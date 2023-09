Ce que nous avons appris sur la COVID-19 et la saison du rhume et de la grippe

Lorsque le COVID-19 est arrivé, nous avons pris des mesures pour ralentir la maladie : distanciation sociale, port de masques et lavage fréquent des mains. Ces mesures ont également contribué à réduire les rhumes, la grippe et les crises d’asthme chez les enfants déclenchées par des virus respiratoires.

L’urgence sanitaire mondiale est désormais officiellement terminée et les prestataires de soins de santé se préparent à faire face à davantage d’activité grippale. « La saison grippale 2023-2024 aux États-Unis pourrait entraîner plus de cas de grippe que la moyenne, si la prochaine saison grippale américaine reflète la saison grippale actuelle en Australie », déclare Wheaton Williams, MD, spécialiste des maladies infectieuses à Catawba Valley. Centre médical à Hickory, Caroline du Nord.

De plus en plus de personnes retournent au travail et à l’école en personne, et les communautés ont levé l’obligation de porter un masque. Et comme nous n’avons pas été autant exposés au virus de la grippe au cours des deux dernières années, « notre immunité contre le virus de la grippe est assez faible », dit-il.

Voici d’autres points à retenir et des conseils d’experts sur la façon de rester en bonne santé pendant cette saison du rhume et de la grippe.