Autrefois 5-0 et semblant totalement imbattables, les 49ers de San Francisco en ont soudainement perdu trois de suite.

Une fois 1-3, l’air lugubre et décousu, Joe Burrow et les Bengals ressemblent soudain à… Joe Burrow et les Bengals.

“Je n’utilise plus ce mot incroyable”, a déclaré l’entraîneur de Cincinnati, Zac Taylor, après la journée de trois touchés de son quart-arrière lors d’une victoire convaincante de 31-17 à San Francisco.

“Parce que c’est ce à quoi on s’attend.”

Mais pas en septembre, apparemment.

Les Packers de Green Bay ne trouvent toujours pas le moyen de marquer en première mi-temps – neuf points combiné lors de leurs cinq derniers matchs – et en ont maintenant perdu quatre de suite.

“Moi, c’est trop cahoteux en ce moment”, a déclaré Jordan Love. “Je dois trouver de la cohérence dans mon jeu.”

Les Vikings du Minnesota, vainqueurs de trois matchs de suite après la victoire de dimanche contre Love and the Packers, craignent de perdre Kirk Cousins ​​​​pour la saison.

Et pour la première fois depuis que Peyton Manning était leur quart-arrière – en 2015 – les Broncos de Denver ont battu les Chiefs, mettant fin à la séquence de 16 matchs consécutifs de Kansas City dans la série.

Lors d’un dimanche bâclé dans la NFL qui mettait en vedette Brett Rypien, Tommy DeVito, Taylor Heinicke, Mitch Trubisky et Tyson Bagent intervenant comme quart-arrière de leurs équipes respectives – spoiler : aucun n’est parti avec une victoire – la déclaration de Burrow dans la Bay Area était le plus retentissant.

La blessure au mollet ? Histoire.

Terrier? De retour sous forme de MVP.

Les Bengals ? Des prétendants une fois de plus.

Burrow a terminé avec seulement quatre échecs contre la défense autrefois tant vantée des 49ers, une unité qui a accordé 852 verges combinées lors de leurs deux dernières défaites, contre les Vikings et les Bengals. Burrow a découpé la zone de San Francisco pendant la majeure partie de l’après-midi, puis lorsque les 49ers sont passés à l’homme, il a trouvé sa cible préférée, Ja’Marr Chase, dans la zone des buts pour un touché décisif au troisième quart. C’était du Burrow vintage et des Bengals vintage – brutalement efficaces, toujours armés d’une réponse – et cela les remet incontestablement dans la conversation au sein de l’AFC.

Quant aux 49ers, Brock Purdy a lancé deux interceptions en seconde période et en a maintenant perdu trois de suite après avoir remporté les 10 premiers départs de sa carrière en saison régulière. Ses coéquipiers l’ont ensuite soutenu.

« Il est la raison pour laquelle nous avons une chance de gagner des matchs », a déclaré le secondeur Fred Warner à propos de Purdy, affirmant que la défense était responsable du récent dérapage de l’équipe. Prochaine étape : un au revoir très apprécié.

Voici ce qui s’est démarqué de la semaine 8 :

Donnez-leur le ballon, voyez ce qui se passe

Tous ces discours sur les difficultés des attaques cette saison, sur la baisse des scores, sur le fait que les quarts – à de rares exceptions près – n’ont pas été aussi prolifiques que ces dernières années.

Même si une grande partie de cela est vraie, ceci l’est également : les meilleurs receveurs larges de la ligue n’ont pas ralenti.

Pas dimanche. Pas pendant la majeure partie de cette saison. À Miami, Tyreek Hill a déjà éclipsé les 1 000 verges en seulement huit matchs, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la NFL à le faire. Les Dolphins ont complété une saison de balayage contre les Patriots, s’imposant 31-17 à Miami.

Hill a été imparable pendant la majeure partie de sa carrière, y compris ses six premières saisons à Kansas City. Mais de son propre aveu, il n’a jamais regardé ce bien.

“Je suis à des années lumière d’où j’étais alors”, a déclaré Hill dimanche, interrogé sur ses jours avec les Chiefs.

Il affrontera son ancienne équipe pour la première fois la semaine prochaine en Allemagne.

La NFL reçoit les leaders Destinataire GM. Captures Cible. Yds/Enregistrement TD 8 61 87 1 014 8 8 60 83 939 5 8 61 89 795 2 8 64 90 748 6 7 60 85 656 4

À Washington, AJ Brown de Philadelphie est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à totaliser 125 verges sur réception en six matchs consécutifs. Les Eagles (un meilleur bilan de la ligue 7-1) ont complété un balayage de la saison contre les Commanders avec une victoire de 38-31.

Et à Dallas, CeeDee Lamb a réussi neuf attrapés, 122 verges et deux touchés, le tout avant la mi-temps. “Donnez-moi le ballon et voyez ce qui se passe”, a récemment déclaré Lamb. Les Rams ont découvert dimanche à quoi cela ressemblait. L’agneau était mortel. Les Cowboys n’arrêtaient pas de le nourrir. Et avant que les Rams ne puissent cligner des yeux, le score était de 33-3.

Les Cowboys (5-2) ont terminé 43-20, leur quatrième victoire par 20 points ou plus cette saison.

Lors d’un dimanche qui a vu un nombre impressionnant de QB suppléants entrer sur le terrain, les véritables receveurs de la crème de la ligue ont rappelé à tout le monde leur valeur.

Parfois, il n’y a tout simplement aucune réponse pour eux.

Les Titans viennent-ils de trouver leur quarterback ?

Il est toujours trop tôt, trop impulsif, pour faire une quelconque déclaration audacieuse après un seul match.

Mais au début de la carrière de Will Levis au Tennessee, il est difficile de ne pas penser que les Titans ont peut-être trouvé leur prochain quart-arrière.

Pour une équipe 2-4 qui patauge dans un no man’s land cette saison – le nouveau directeur général Ran Carthon a dû dire à Derrick Henry qu’ils ne l’échangeraient pas avant la date limite de mardi, malgré les demandes des autres équipes – les Titans avaient besoin de voir quelque chose de Lévis ou du quart de deuxième année Malik Willis, qui a connu de grandes difficultés la saison dernière en tant que recrue.

En termes simples, avec Ryan Tannehill absent, ils avaient besoin de Levis ou de Willis pour s’emparer du poste de départ.

Dimanche, Lévis l’a fait.

Le choix de deuxième ronde, qui a chuté lors du repêchage du printemps dernier, a fait ses débuts dans la NFL contre les Falcons, et tout ce qu’il a fait a été de lancer plus de touchés (quatre) que Tannehill, le vétéran partant des Titans, n’en a eu toute la saison (deux). Levis a déployé son bras de monstre, frappant DeAndre Hopkins pour trois scores, dont un pour 47 verges et un autre pour 61.

“Il joue le jeu comme s’il avait déjà été ici”, a déclaré Hopkins à propos de son quart-arrière recrue.

Grâce à Levis et Hopkins, les Titans sont passés à 3-4 grâce à une victoire de 28-23 contre Atlanta. Levis a partagé des clichés avec Willis, mais Willis n’a jamais tenté de passe, utilisé uniquement dans des situations précipitées. Et grâce aux excellents débuts de Lévis – il a terminé 19 sur 29 pour 238 verges, quatre touchés et une note de passeur de 130,5 – il ne fait aucun doute sur lequel des deux QB les Titans se tourneront pour aller de l’avant.

Si Lévis continue sur cette trajectoire et qu’Anthony Richardson retrouve la forme qu’il a affichée en début de saison à Indianapolis, l’AFC Sud s’annonce très amusante dans les années à venir. Les quatre équipes, dont Jacksonville (Trevor Lawrence) et Houston (CJ Stroud), semblent disposer de quarts-arrières de franchise compétents pour les années à venir.

Hope, en Caroline.

Aussi éphémère que cela puisse être, c’est quelque chose.

Et cette franchise en avait besoin.

Après six défaites consécutives au début de l’année, des questions sur leur décision en tête du repêchage du printemps dernier et un changement soudain de joueur offensif – l’entraîneur Frank Reich a confié ses fonctions à son coordinateur offensif, Thomas Brown – les Panthers avaient besoin de quelque chose pour aller de l’avant. droite. Rien? Vraiment.

Assez fait dimanche.

Grâce à une campagne gagnante menée par Bryce Young dimanche, la NFL n’aura pas d’équipe sans victoire cette saison. (Bob Donnan / USA aujourd’hui)

Dans un match mettant en vedette les trois meilleurs choix du repêchage le plus récent – ​​la première fois que cela se produit dans l’histoire de la NFL – Bryce Young a remporté sa première victoire en tant que partant de la NFL, aidant les Panthers à une victoire de 15-13 contre Stroud, Will Anderson Jr. … et les Texans. Cela a évité un départ 0-7 pour la Caroline, ce qui aurait été le pire départ de la franchise depuis 1998.

Young a mené un parcours de 15 jeux et 58 verges au cours des 6 :17 finales du match pour établir le panier gagnant de 22 verges d’Eddy Pineiro. Et avec cela, chaque équipe de la NFL compte au moins une victoire cette saison.

“En bas, sortez et essayez de remporter le jeu, qu’espérez-vous d’autre ?” Young a dit plus tard.

Les Panthers restent maigres en talent, en particulier aux postes offensifs, mais aucune équipe ne veut aborder le mois de novembre sans victoire.

Les Jets sont-ils vraiment dans la première course aux séries éliminatoires de l’AFC ? (Oui)

“Ils ne vous demandent pas comment, ils demandent combien”, a déclaré l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, résumant avec justesse la bataille offensivement contestée de New York et son équipe a réussi à survivre en prolongation.

Saleh a raison. Oubliez les détails. Jetez le score de la boîte. Lorsque votre quart-arrière vedette, qui se trouve également être un membre du Temple de la renommée en attente, est perdu quatre fois dans la saison, vous ne vous excusez pas pour les victoires qui suivent.

Quatre sur leurs sept premiers, dont trois de suite ?

Peu importe comment vous les obtenez. Peu importe à quoi ils ressemblent. Peu importe si le jeu ne comportait que quatre conversions au troisième essai (en 34 tentatives) et 24 bottés de dégagement.

Maintenant, les Jets restent une équipe imparfaite, Zach Wilson un quart-arrière imparfait, mais il y a quelque chose à dire pour un groupe qui continue de remporter de vilaines victoires malgré des périodes incroyablement longues d’insuffisance offensive. (Le score de 50 verges de Breece Hall au premier quart dimanche était le premier touché des Jets au premier quart de la saison.)

Après avoir perdu trois fois de suite après la chute d’Aaron Rodgers, les Jets (4-3) en ont arraché trois de suite et sont – surprise – très impliqués dans la course aux séries éliminatoires de l’AFC alors que le calendrier se tourne vers novembre.

Honnêtement, qui a eu les Jets au-dessus de 0,500 à un moment donné après Halloween ?

«Je ne sais même pas ce qui s’est passé», a déclaré le demi de coin Sauce Gardner après la victoire, admettant qu’il pensait que la partie était perdue. Mais le botteur des Giants Graham Gano a raté deux placements, dont un de 35 verges à 28 secondes de la fin qui aurait décroché la victoire. Deux passes complétées de 29 verges par Wilson ont suffi à placer les Jets à portée de panier.

C’est également assez impressionnant que les Giants aient presque gagné un match avec un lancer pour un total de moins-9 verges par la passe. Après que Tyrod Taylor ait quitté le match en première mi-temps, DeVito, originaire du New Jersey, a pris sa place mais a fini par tenter seulement sept passes, terminant avec une verge par la passe de moins-1.

Les Jaguars s’échauffent

Les Jaguars sont tranquillement devenus l’une des équipes les plus en vogue du football. Alors que Jacksonville est certainement entré dans la saison avec des attentes accrues après les séries éliminatoires de la saison dernière, il a trébuché au début de cette année, tombant à 1-2 après une défaite humiliante de 37-17 lors de la troisième semaine à domicile contre les Texans.

Ensuite, les Jags sont allés à Londres pendant deux semaines et ont trouvé quelque chose.

Les résultats depuis : cinq victoires consécutives, les laissant à 6-2 avant…