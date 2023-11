Ce que nous avons appris lors de la semaine 9 de la NFL : l’équipe des Ravens à battre, le grand jour de Dobbs ; McDaniels était-il le problème ?

Débattez entre vous si vous considérez les Seahawks de Seattle et les Lions de Détroit comme de véritables prétendants au Super Bowl, mais ils étaient chacun assis à 5-2 et au sommet de leurs divisions respectives lorsqu’ils sont arrivés à Baltimore – Détroit lors de la semaine 7 ; Seattle lors de la semaine 9. Les Ravens de Baltimore les ont complètement démolis tous les deux.

Dimanche, les Seahawks se sont battus 37-3 dans ce qui était censé être le match phare de la liste de début d’après-midi de la NFL. Au lieu de cela, ce match était au bord d’une éruption à la mi-temps et s’est transformé en une véritable emballement au troisième quart-temps. L’offensive de Seattle – qui, certes, n’a pas été aussi impressionnante au cours des quatre dernières semaines qu’elle l’était au début de cette saison – a totalisé 151 verges. Il y a eu six premiers essais, soit un de moins que le nombre de buts marquants des Ravens.

“C’est génial”, a déclaré l’entraîneur de Baltimore, John Harbaugh. « Parce qu’en tant qu’entraîneur, c’est épanouissant parce que toutes les choses sur lesquelles vous travaillez, toutes les choses sur lesquelles les gars travaillent, vous les voyez se transférer sur le terrain lors d’un match. C’est ce qui vous passionne, parce qu’ils ont du succès – les gars ont du succès en faisant les choses que vous voulez.

« Mais vous comprenez aussi que c’est une victoire. Vous n’obtenez pas de crédit pour plus d’une victoire, quel que soit le score. Notre travail consiste à empiler les victoires.

Les Ravens s’annoncent plutôt bien sur ce front également, après avoir remporté quatre victoires consécutives pour se hisser au sommet d’une AFC Nord très compétitive.

L’un des autres prétendants de cette division, les Cleveland Browns, a rebondi après la défaite de la semaine dernière contre ces mêmes Seahawks. La grande histoire a été le retour du quart-arrière Deshaun Watson, qui n’avait lancé que cinq passes depuis le 24 septembre alors qu’il luttait contre une blessure à l’épaule.

Watson en a fait assez pour assurer une victoire facile, mais sa performance n’a guère rivalisé avec celle du nouveau QB des Vikings du Minnesota Josh Dobbs à Atlanta ou avec celle du nouveau favori de la recrue offensive de l’année, CJ Stroud, dans un thriller à Houston.

Et deux des équipes d’élite de la NFL, les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, ont remporté des victoires marquantes pour clôturer la journée : les Chiefs lors d’un coup de pied ET dimanche matin en Allemagne ; les Eagles dans une victoire âprement disputée vue par environ 95 pour cent de l’audience télévisée nationale de la NFL.

En savoir plus sur ce que nous avons appris au cours de la semaine 9 :

Baltimore est-elle l’équipe de la NFL à battre ?

“Nous avons des gars qui ont faim dans notre équipe”, a expliqué le quart-arrière Lamar Jackson pour expliquer pourquoi les Ravens cliquent en ce moment.

Leur attaque a ressemblé à un poids lourd absolu lors des deux derniers matchs à domicile – ces victoires contre Detroit et maintenant Seattle, avec une victoire 31-24 contre l’Arizona entre les deux. Jackson a mis deux échappés sur le pont (et en a perdu un), et le receveur Odell Beckham Jr. a craché un autre chiffre d’affaires avant la mi-temps, mais c’était à peu près tout pour le hoquet.

L’offensive des Ravens a atteint un sommet de la saison de 515 verges, dont 138 verges au sol en seulement neuf courses du porteur de ballon Keaton Mitchell et neuf attrapés pour 80 verges de l’ailier rapproché Mark Andrews. Le porteur de ballon Gus Edwards a marqué deux fois ; Beckham avait 56 yards et un TD ; L’ailier rapproché Isaiah Probablement a effectué quatre réceptions, le demi offensif Justice Hill a réalisé 40 verges au sol. La liste des meneurs de jeu s’allonge encore et encore, et c’est sans même mentionner le receveur recrue Zay Flowers, qui a été exceptionnel mais n’a récolté que 11 verges en réception dimanche.

Comment une défense peut-elle arrêter ce groupe lorsqu’il est actif ? Cette question est déjà un casse-tête pour l’opposition, mais les Ravens ont également entamé la semaine 9 avec la meilleure défense de la NFL. Cette équipe est roulant – et pourrait mettre une étau sur l’AFC Nord avec des matchs consécutifs à domicile contre Cleveland et Cincinnati à venir.

Josh Dobbs, magicien

Avec 52 secondes à jouer et les Vikings en baisse de 4 points, Dobbs a chuté pour lancer aux quatrième et septième et a ressenti une pression aveugle presque immédiate de la part du rusher d’Atlanta Bud Dupree. Si Dupree avait terminé ce sac et décroché une victoire à Atlanta, Dobbs – acquis par le Minnesota à Halloween et mis en service dimanche lorsque la recrue QB Jaren Hall a subi une commotion cérébrale – aurait reçu des tapes bien méritées dans le dos pour un travail bien fait.

Au lieu de cela, le compagnon avec 10 départs en carrière et une victoire en carrière a sorti ceci de son chapeau :

Trois jeux plus tard, Dobbs a frappé Brandon Powell pour ce qui serait le vainqueur d’une remarquable victoire 31-28 des Vikings.

Dobbs, un Cardinal de l’Arizona pour commencer la semaine, a terminé 20 sur 30 pour 158 verges et deux touchés par la passe plus 66 verges au sol et un autre score. Son évasion de dernière minute, au quatrième essai, n’était sans doute même pas sa meilleure course de la journée – il a réussi un acte Houdini à la fin du deuxième trimestre pour mettre en place un TD critique des Vikings.

Tout cela après que Dobbs ait ouvert son apparition en relève en prenant un sac pour une sécurité, puis en tâtonnant profondément dans le territoire du Minnesota, menant à un panier d’Atlanta (un misérable FG des Falcons, pour ce que ça vaut, étant donné qu’Atlanta a débuté sur le Minnesota 1 .) Ce fut, en bref, l’une des performances les plus impressionnantes et les plus résilientes – de Dobbs et des Vikings – que vous ayez jamais vue, compte tenu des circonstances.

Les Texans sont très amusants

Il est peut-être temps de parler de DeMeco Ryans de Houston en tant que candidat entraîneur de l’année. Son quart-arrière, Stroud, menace déjà de s’enfuir avec le prix de recrue offensive de l’année. La ligne de Stroud dimanche lors d’une victoire sauvage 39-37 contre les Buccaneers de Tampa Bay : 30 sur 42 pour 470 verges (un record de recrue en un seul match) et cinq touchés, dont le dernier a été livré à Tank Dell (un autre repêchage éblouissant de 2023). choisir) avec six secondes à jouer – et seulement 40 secondes après que les Bucs aient pris les devants.

Cette équipe texane est loin d’être parfaite, comme en témoigne la défaite de la semaine dernière contre les Panthers de la Caroline, auparavant sans victoire. Mais Stroud joue comme la vérité absolue au centre, et il est entouré d’une jeune génération d’armes talentueuses. Quatre Texans (Noah Brown, Nico Collins, Dalton Schultz et Dell) ont capté des passes de TD dimanche, Dell en a réussi deux et tous sauf Collins ont dépassé les 100 verges en réception.

Houston a même obtenu un panier clé au quatrième quart du demi offensif Dare Ogunbowale, qui a été mis en service d’urgence à la suite d’une blessure au botteur principal Ka’imi Fairbairn. (Les Texans ont tenté trois conversions consécutives à deux points après la blessure de Fairbairn, en convertissant une.)

Ne regardez pas maintenant, mais Houston est soudainement une équipe de 4-4 et à seulement un match de retour dans la course aux wild-cards de l’AFC. Ryans et Stroud font des miracles.

Préparez-vous pour les tours 2 (et 3 ?) Dallas-Philadelphie

Ne répondez pas à cette question si vous êtes un fan des Cowboys, mais… à quel point c’était amusant que?

Même avec le quart Jalen Hurts frappé, les Eagles ont résisté à leurs rivaux pour une victoire de 28-23 qui leur a donné le contrôle de la NFC Est à mi-saison. Cependant, Dallas était à deux doigts – à plusieurs reprises – d’inverser le résultat (ou du moins d’envoyer ce match en prolongation) : l’ailier rapproché Luke Schoonmaker a été jugé à la ligne des deux pouces sur ce qui semblait initialement être un touché ; Le quart Dak Prescott est sorti de peu des limites lors d’une conversion de deux points ; Philadelphie a en quelque sorte récupéré un échappé dans la dernière minute causé par la collision du porteur de ballon D’Andre Swift et du receveur AJ Brown dans le champ arrière.

Puis, lors de la possession finale du match, Dallas s’est avancé vers les Philadelphia 6 avant de le mettre en marche arrière via un faux départ, un sac et un retard de match. La dernière passe de Prescott, depuis le 27, a été complétée par le receveur CeeDee Lamb qui est arrivé à quelques mètres de la zone des buts.

Les Lions, les Seahawks ou les 49ers de San Francisco (s’ils parviennent à se ressaisir) pourraient opposer un argument, mais les Cowboys et les Eagles ressemblent toujours aux principaux prétendants de la NFC. Ils s’aligneront à nouveau le 10 décembre, à Dallas, et cela ne surprendrait personne s’il y avait également une revanche en séries éliminatoires plus tard.

Deshaun Watson revient

Watson était en assez bonne santé pour jouer dimanche, et les Browns ont eu la sagesse de le laisser plonger un orteil dans l’eau contre une équipe de l’Arizona qui sprinte vers une saison de deux ou trois victoires. Le calendrier à venir pour Cleveland : à Baltimore, Pittsburgh, à Denver (et sa ruée vers les passes renaissante).

Il était donc important de ramener Watson dans les choses, et les Browns n’ont certainement pas poussé beaucoup plus tôt. Watson s’est connecté avec le receveur Amari Cooper sur une passe de 59 verges à la fin du premier quart, mais ses verges aériennes par tentative – même avec ce lancer à Cooper qui a parcouru environ 45 verges avant de toucher les mains du receveur – se situaient autour de 5,0 près de la mi-temps. Il a atterri à 7,0 pour le match (toujours le plus bas de l’année pour Watson), mais il y avait des signes de meilleurs moments à venir.

Prenez, par exemple, cette beauté de Cooper au quatrième trimestre :

“Je ne suis pas à 100 pour cent”, a admis Watson après le match. «Je reviens tout juste d’une blessure. … J’ai raté quelques lancers que je voulais, que je sais pouvoir faire. Je dois juste continuer à m’efforcer, à m’efforcer de m’améliorer à chaque opportunité qui se présente.

Les Browns ont le jeu de défense et de course auquel s’accrocher chaque semaine, contre n’importe quel adversaire. Qu’ils puissent être plus qu’un simple concurrent décousu, à mi-chemin et joker, dépend probablement de la capacité de Watson à être la meilleure version QB de lui-même. Il ne l’a pas encore fait, mais peut-être que dimanche – et la seconde mi-temps en particulier – sera un début.

La défense remporte-t-elle les championnats ?

Alors que certains d’entre vous dormaient peut-être encore dimanche matin (félicitations pour ne pas avoir de jeunes enfants, l’heure d’été est une menace), les Dolphins et les Chiefs ont organisé un aperçu potentiel du match pour le titre de l’AFC en Allemagne. Cela s’est également déroulé jusqu’au bout, Kansas City s’accrochant à une victoire de 21-14 après que Miami ait raté un quatrième et un 10 en retard.

Mais ce n’était pas la démonstration offensive que beaucoup auraient pu attendre de ces deux équipes, avec…