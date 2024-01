Ce que nous avons appris lors du week-end de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFL, premier jour : les 49ers sont coriaces mais vulnérables, les Packers prometteurs

Une autre ronde de football en séries éliminatoires est en bonne voie, les Ravens se qualifiant pour le championnat de l’AFC et les Packers échouant de peu dans leur tentative surprise contre les 49ers, têtes de série n°1, samedi. D’ici peu, les quatre équipes finales s’affronteront pour une place dans super Bowl LVIII, qui sera diffusé sur CBS, Nickelodeon et Paramount+.

Voici quelques points à retenir des matchs de samedi :

49ers 24, Packers 21

San Francisco est très vulnérable

Les 49ers sont coriaces ; nous savons tous que. Ils ont été physiques et opportunistes en défense ici, surtout tard et dans la zone rouge, et Brock Purdy a brièvement apaisé tous les sceptiques persistants en clôturant une soirée erratique avec un touché de feu vert. Le chemin vers un super Bowl l’apparence semble toujours très réalisable. Et pourtant, pour une tête de série n°1 hébergeant une tête de série n°7, ils ont à peine survécu à celle-ci sur leur propre gazon. Kyle Shanahan s’est montré conservateur au cours d’une première mi-temps lente, aurait probablement pu utiliser encore plus un Christian McCaffrey dominant et autorisé davantage de manigances extrascolaires de la part de vétérans comme Trent Williams. Doivent-ils rester favoris dans la NFC, notamment avec la cuisine McCaffrey ? Bien sûr. Mais il est clair qu’ils sont faits pour jouer avec une avance, et non l’inverse.

Des jours meilleurs devraient arriver à Green Bay

Pas tout à fait différent des Texans avec CJ Stroud, les Packers peuvent se consoler en sachant que leur franchise semble être entre des mains spéciales. Jordan Love n’a pas été parfait cette année – son quatrième dans le NFL et d’abord en tant que titulaire des Packers – et samedi n’a pas fait exception, avec un choix croisé tardif condamnant un retour potentiel. Mais sa fluidité naturelle en tant que flingueur déséquilibré a été pleinement visible pendant une grande partie de la nuit, gardant les 49ers sur leurs gardes. Mieux encore, il dispose d’une gamme de jeunes armes – quatre recrues différentes combinées pour dépasser les 2 100 verges sur réception en 2023, séries éliminatoires incluses – qui ne devraient que s’améliorer avec plus de temps dans le système créatif de Matt LaFleur. Qui sait si Aaron Jones fera partie de ce groupe, mais il a également tout donné contre San Francisco.

Corbeaux 34, Texans 10

Baltimore est vraiment une équipe complète

La plupart des fans auraient pu vous le dire avant samedi, mais la déroute de Houston était un argument parfait pour leur victoire. super Bowl chances. Face à une fiche de 1-3 en carrière en séries éliminatoires, Lamar Jackson ressemblait précisément à un NFL MVP contre la défense de DeMeco Ryans, glissant sans effort jusqu’à 100 mètres au sol tout en effectuant toutes les bonnes lectures dans les airs. Le “D” des Ravens de Mike Macdonald était hyperactif comme d’habitude, embouteillant le jeu de course de Houston pour surcharger la recrue vedette CJ Stroud. Et John Harbaugh a dirigé le tout avec une flexibilité de calibre championnat, supervisant les ajustements à la mi-temps pour resserrer les vis après un départ relativement lent. Il y a peut-être un autre obstacle à franchir avant un combat pour les Lombardi, mais il est clair que ce club est le package total.

Il est temps pour les Texans de reconstituer les tranchées

CJ Stroud a prouvé il y a longtemps qu’il était le visage présent et futur de l’équipe, faisant preuve d’une présence de poche inhabituellement soignée et d’une prise de décision sur le terrain en tant que quart-arrière recrue. Mais trop souvent contre l’avant de Baltimore, il a été contraint de s’échapper de la poche, de prolonger les jeux et/ou de lancer des appels de gadgets pour compenser la pression régulière. Les Ravens sont l’élite à cet égard, mais si Houston a l’intention de capitaliser sur la capacité de franchise de Stroud et de faire un saut immédiat en séries éliminatoires la prochaine fois, renforcer son front sera primordial. La défense de DeMeco Ryans a également besoin de ses propres ajustements, mais Stroud fonctionne mieux lorsqu’il a le temps de libérer son bras dans la poche, et c’est beaucoup plus difficile à faire sans une protection fiable ou un soutien au sol.

Le championnat de l’AFC va être une télévision incontournable

Non pas que les Texans n’auraient pas rendu le match pour le titre de conférence intrigant, mais nous sommes désormais assurés d’un duel entre Lamar Jackson et Josh Allen ou Patrick Mahomes, opposant deux des de la NFL les jeunes QB les plus explosifs les uns contre les autres. Peu importe qui remportera le match de dimanche entre Buffalo et Kansas City, la ligue sera en fête.