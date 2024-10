Ce que nous avons appris lors de la semaine 7 de la NFL : les Chiefs inversent le scénario, le pari des Steelers est payant

Après que les Patriots aient perdu leur sixième match consécutif, l’entraîneur de première année, Jerod Mayo, a qualifié son équipe de douce.

Après que les huées se soient abattues sur Saquon Barkley à son retour au MetLife Stadium – un panneau indiquait même «TRAITOR» – le porteur de ballon vedette des Eagles a incendié son ancienne équipe.

Et après une autre semaine tumultueuse dans le feuilleton sans fin qu’est les Jets de New York, le résultat final – une défaite 37-15 contre les Steelers dimanche soir – semblait familier. À 2-5, cette équipe ne peut pas sortir de son chemin et la saison semble perdue avant que le calendrier ne passe à novembre.

Lors d’un match revanche du Super Bowl de février, les champions ont inversé le scénario et les Chiefs ont montré qu’ils pouvaient gagner sans le jeu de passes mortel sur lequel ils ont bâti leur dynastie.

À Washington, la recrue exceptionnelle Jayden Daniels n’a joué que 12 snaps avant de repartir avec une blessure aux côtes. Peu importe. Les Commanders ont roulé 40-7 contre une équipe des Panthers qui plaide une fois de plus de manière convaincante pour le titre de pire équipe de football.

Lors d’un affrontement NFC Nord entre deux des meilleures équipes de la ligue, les Lions ont infligé aux Vikings leur première défaite de la saison, 31-29, après que Jake Bates ait converti un panier de 44 verges à 15 secondes de la fin. C’était un jeu de points – les Vikings ont marqué les 10 premiers points, les Lions ont répondu avec 21 de suite, puis le Minnesota en a arraché neuf autres au quatrième quart avant que Jared Goff ne mène Detroit de 44 verges en huit jeux pour préparer le but gagnant de Bates. .

Ces deux équipes ont une fiche de 5-1, et les deux sont réelles. La prochaine fois qu’ils se verront – la semaine 18 – pourrait très bien venir avec un titre de division et un avantage sur le terrain en jeu. Goff joue tranquillement l’un des footballs les plus efficaces de sa carrière : il est désormais le quatrième QB de l’histoire de la NFL avec une note de passeur de 140 ou plus en trois départs consécutifs, rejoignant Aaron Rodgers (2011), Kurt Warner (1999) et Roger Staubach. (1971).

Mais on est loin d’une course à deux équipes dans la NFC Nord. Les Packers ont une fiche de 5-2 après avoir battu les Texans à domicile, 24-22, malgré trois retours de balle. Green Bay a été excellent en défense ces derniers temps et a limité le quart des Texans CJ Stroud à seulement 86 verges par la passe dimanche. Brandon McManus, que les Packers ont signé mardi, a réussi le but gagnant de 45 verges à trois secondes de la fin.

Un autre concurrent du Super Bowl, les Buffalo Bills, se sont retrouvés menés 10-0 tôt face à une équipe des Titans qui jouait le quart-arrière suppléant Mason Rudolph. À la fin du match, c’était une victoire de 34-10 pour les Bills, qui ont accueilli la nouvelle recrue Amari Cooper avec un touché en seconde période. Buffalo a désormais une fiche de 5-2, à égalité avec Houston et Pittsburgh pour le deuxième meilleur bilan de l’AFC.

À Atlanta, les Seahawks ont gagné pour la première fois en près d’un mois, battant les Falcons 34-14 pour passer à 4-3 et rester devant tous les autres dans la NFC Ouest. Et à Indianapolis, les Colts ont remporté une victoire de 16-10 contre les Dolphins malgré qu’Anthony Richardson n’ait complété que 10 des 24 passes pour 129 verges.

Les Rams ont remporté leur deuxième victoire de l’année en battant une équipe des Raiders ébranlée qui a perdu trois matchs de suite et quatre sur cinq.

Voici ce que nous avons appris au cours de la semaine 7 dans la NFL :

Le pari des Steelers est payant, celui des Jets ne l’est pas

Au cours de 11 jours en octobre, les Jets ont licencié leur entraîneur-chef, rétrogradé leur appelant offensif, échangé contre six fois receveur du Pro Bowl Davante Adams, mis fin à une attente de sept mois avec Haason Reddick et abandonné deux matchs télévisés à l’échelle nationale.

C’est une franchise dans un chaos constant, et ça se voit. New York est une équipe de football mal dirigée et mal entraînée. Les Jets ont une fiche de 2-5 pour la saison, derrière une équipe de Miami dans leur propre division qui est sans Tua Tagovailoa depuis la semaine 3.

Peut-être que le battage médiatique du Super Bowl était un peu excessif, mais les Jets visaient absolument une place en séries éliminatoires cette saison. Au lieu de cela, ils ont été une énorme déception.

L’arrivée très discutée d’Adams n’a apporté que peu de résultats dans la défaite de dimanche soir. Il a terminé avec trois attrapés sur neuf cibles pour 30 yards. En dehors de Breece Hall, qui totalisait 141 verges polyvalentes et un touché, les Jets n’ont rien pu supporter en attaque. Une avance de 15-6 a rapidement disparu alors que les Steelers ont marqué 31 points sans réponse, prenant le contrôle du match à la fin du deuxième quart et ne regardant jamais en arrière.



Russell Wilson a réussi deux touchés lors de ses débuts avec les Steelers. (Justin Berl/Getty Images)

Du côté de Pittsburgh, le pari audacieux de Mike Tomlin a été payant, au moins pendant une semaine. Il a fait glisser Justin Fields sur le banc malgré que Fields ait mené l’équipe à un départ de 4-2, et Russell Wilson, faisant son premier départ depuis la veille de Noël – alors qu’il était encore avec les Broncos – a eu sa chance. Le vétéran de 12 ans a tenu ses promesses, lançant deux touchés et donnant à l’offensive des Steelers la menace qui, selon Tomlin, manquait.

La défense de Pittsburgh a été excellente après la mi-temps et l’unité des équipes spéciales a bloqué une tentative de placement pour le troisième match consécutif. Avec cette victoire, les Steelers (5-2) devancent les Ravens dans l’AFC Nord.

Les chefs sont invaincus pour la dernière fois

Sept semaines après le début de la saison, il ne reste qu’une seule équipe invaincue, et c’est la même équipe qui a remporté le Trophée Lombardi chacune des deux dernières années. Même si les Chiefs ont parfois semblé peu impressionnants cette saison, ils restent l’équipe que tout le monde poursuit.

La victoire 28-18 de dimanche contre les 49ers explique pourquoi. Patrick Mahomes n’a lancé que 154 verges par la passe – le troisième plus petit total de sa carrière – et a lancé deux interceptions, et Kansas City a quand même battu les champions en titre de la NFC à deux chiffres. Les Chiefs (6-0) ont montré qu’ils pouvaient remporter des victoires malgré un jeu de passes médiocre, aussi étrange que cela puisse paraître, car il s’agit d’une équipe de vétérans très bien construite et parce qu’Andy Reid reste aussi bon que n’importe quel autre entraîneur de football à donnant à son équipe les meilleures chances de gagner chaque dimanche.

Le match de course de Kansas City a porté la charge, terminant avec 184 verges (une moyenne de 4,7 par course) et quatre touchés au sol, le plus pour l’équipe depuis l’ouverture de la saison 2019. L’attaque de dimanche comprenait celle de Mahomes, qui a transporté la sécurité des 49ers Malik Mustapha sur la ligne de but. La défense de Steve Spagnuolo a été excellente, interceptant le quart des 49ers Brock Purdy à trois reprises et étouffant l’offensive des 49ers tout au long du match.

Cela n’a pas aidé San Francisco que son effectif ne soit pas proche de son effectif complet. Déjà battus par Christian McCaffrey et Jauan Jennings, les 49ers ont perdu Brandon Aiyuk et Deebo Samuel au cours du match. C’est l’histoire de leur saison. Les blessures s’accumulent et San Francisco (3-4) n’a pas retrouvé son rythme habituel. Sans toutes ses armes de premier ordre en bonne santé, Purdy ne ressemble plus au même joueur. Ensuite : une équipe de Dallas qui revient au revoir après avoir été embarrassée lors de la dernière sortie.

Deshaun Watson a couru sur le terrain dimanche à Cleveland sous une poignée de huées, une indication de la position du quart-arrière assiégé face aux fans mécontents des Browns. Il l’a laissé sur un chariot avant la mi-temps, les larmes aux yeux.

Et avec une blessure sans contact – la jambe droite de Watson s’est pliée au deuxième quart de la défaite 21-14 des Browns contre les Bengals – la situation de quart-arrière la plus compliquée de la ligue est devenue encore plus compliquée.

Watson n’est plus simplement un QB en difficulté et surpayé. Il est maintenant un quart-arrière en difficulté et surpayé qui se remettra d’une blessure grave chaque fois qu’il pourra revenir en 2025, grâce à la somme énorme de 92 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons. Rappel : cela représente 92 millions de dollars entièrement garantis.

La crainte est que Watson se soit rompu le tendon d’Achille, ce qui le mettrait à l’écart pour le reste de la saison et peut-être jusqu’en 2025. Ce serait la troisième fois en cinq ans que Watson met fin prématurément à sa saison en raison d’une blessure.

« Faisons d’abord les tests, mais c’est à ça que ça ressemble », a reconnu l’entraîneur Kevin Stefanski.



La saison de Deshaun Watson semble terminée après ce qui pourrait être une blessure au tendon d’Achille. (Jason Miller/Getty Images)

Les Browns ont du temps avant de prendre une décision, mais aucune option ne semble prometteuse à ce stade : couper Watson avant le 1er juin entraînerait une perte sismique de 172,7 millions de dollars, un chiffre sans précédent dans l’histoire de la NFL. Une sortie après le 1er juin ne représenterait que 72,9 millions de dollars par rapport au plafond de 2025, ce qui reste le deuxième plus élevé jamais enregistré pour un joueur qui ne figurerait même pas sur la liste. Une autre voie serait un échange, mais il est difficile d’imaginer qu’une autre équipe accepte ce contrat, quel que soit le projet de capital dont Cleveland pourrait être prêt à se séparer pour retirer Watson de ses livres.

Souvenez-vous du butin initial : les Browns ont envoyé aux Texans trois choix de premier tour, un de troisième tour et deux de quatrième tour pour Watson en 2022, puis l’ont signé pour un accord entièrement garanti de 230 millions de dollars. Si cette blessure marque la fin du séjour de Watson à Cleveland – et cela pourrait très bien – il serait difficile de considérer cet échange comme étant loin d’être le pire de l’histoire de la NFL.

Barkley fait peu de cas en retour à MetLife

La citation désormais tristement célèbre, captée par les caméras « Hard Knocks » de HBO, semblait prémonitoire dimanche après-midi au MetLife Stadium. « Je vais avoir du mal à dormir si Saquon va à Philadelphie, je vais vous le dire », a déclaré le propriétaire des Giants, John Mara, au printemps dernier, ajoutant qu' »il est de loin notre joueur le plus populaire ».

On ne sait pas encore combien de sommeil il a perdu après ce qu’il a vu dimanche. Saquon Barkley, le deuxième choix du repêchage de 2018 qui a accumulé 7 311 verges et 47 touchés en six saisons à New York, avait été le meilleur joueur d’une mauvaise époque du football des Giants. Le perdre était une chose. Mais le perdre face à un rival de division ? C’est comme verser du sel dans la plaie d’une franchise endommagée, parfois sans direction.

Telle a été la performance de Barkley dimanche, sa première au MetLife Stadium depuis sa signature avec les Eagles pendant l’intersaison : 187 yards polyvalents et un touché lors de la victoire dominante 28-3 des Eagles. Barkley était à son meilleur, un rappel brutal pour les fans des Giants de tout le talent que l’organisation avait laissé partir : il représentait trois des quatre jeux les plus longs de Philly, des courses de 55, 41 et 38 yards.

En fait, les 761 verges de mêlée de Barkley cette saison sont le record de tous les joueurs lors de ses six premiers matchs avec une équipe depuis… la saison recrue de Barkley avec les Giants en 2018.

Les Giants, quant à eux, ont retiré le partant Daniel Jones au quatrième quart. Il a terminé avec moins de 100 verges par la passe en 21 tentatives et a été limogé sept fois. New York a une fiche de 2-5 et une autre saison semble s’écouler. Il est juste de se demander combien de temps l’entraîneur Brian Daboll restera avec lui.

« Daniel sera le quart-arrière à l’avenir », a déclaré Daboll après la défaite. Mais pour 2025 ? Cela semble de moins en moins probable.

Course précoce pour le choix n°1

Il est encore tôt, mais nous commençons à avoir une idée des équipes qui seront en lice pour le premier choix lors du repêchage d’avril.

Jusqu’à présent, personne n’a semblé pire d’une semaine à l’autre que les Panthers. L’effectif est maigre, l’offensive est dépourvue de meneurs de jeu et la défense est obligée de passer beaucoup trop de temps sur le terrain. Il faut se demander s’ils sont prêts à échanger Bryce Young, le choix n°1 au repêchage de 2023, avant la date limite du mois prochain.

Cela va devenir encore plus laid à mesure que nous avançons vers l’hiver. L’ère David Tepper sera-t-elle un jour différente en Caroline ? Jusqu’à présent, les fans des Panthers ont peu de raisons d’être optimistes. Depuis que le milliardaire des hedge funds a acheté l’équipe en 2018, Carolina a une fiche de 32-74 et se dirige vers une septième saison consécutive perdante.

Les Patriots ont perdu six matchs de suite et, comme les Panthers, ont une fiche de 1-6. Mais au moins avec Drake Maye, il y a de l’espoir au poste de quart-arrière.

Les Browns ont également une fiche de 1-6 et se tourneront vers Jameis Winston ou Dorian Thompson-Robinson pour remplacer Watson.

Les Titans ont une fiche de 1-5 et leur jeune quart-arrière, Will Levis, a retourné le ballon 10 fois en cinq départs avant de s’absenter en raison d’une blessure à l’épaule.

Les Saints, qui ont perdu contre les Broncos 33-10 jeudi soir, ont perdu cinq points de suite après avoir marqué 91 points au cours des deux premières semaines de la saison lors de deux victoires éclatantes contre les Panthers et les Cowboys. La saison de la Nouvelle-Orléans a tourné et tourné rapidement.

(Photo du haut : Thearon W. Henderson / Getty Images)