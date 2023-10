Il n’a pas de lune de miel : La représentante Marjorie Taylor Greene (Républicaine de Géorgie) n’a pas perdu de temps avant de déposer une patate chaude politique sur les genoux de Johnson, signalant jeudi qu’elle présenterait une mesure pour censurer la représentante Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour son soutien à un projet de loi. récente manifestation pro-palestinienne sur le campus du Capitole.

Pendant ce temps, les démocrates menacent de prendre une contre-mesure qui censurerait Greene, tandis que le représentant Anthony D’Esposito (RN.Y.) a déclaré qu’il prévoyait séparément de présenter une résolution la semaine prochaine pour expulser le représentant en difficulté George Santos (RN.Y.) . Au milieu de tout cela se trouve Johnson, qui devra équilibrer le désir de la droite de punir un membre de gauche, la perspective de représailles démocrates et la possibilité que sa propre faible majorité puisse diminuer.

Il peut s’attendre quelques grâce de la droite : Johnson ne sera pas nécessairement confronté aux mêmes pressions de la part des conservateurs que son prédécesseur Kevin McCarthy alors qu’il cherche une voie à suivre en matière de financement gouvernemental. La plupart des membres d’extrême droite ont déclaré qu’ils étaient prêts à donner à Johnson une marge de manœuvre sur une résolution continue étant donné (1) le court délai et (2) le sien. histoire en tant que conservateur de la ligne dure.

Il pourrait cependant avoir plus de mal à s’y retrouver dans la demande de financement supplémentaire de 106 milliards de dollars de la Maison Blanche pour Israël, l’Ukraine, Taiwan et la frontière. Alors que de nombreux Républicains souhaitent conserver ces questions combinées, les conservateurs durcissent rapidement leur position en faveur du maintien de l’Ukraine en dehors du paquet.

Il est encore en train de trouver sa place en tant que leader de haut niveau : Johnson est encore en bas de la courbe d’apprentissage pour les aspects les plus destinés au public de la présidence. Son premier moment devant la caméra sous les projecteurs internationaux, une conversation jeudi matin avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, impliquait un mot et de nombreux hochements de tête.

“J’ai plaisanté hier soir lors du dîner en disant qu’il était peut-être trop tard pour que je puisse m’adresser au Congrès”, a plaisanté Albanese. “Malheureusement”, a répondu Johnson, gardant le silence alors que les journalistes et les photographes étaient escortés hors de la salle.

Plus tard, Johnson a été arrêté dans le couloir de Will Rogers par des journalistes cherchant à réagir à la fusillade de masse dans le Maine mercredi soir. Il s’est arrêté, mais a dû être persuadé devant les caméras et gardé une main serrée autour d’un portefeuille et l’autre dans sa poche alors qu’il prononçait de brèves remarques axées sur la nécessité de prier.

Il élabore une stratégie médiatique prudente. Au cours des deux jours qui ont suivi son élection à la présidence, Johnson a utilisé de grandes platitudes et a balayé les questions pointues lors de ses brèves apparitions devant les journalistes. Mardi soir, il a répondu à une question sur le mémoire de la Cour suprême qu’il a rédigé en faveur de la révision de l’élection présidentielle de 2020 par : « Nous ne faisons pas de politique ce soir » et a donné une réponse. réponse similaire le jour suivant.

Il n’a également répondu à aucune question lors de ses deux apparitions devant les caméras jeudi, réservant sa première interview approfondie en tant que conférencier dans le cadre amical du programme Fox News Channel aux heures de grande écoute de Sean Hannity.

Il essaie d’équilibrer un emploi du temps chargé avec une conférence grincheuse: Les législateurs sont maintenant à Washington pour la septième semaine consécutive – une période inhabituellement longue, même sans le stress d’une bataille intestine entre orateurs – mais ils ont peu de temps pour se reposer étant donné l’imminence de la date limite des crédits du 17 novembre.

Johnson et ses collègues leaders à la Chambre ont annulé une pause de deux semaines prévue pour poursuivre les travaux sur les projets de loi de dépenses peu après avoir prêté serment mercredi. Il a offert aux membres une courte pause, en leur accordant un long week-end à la maison, les votes ne reprenant que mercredi.

Certains membres ont plaisanté en disant qu’il pouvait encore faire plus : « Je pense qu’une grande fête avec beaucoup de bière unirait [us]», a déclaré le représentant Mike Gallagher (R-Wis.).