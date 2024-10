Ce que nous avons appris lors du tour de joker de la MLB : le premier match est la clé, les as comptent

Il y a eu beaucoup de bon baseball cette semaine. Performances de lanceurs d’élite. Concours en une seule fois. Les stars obtiennent de grands succès dans les grands moments.

Le troisième match de jeudi soir – New York Mets 4, Milwaukee Brewers 2 – a été une véritable épopée en séries éliminatoires. Circuits consécutifs des Brewers en septième manche. Pete Alonso va en profondeur dans le neuvième pour prolonger un peu sa carrière avec les Mets. Puis Francisco Lindor sprintait pour un double jeu pour y mettre fin.

Le mois d’octobre est consacré au vainqueur, et la ronde Wild Card n’a eu qu’une seule série qui a tenu la distance. Cela n’a pas déçu. Les trois autres séries étaient des balayages. Ce qui nous amène à notre premier point à retenir du tour des wild-cards…

Le jeu 1 est tout

Les balayages de jokers ont été la norme dans ce format de séries éliminatoires.

À l’époque du Wild Card Game unique – qui s’est déroulé de 2012 à 2019 et est revenu en 2021 – beaucoup ont déploré l’injustice brutale d’une saison brillante emportée en neuf manches. Une série de trois matchs ne serait-elle pas une meilleure solution qu’un jeu où le vainqueur remporte tout ?

Jusqu’à présent, la réponse est… pas vraiment. Depuis que la ligue est passée à la série Wild Card de trois matchs en 2022, le vainqueur du premier match a remporté les 12 séries. Seules deux séries ont même atteint le troisième match. Cela représente un taux de balayage de 83 pour cent.

Si nous incluons les séries éliminatoires de 2020 – après la saison raccourcie par la pandémie, la MLB a élargi le champ des séries éliminatoires et organisé huit séries de trois matchs avec joker – seulement deux fois en 20 essais, le perdant du premier match est revenu pour remporter la série (A et Padres en 2020). Seize ont été des balayages.

Il s’agit encore d’un petit échantillon de série, mais cela a fait sortir un peu d’air du ballon. La ligue adorerait que chaque série Wild Card dure trois matchs. Au lieu de cela, presque toutes les séries ont été décidées lors du premier match.

Et si tel est le cas, vous feriez mieux d’avoir un as du premier match.

Respectez la Couronne (et le chaos)

Les Tigers de Détroit avaient une formule gagnante pour la Wild Card Series : un vainqueur de la triple couronne dans le premier match et ce que le manager AJ Hinch a appelé le « chaos des lanceurs » dans le deuxième match. Laissez l’as préparer le terrain et laissez tout le monde fermer le rideau.

Qu’il s’agisse de Tarik Skubal pour les Tigers, de Michael King pour les Padres ou de Cole Ragans pour les Royals, trois des quatre équipes qui ont obtenu des performances de calibre lors du premier match de wild card ont fini par balayer. Après que Skubal ait lancé six manches blanches contre Houston lors du premier match, les Tigers ont affronté sept releveurs lors du deuxième match. Le joyau de 12 retraits au bâton de King dans le premier match a laissé les Braves sous le choc et l’enclos des releveurs des Padres frais pour le départ écourté par la blessure de Joe Musgrove dans le deuxième match. C’était une histoire similaire pour les Royals, dont l’enclos des releveurs était à la hauteur après que Seth Lugo ait été retiré lors de la cinquième manche du match 2 à Baltimore.

Corbin Burnes a également réalisé une excellente performance lors du premier match, accordant un point en huit manches lors de son dernier départ avant l’agence libre, mais Bobby Witt Jr. a conduit dans le seul point du match. Les O’s n’ont réussi qu’un seul point dans le balayage.

Chris Sale, vainqueur de la triple couronne de la NL, n’a même pas fait partie de la liste des wild-cards des Braves. Alors que Sale souffrait de spasmes au dos, les Braves avaient AJ Smith-Shawver pour débuter le premier match. Il n’a duré que quatre retraits. Les Braves n’ont jamais eu de chance. Les Astros de Houston ont également pris du retard lorsque l’as Framber Valdez a poursuivi les malheurs des séries éliminatoires de l’année dernière. Houston a été rebondi en deux matchs. Les départs les plus dominants de la série Brewers-Mets ne sont pas venus des as mais des partants du troisième match, José Quintana et Tobias Myers.



Tarik Skubal traite contre les Astros. (Kevin M. Cox /. Associated Press)

Blues à domicile

Lorsque nous avons écrit sur le calendrier de chaque concurrent, nous avons passé beaucoup de mots sur la lutte pour les laissez-passer et l’avantage sur le terrain dans la série Wild Card. Le premier ? D’une importance cruciale. (Il suffit de demander aux Orioles à 91 victoires et aux Brewers à 93 victoires.) Ce dernier ? Eh bien, combien fait le terrain est important dans ce tour ?

L’équipe locale n’a remporté que neuf des 20 séries de trois matchs Wild Card depuis 2020.

En supprimant 2020 de l’équation, parce que les terrains de baseball étaient vides et que le terrain des séries éliminatoires était édulcoré, l’équipe locale s’en sort encore moins bien dans la série Wild Card, perdant huit des 12 séries.

Il n’y a aucune raison logique pour que cela soit vrai. Aucune équipe ne choisirait de jouer à l’extérieur plutôt qu’à domicile. Mais peut-être que le terrain compte beaucoup moins dans une série de trois matchs que d’autres facteurs : comme un as.

Ce programme double a fait du désordre

L’équipe des lanceurs des Braves était en difficulté depuis que le coude de Spencer Strider avait commencé à aboyer lors de l’entraînement de printemps, mais cela a été complètement terminé lorsque l’ouragan Hélène a forcé un programme double de maquillage lundi, au cours duquel Sale a été ajouté à la longue liste des Braves blessés.

Smith-Shawver commence le premier match sans Austin Riley ni Ronald Acuña Jr. dans l’alignement ? Ce n’était pas l’équipe des Braves à laquelle on s’attendait en mars. Mais au moment où ils ont été balayés, Atlanta était en lambeaux. Les Braves ont vidé l’enclos des releveurs pour diviser le programme double contre les Mets, ont déployé un titulaire pour le premier match des séries éliminatoires, puis ont dû remplacer le départ de deux manches de Max Fried lors du deuxième match.

Ils ont été gazés.

L’autre moitié de ce programme double de fin de saison était les Mets. Luis Severino a assez bien lancé lors du premier match pour leur donner une chance de se battre dans la série Wild Card, restant dans les parages pendant six manches malgré beaucoup de trafic au début. Les fissures ont commencé à apparaître lors du troisième match. Après que Quintana ait réalisé six manches blanches, Buttó a fait sauter le score et, tout d’un coup, Edwin Díaz, plus proche, a éteint le feu en septième manche. Même complètement reposé, l’enclos des releveurs des Mets ne possédait pas d’enclos des releveurs de premier plan. Épuisés, ils risquent davantage de tomber en panne. C’est David Peterson – un partant – qui a mis les Brewers à l’écart en sauvant le match 3.

La Centrale est morte (Vive la Centrale)

Quelques dirigeants d’AL discutaient plus tôt cette année de la façon dont la MLB équilibrer son calendrier allait aider les divisions puissantes (comme l’AL East) et nuire aux divisions plus faibles (comme l’AL Central). En tout cas, c’était l’idée.

Mais l’AL Central compte trois des quatre dernières équipes de la Ligue américaine (les Royals, les Tigers et les Guardians) tandis que l’Est ne compte que les Yankees. Les Rays, les Red Sox et les Blue Jays ont raté le tournoi, et les Orioles rentrent déjà chez eux.

La saison dernière, l’AL Central ne comptait qu’une seule équipe avec un bilan de victoires tandis que l’AL East en avait quatre.

Le NL Central a été surtout une déception cette saison. Les Brewers étaient leur seul espoir de faire du bruit en séries éliminatoires, mais ils ont maintenant perdu leurs six dernières séries éliminatoires et sont allés 2-10 en matchs éliminatoires depuis 2019. Il est apparu pendant une brève fenêtre de temps jeudi soir, après Jake Bauers et Sal Frelick. est allé dans la cour, que la moitié des équipes restantes en séries éliminatoires seraient originaires du centre du pays. Au lieu de cela, Alonso a complètement éliminé le NL Central.



Pete Alonso après son circuit contre les Brewers. (Aaron Gash / Photos MLB via Getty Images)

L’élan compte

Il y a un instinct naturel de supposer que les équipes qui entrent en force dans les séries éliminatoires à la fin de la saison seront découvertes une fois les séries éliminatoires commencées. Leurs défauts seront révélés. Après tout, c’étaient des prétendants.

Viennent ensuite les Tigres et les Mets. Les chances des Tigers en séries éliminatoires étaient de 0,2 pour cent le 11 août, celles des Mets de 13,1 pour cent le 28 août. Aucun des deux n’était entré dans la saison comme autre chose qu’une équipe de milieu de terrain. Il y avait environ 0,500 équipes en première mi-temps. Et puis, des choses scandaleuses se sont produites. Les Tigres ont échangé leur partant n°2 et quelques autres vétérans, et n’ont pas pu arrêter de gagner. Les Mets ont manipulé les boutons de leur équipe de lanceurs, ont trouvé quelque chose d’offensif et ont fait des miracles lors du match 161.

Lors de ce tour, aucun des deux n’a été exposé. Les Tigres ont continué à rouler. Leur as était meilleur que celui des autres gars, et leur alignement a fourni des coups sûrs au bon moment. La victoire des Mets n’était pas un hasard. Ils ont bien lancé, ont fait des ravages et se sont ralliés quand cela comptait contre l’une des meilleures équipes de lanceurs – et les meilleurs rapprocheurs – du baseball.

Nous regroupons les Tigers et les Mets, en partie parce que nous les avions en dernier dans notre classement de base des lanceurs en séries éliminatoires. Non pas parce que nous pensions qu’ils étaient nuls, mais parce qu’une équipe devait être la dernière, et parce qu’il semblait qu’à un moment donné, la fumée et les miroirs de la seconde mi-temps cesseraient de fonctionner. Ce n’est pas le cas. Deux vieux dictons sont vrais pour ces deux équipes :

Le tout est plus grand que la somme de ses parties.

Et personne ne veut voir ces gars-là en octobre.

Cinq équipes ont remporté au moins 16 matchs en septembre. Trois – les Tigers, les Padres et les Mets – ont remporté une série Wild Card. Un quatrième, les Dodgers de Los Angeles, a obtenu un laissez-passer au premier tour. La seule équipe wild-card qui n’avait pas de record de victoires en seconde période était les Orioles, qui sont allés 33-33 et ont été éliminés en deux matchs – peut-être pas une bonne nouvelle pour les Phillies de Philadelphie, favoris de la NL, qui avaient également un score de 33-33. 33 après la pause.

Tu ne peux pas prédire le ballon

Certains as étaient des as, et certaines stars étaient des stars – vous avez fait la fierté de vos familles, Alonso, Witt et Fernando Tatis Jr. – mais en séries éliminatoires, tous les héros ne portent pas de capes All-Star et Silver Slugger. Certains ne sont que des mecs qui se présentent quand on en a le plus besoin.

Les Padres de haut niveau ont réussi trois circuits dans leur série, et deux d’entre eux provenaient du frappeur n°9 Kyle Higashioka. Le retour des Brewers dans le deuxième match a commencé avec le candidat de la recrue de l’année, Jackson Chourio, mais c’est Garrett Mitchell qui a réussi le circuit gagnant. Skubal a été à la hauteur de ses attentes pour les Tigers, mais c’est le swingman Beau Briske qui a clôturé le premier match et lancé 1 2/3 de manches sans but dans le deuxième match. Quel joueur de deuxième but a mené la ronde des Wild Card en coups sûrs et en double ? Pas José Altuve. C’était le speedster des Brewers Brice Turang.

Certaines des plus grandes balançoires de la série Wild Card ont été celles d’Andy Ibañez, Jesse Winker et Frelick. Certains des coups de poing les plus cruciaux ont été lancés par Will Vest, Nick Mears et Sam Long.

En octobre, même le joueur le plus anonyme des ligues majeures peut devenir un nom connu.

(Photos du haut de Kyle Higashioka, à gauche, et Will Vest et Jake Rogers, à droite : Orlando Ramirez, Alex Stiltz / Getty Images)