunions hebdomadaires de « revue des talents » pour s’assurer que les travailleurs noirs et latinos, entre autres, progressent. 5. Bon nombre des politiques les plus controversées d’Amazon remontent à la vision originale de Jeff Bezos. Certaines des pratiques qui frustrent le plus les employés – le modèle d’emploi à court terme, avec peu de possibilités d’avancement, et l’utilisation de la technologie pour embaucher, surveiller et gérer les travailleurs – proviennent de Jeff Bezos, fondateur et directeur général d’Amazon. Il croyait qu’une main-d’œuvre retranchée créait une « marche vers la médiocrité », a déclaré David Niekerk, un ancien vice-président de longue date qui a construit les opérations de ressources humaines d’origine de l’entreprise dans les entrepôts. Les données de l’entreprise ont montré que la plupart des employés sont devenus moins enthousiastes au fil du temps, a-t-il déclaré, et M. Bezos pensait que les gens étaient intrinsèquement paresseux. « Ce qu’il dirait, c’est que notre nature en tant qu’êtres humains est de dépenser le moins d’énergie possible pour obtenir ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin », a déclaré M. Niekerk. Cette conviction était ancrée dans toute l’entreprise, de la facilité de commande instantanée à l’utilisation omniprésente des données pour tirer le meilleur parti des employés.

M. Bezos a récemment fait des concessions surprenantes sur le système qu’il a inventé. Dans une lettre aux actionnaires, il a déclaré que l’effort syndical en Alabama avait montré que « nous avons besoin d’une meilleure vision de la façon dont nous créons de la valeur pour les employés – une vision de leur succès » – et s’est engagé à devenir « le meilleur employeur de la Terre ». Ce qui n’est pas clair, c’est comment ou si lui et ses successeurs réévalueront les systèmes qui ont propulsé la domination d’Amazon. M. Cavagnaro, le travailleur qu’Amazon a licencié par inadvertance, a demandé : « Vont-ils régler le problème d’une main-d’œuvre non consommable ? Y aura-t-il des changements ?”