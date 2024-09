Ce que nous avons appris lors de la semaine 3 de la NFL : la défense des Cowboys ne se montre pas à domicile, l’attaque des Bears semble perdue

Il y a une semaine, Andy Dalton était un quart-arrière remplaçant de 36 ans dans la pire équipe de football, chargé d’encadrer le premier choix de l’année dernière, tandis que Bryce Young traversait un début de deuxième saison désastreux.

Dalton a évolué entre cinq équipes en cinq ans. Il a été titularisé 163 fois en NFL. Il doutait sérieusement de pouvoir en faire son 164e.

Puis, lundi matin, tout a changé. L’entraîneur des Panthers, Dave Canales, a pris Dalton à part. Young allait se diriger vers le banc, lui a dit Canales, et il allait se diriger vers le groupe.

« C’est une situation difficile », a déclaré Dalton quelques jours plus tard, admettant qu’il s’était rapproché de Young au cours de la dernière année et demie. « J’ai été des deux côtés de la médaille, et c’est dur pour tout le monde. »

Puis, dimanche, Dalton a fait ce qu’aucun quarterback de la ligue n’a fait de toute l’année : lancer pour 300 yards et trois touchdowns en un match. Il a lancé le ballon partout sur le terrain, et les Panthers ont soudainement semblé renaître. Le résultat a été une déroute de 36-22 contre les Raiders à Las Vegas.

« Tout ne va pas se passer comme ça », a déclaré Dalton après la victoire, « mais quand c’est le cas, il faut en profiter. »

En effet. Ailleurs dans la NFL, les Saints sont revenus sur terre après un début de match torride, et le duo des Eagles, Saquon Barkley (156 yards au total et deux touchdowns) et Dallas Goedert (10 réceptions pour 170 yards), a sorti Philadelphie de sa déprime de la première mi-temps et l’a menée vers une victoire 15-12 à la Nouvelle-Orléans. Pourtant, l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni a averti à juste titre que « ce n’est pas tenable ».

A Cleveland, le quarterback des Giants Daniel Jones a pu constater à quel point Malik Nabers était un talent exceptionnel, et les deux touchdowns de Nabers ont permis à New York de remporter sa première victoire de la saison. Les Broncos ont créé la surprise à Tampa, en écrasant les Bucs 26-7. Les Lions ont vaincu les Cardinals 20-13.

À Los Angeles, les Rams ont marqué les 13 derniers points du match pour surprendre les 49ers, 27-24. Soudain, la déroute de San Francisco face aux Jets lors de la première semaine semble être de l’histoire ancienne : l’équipe meurtrie de Kyle Shanahan (les 49ers étaient privés de Christian McCaffrey, Deebo Samuel et George Kittle dimanche) a perdu deux matchs de suite et affiche un bilan de 1-2 cette saison.

Après une victoire facile contre les Dolphins, l’entraîneur de première année Mike Macdonald reste invaincu à Seattle. Depuis 2000, il est désormais le cinquième entraîneur-chef de moins de 40 ans à remporter ses trois premiers matchs, rejoignant Mike McDaniel (2022), Matt LeFleur (2019), Josh McDaniels (2009) et Mike Tomlin (2007). En plus des Seahawks, quatre autres équipes restent invaincues : les Vikings, les Steelers, les Chiefs et les Bills. Buffalo (2-0) reçoit les Jaguars lundi soir.

Les Titans sont la seule équipe de la ligue à 0-3, tandis que les Jaguars et les Bengals – Cincinnati accueille Washington lundi soir – sont également toujours à la recherche de leur première victoire à 0-2.

Voici ce que nous avons appris au cours de la semaine 3 de la saison de la NFL :

Qu’est-il arrivé à la défense de Dallas ?

Tout semblait aller pour le mieux pour l’équipe américaine après le premier dimanche de la saison. Après avoir signé le grand receveur vedette CeeDee Lamb à la fin de la pré-saison, les Cowboys ont signé ce matin-là une prolongation de contrat de quatre ans pour le quart-arrière de la franchise Dak Prescott, puis ont célébré leur victoire en battant les Browns 33-17. L’une des équipes les plus constantes en saison régulière de ces dernières années ressemblait une fois de plus à des prétendants à la NFC.

Depuis, ils n’ont plus eu la même apparence.

La défense de Dallas a été humiliée pendant des semaines consécutives, concédant 888 yards au total et 72 points lors de deux défaites à domicile contre les Saints et les Ravens. Le score final de dimanche – une victoire de Baltimore 28-25 – est un peu trompeur, car celui-ci n’a jamais été si serré. Les Ravens menaient 28-6 au début du quatrième quart-temps, ce qui n’a donné aucune chance à Prescott de remonter la pente en fin de match.

Les Cowboys ont concédé 190 yards au sol aux Saints la semaine dernière, puis ont enchaîné avec une performance encore pire, en encaissant 274 aux Ravens. Si l’on remonte à la défaite en playoffs de l’année dernière, cela fait trois performances embarrassantes consécutives pour cette unité à domicile.

« Il ne faut en aucun cas édulcorer le fait que nous avons été battus », a déclaré le propriétaire Jerry Jones aux journalistes après la défaite. « Et il y a des aspects de la façon dont nous avons été battus qui sont vraiment des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. »

Le chasseur de passes vedette Micah Parson était énervé pendant le match, et il n’était pas le seul.

« Nous avons les gars pour le faire, donc ce n’est pas le problème », a déclaré l’ailier défensif DeMarcus Lawrence. « Il s’agit simplement de le faire. Nous y arriverons. »

Le nouveau coordinateur défensif Mike Zimmer a du pain sur la planche. Cette unité est en sous-performance à un rythme effarant jusqu’à présent. Quatre des cinq prochains matchs des Cowboys auront lieu à l’extérieur. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose.

Les Chiefs remportent encore un match serré

Kansas City s’est échappé lors de la première semaine après que l’orteil du tight end des Ravens Isaiah Likely ait été retiré des limites du terrain lors du dernier jeu du match. Ils ont battu les Bengals lors de la deuxième semaine après qu’une interférence de passe sur un 4e et 16 lors de leur dernier drive leur a donné un nouveau souffle. Ils sont passés à 3-0 dimanche à Atlanta après que le secondeur Nick Bolton ait bloqué une course de Bijan Robinson sur un 4e et 16.

Trois victoires, toutes décidées dans les dernières secondes.

Cette victoire 22-17 contre les Falcons n’a pas été belle, mais la saison dernière n’a pas été très belle pour une équipe qui a finalement remporté le Super Bowl. Les arbitres ont raté une interférence potentielle avec la passe à 4:12 de la fin lorsque le QB d’Atlanta Kirk Cousins ​​a ciblé l’ailier rapproché Kyle Pitts pour un touchdown qui aurait donné l’avantage aux Falcons. Le jeu a été interrompu par le safety des Chiefs Bryan Cook, qui est arrivé trop tôt et n’a jamais tourné la tête. Mais aucun drapeau n’est tombé et les Falcons n’ont pas réussi à convertir le quatrième down.



Les Chiefs ont réussi 10 coups sûrs sur le QB des Falcons Kirk Cousins ​​lors de la victoire de dimanche soir à Atlanta. (Todd Kirkland / Getty Images)

Atlanta a eu une autre chance avec 2:26 à jouer, mais Robinson a été stoppé bien avant le but sur un 4e et 1 depuis la ligne des 13 yards de Kansas City. Bolton a flairé la course et a réalisé le jeu, plaquant Robinson pour une perte de 3 yards.

Les Chiefs ont respiré. Trois victoires avec un écart cumulé de 13 points.

Au début de la saison, la cote de Justin Fields était faible. Certains diraient très bas. Tout ce que les Bears ont pu obtenir pour lui lors d’un échange au printemps dernier avec Pittsburgh était un choix conditionnel de sixième tour – ceci pour un joueur qui a été classé 11e au repêchage il y a seulement trois ans. Puis, à la fin du camp d’entraînement, les Steelers ont choisi Russell Wilson plutôt que Fields comme quart-arrière titulaire.

Un mois plus tard, Wilson, qui souffre toujours d’une blessure persistante au mollet, n’a pas encore joué un seul match de la saison régulière. Et il a peut-être déjà perdu son poste de titulaire.

La renaissance de Fields est officiellement en cours à Pittsburgh, où les Steelers ont un bilan de 3-0 après une victoire de 20-10 sur les Chargers dimanche. Ne vous y trompez pas : cette équipe est portée par l’une des meilleures défenses de la ligue. Après avoir été mené 10-7 à la mi-temps, Pittsburgh a blanchi l’équipe de Jim Harbaugh pendant le reste du match, accumulant cinq sacks et concédant moins 5 yards au cours des 30 dernières minutes du match. Une domination.

« Il y a une certaine nudité dans ce domaine », a déclaré l’entraîneur Mike Tomlin à propos de la réponse de son équipe en deuxième mi-temps, faisant référence au succès des Chargers dans la course au ballon en début de saison. « Quand vous êtes confronté à un défi comme celui-là en entrant dans votre stade, vous avez intérêt à vous battre. »

Son équipe a réussi. Les Chargers ont terminé avec 168 yards au total et seulement 61 au sol.

Et Fields, qui semble plus à l’aise et plus confiant chaque semaine, a joué son meilleur match de la saison, terminant avec seulement sept passes incomplètes pour 245 yards de passe, un touchdown et une interception. (De l’autre côté, le QB des Chargers Justin Herbert a aggravé sa blessure à la cheville et a quitté le match en deuxième mi-temps ; il a été vu plus tard avec une botte de marche.)

Dans une course serrée à l’AFC Nord, les Steelers se sont imposés comme des prétendants, peut-être même comme les favoris. Et à ce rythme, Fields pourrait ne jamais laisser Wilson voir le terrain.

O’Connell et LaFleur maintiennent les Vikings et les Packers en forme

Toujours sur le thème des renaissances de carrière, Sam Darnold a ajouté un autre chapitre à sa propre histoire dimanche, en éliminant les Texans jusque-là invaincus dans une défaite 34-7. Comment Darnold, qui fait partie de sa quatrième équipe en quatre ans, y parvient-il exactement ? Et d’où vient cette équipe des Vikings ?

« C’est différent de tout ce dont j’ai fait partie jusqu’à présent », a déclaré le running back Aaron Jones. « Je n’arrive pas à mettre le doigt sur ce qui est différent, car j’ai fait partie de bonnes équipes. Mais c’est une équipe spéciale. »

Pour commencer, il ne s’agit pas seulement du quarterback. La défense de Brian Flores n’encaisse que 10 points par match, et cela inclut des victoires faciles contre deux des attaques les plus dangereuses de la ligue, San Francisco et Houston. Les Vikings sont la troisième équipe depuis 1990 à avoir au moins cinq sacks lors de chacun de leurs trois premiers matchs, rejoignant les Saints de 2001 et les Bucs de 2000.

Jones, qui en est à sa première année au Minnesota après sept saisons avec les Packers, a donné un nouveau souffle au jeu de course. Et Kevin O’Connell a fait un travail magistral en exploitant les points forts de Darnold.

Outre O’Connell, qui est en lice pour le titre d’Entraîneur de l’année, un autre entraîneur de la NFC Nord brille discrètement en ce mois de septembre. La plupart des gens pensaient que la saison des Packers allait s’effondrer après la blessure au genou de Jordan Love lors de la première semaine. Au lieu de cela, l’équipe de Matt LaFleur affiche un bilan de 2-0 depuis. Et même si les Colts et les Titans ne ressemblent pas vraiment à des équipes de playoffs, personne dans cette ligue ne s’excusera d’avoir gagné des matchs avec un QB remplaçant.

LaFleur a fait un excellent travail en peaufinant son attaque avec Malik Willis au centre, surtout si l’on considère que Willis est à Green Bay depuis moins d’un mois. Le coordinateur défensif de première année Jeff Hafley mérite également beaucoup d’éloges. La victoire 30-14 de dimanche à Tennessee – où le QB des Titans Will Levis a ajouté à son total de huit revirements, le meilleur de la ligue – prépare une victoire juteuse la semaine prochaine à Lambeau Field, où les Packers 2-1 recevront les Vikings 3-0. Love pourrait revenir pour celui-là.

À propos de l’attaque des Bears

Peu importe le talent, il est rare qu’un quarterback débutant brille au début de sa carrière. CJ Stroud, Justin Herbert et Andrew Luck sont quelques exceptions notables. Caleb Williams était censé arriver à Chicago avec un casting de soutien aussi bon que celui que n’importe quel choix n°1 pouvait espérer : une défense solide, des meneurs de jeu dans toute l’attaque, une franchise et une ville entièrement derrière lui, désespérées de le voir réussir.

Mais il y avait des difficultés à grandir. C’est la nature de cette ligue et du poste de quarterback. Et n’oublions pas : Williams n’en est qu’à son troisième match dans ce qui s’annonce comme une longue carrière.

Mais était-ce censé ressembler à ça ? ce mauvais?

En tant que passeur, Williams a été extrêmement imprécis et l’attaque des Bears a été carrément inregardable pendant de longues périodes. L’une des principales raisons est une ligne offensive misérable qui a été malmenée deux semaines de suite – Williams a déjà été sacké 14 fois. Collectivement, l’unité dans son ensemble a été terrible : Chicago n’a marqué que deux touchdowns en 34 drives cette saison et Williams rate beaucoup trop de lancers, surtout lorsque ses receveurs gagnent de la distance sur le terrain.

Jusqu’à présent, l’attaque des Bears a réussi six field goals et trois touchdowns en trois matchs.

Williams a fait un travail admirable dimanche pour garder les Bears dans le match en fin de match – ils ont finalement perdu contre les Colts 21-16 – et il a terminé avec 363 yards de passe et deux touchdowns en deuxième mi-temps, tous deux des sommets en carrière.

« L’identité offensive… Je pense qu’elle se prépare », a déclaré Williams. « Je pense que c’est beaucoup plus proche que la semaine précédente, ou les semaines précédentes. »

Mais l’entraîneur Matt Eberflus, qui a construit l’une des défenses les plus avares de la ligue, pourrait bientôt être sous le feu des critiques si les choses ne changent pas, et ne changent pas rapidement. La seule raison pour laquelle les Bears ne sont pas à 0-3 est que leur défense leur a valu un match d’ouverture bâclé à Tennessee. Le nouveau coordinateur offensif Shane Waldron n’a pas trouvé le moyen de mettre Williams à l’aise, et c’est peut-être ce qui est le plus inquiétant. Ils ont eu tout un camp d’entraînement et une pré-saison pour régler les choses. Et pourtant, il y a tellement de mauvaises communications, de mauvaises lectures et de lancers manqués. (Il convient de noter qu’Anthony Richardson des Colts, qui effectuait son septième départ en carrière, n’a pas fait mieux.)

Encore une fois, Williams est un débutant, il n’a pas encore débuté sa carrière depuis un mois. Les choses changent vite dans cette ligue. Mais jusqu’à présent, il est difficile de trouver quelque chose de prometteur dans l’attaque des Bears.

