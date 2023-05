Ce que nous avons appris en MLB cette semaine : Les Rays sont historiquement bons

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Chaque jeudi, Jordan Shusterman jette un œil à une chose de chacun MLB division que nous avons appris de la dernière semaine d’action.

AL Est : Le Des rayons‘ l’attaque est en quelque sorte plus impressionnante que leur record

Vingt-neuf et neuf est un début de saison incroyablement bon. Même après des défaites consécutives, les Rays ne sont que la 17e équipe depuis 1901 à commencer 29-9 ou mieux. Sur les 16 autres, 12 clubs ont participé aux World Series et sept ont tout remporté.

Et pourtant, 29-9 ne saute pas des Rays 2023′ Baseball-Page de référence autant que l’étonnant éventail de performances offensives. Nous avons passé des années à parler de la capacité des Rays à transformer les anonymes en out-getters sur le monticule, en utilisant des philosophies de tangage progressives et des angles de bras funky et des lancers désagréables que vous n’avez jamais vus auparavant. Cette année, le pitching est encore une fois très bon, et ne fera probablement que s’améliorer avec le retour imminent de Tyler Glasnow.

Mais nous ne sommes qu’à sept mois de regarder ces mêmes joueurs produire une course sur neuf coups sûrs en 24 manches misérables contre les Gardiens dans la série de jokers de l’année dernière. Oui, le lancer de Cleveland était génial. Non, Wander Franco n’était pas au complet et Brandon Lowe était absent. Mais penser que la majeure partie de cette formation reviendrait cette saison et deviendrait soudainement les Yankees de 1927 est difficile à comprendre.

Même s’ils ont fait une poussée en séries éliminatoires, 2022 n’a jamais ressemblé à l’année des Rays. Ils étaient dans le mix parce qu’ils sont toujours dans le mix, mais quelque chose clochait.

Cette année ne pourrait pas être plus différente. Tout le monde dans la gamme frappe essentiellement des faisceaux laser. L’équipe a un OPS de .854, bon pour un 140 OPS+. Voici les meilleures notes d’équipe OPS + des 100 dernières années (hors 2020):

2023 Rayons : 143

1927 Yankees (voyez?): 127

1931 Yankees : 125

Astros 2017 : 123

1982 Brasseurs : 121

1976 Rouges : 120

Quelques clubs de balle décents, je dirais. Mais si les comparer à des équipes d’il y a 100 ans ne satisfait pas pleinement, plaçons cela dans une autre perspective, plus moderne :

2022 Pete Alonso : .271/.352/.518

Rayons de Tampa Bay 2023 : .274/.345/.509

Nous sommes le 11 mai et la formation des Rays est essentiellement composée entièrement de Pete Alonsos.

Le truc c’est que je l’achète surtout ? Je crois en Franco, Randy Arozarena et Yandy Diaz en tant que joueurs légitimes de niveau star. Je ne pense pas que Josh Lowe et Harold Ramirez soient des gars de .950 OPS, mais je pense que Ramirez a prouvé qu’il peut être confortablement au-dessus de la moyenne et Lowe ressemble au meilleur espoir qu’il a été présenté il n’y a pas si longtemps et qui libère légitimement son potentiel sur une base quotidienne. Isaac Paredes a un OPS presque identique à ce qu’il a fait il y a un an, et Brandon Lowe n’a même pas encore été aussi bon. Je pouvais voir la régression devenir plus difficile pour des gars comme Christian Bethancourt, Luke Raley et Taylor Walls en particulier, mais cette formation devrait toujours boper même si ces gars-là se transforment en citrouilles. Je parierai contre eux en terminant avec le meilleur OPS+ de tous les temps, mais je suis profondément convaincu que c’est maintenant l’une des meilleures attaques du baseball, peu importe ce que j’ai ressenti à la fin de la saison dernière. C’était extrêmement amusant à regarder.

AL Centrale : La Tigres‘ la reconstruction connaît des développements étranges

Je suis entré dans cette saison avec trois questions principales sur la reconstruction des Tigers : 1) À quel point allons-nous nous sentir bien à propos du trio de longue date composé de Casey Mize, Tarik Skubal et Matt Manning d’ici la fin de la saison, une fois qu’ils seront, espérons-le, tous en bonne santé ? 2) Spencer Torkelson et Riley Greene peuvent-ils encore devenir des pièces offensives fondamentales après des années de recrue terne? 3) Quel genre de rebond pourrions-nous voir des signatures d’agents libres Eduardo Rodríguez et Javier Báez après leurs débuts décevants à Detroit ?

Je suis de trop bonne humeur pour me concentrer sur l’une ou l’autre des deux premières questions (yikes), alors approfondissons la troisième. Rodríguez a été tout simplement brillant et l’une des plus agréables surprises de la saison jusqu’à présent. Après avoir passé beaucoup de temps loin de l’équipe en 2022 Rodríguez a l’air aussi bon que jamais lors de ses sept premiers départs en 2023. Ses 1,57 ERA et 0,79 WHIP sont tous deux les deuxièmes plus bas du baseball parmi les lanceurs partants qualifiés. Le reste de la rotation a été à peu près aussi médiocre que prévu, mais E-Rod est plus que à la hauteur de l’accord de 77 millions de dollars qu’il a signé avant 2022.

Quant à Báez, c’est un peu plus compliqué. Il a commencé l’année avec une horrible séquence de 4-40 au cours de ses 11 premiers matchs, mais a depuis rebondi avec une ligne de .329/.390/.506 au cours de ses 23 derniers matchs. Le plus étrange est que, même si Báez balance toujours une tonne d’ordures nulle part dans la zone, son taux de poursuite de 43,6% est en baisse de cinq points par rapport à la saison dernière, mais reste l’une des six meilleures notes de la MLB – il a également un peu miraculeusement le taux de retrait au bâton le plus bas de sa carrière (17,3%) grâce à une meilleure capacité de contact à tous les niveaux. Vous pourriez supposer que cela laisserait présager une augmentation significative de la production globale, mais la puissance de Báez ne s’est tout simplement pas manifestée comme prévu, même au milieu de sa récente séquence chaude. Il a le même nombre de barils cette saison avec des gars comme Tony Kemp et JP Crawford. Les retraits au bâton étaient nombreux pour Báez, mais ils sont venus avec une pop prodigieuse. Si les odeurs ont disparu, le jus a-t-il disparu aussi ? Nous verrons.

AL Ouest : Bryce Miller ressemble au prochain grand jeune Marins lanceur

Ce n’était pas ce il y a longtemps que les Mariners donnaient régulièrement le départ à Mike Leake, Wade LeBlanc, Erasmo Ramirez et Tommy Milone. Cela ne veut pas dire que ces lanceurs n’ont pas atteint leur objectif ou même ont eu des périodes d’efficacité légitime pendant leurs mandats à Seattle. Mais du point de vue des trucs purs, les Mariners étaient à peu près aussi peu sexy que possible parmi les 30 rotations de la grande ligue. C’était du courage et de la ruse et des fondements. Parfois ça marchait, parfois non. Peut-être la meilleure façon de le dire : cela a rarement attiré l’attention de PitchingNinja.

Mais c’était alors. Rejoignant une rotation qui comprend déjà un véritable candidat Cy Young à Luis Castillo et deux jeunes étalons à George Kirby et Logan Gilbert, voici un droitier de 24 ans tout droit de Double-A à Miller, prêt à lancer son fantastique balle rapide par certains des meilleurs frappeurs du monde.

Marco Gonzales continue de perpétuer l’héritage gauchiste astucieux laissé par LeBlanc, et bénissez-le pour cela. Il est toujours plus que capable de livrer des manches de qualité à la fin d’une rotation et reste un rouage crucial pour Seattle à l’avenir. Mais avec Miller prenant désormais le ballon tous les cinq jours, la visibilité de cette rotation de Seattle est presque inégalée dans toute la ligue. Quatre-vingt pour cent du temps, les Mariners ont une chance de voir leur lanceur partant dominer définitivement leur adversaire avec des arsenaux très différents mais tout aussi explosifs. Même sans Robbie Ray, les lanceurs partants de Seattle se classe premier en MLB en fWAR . Et échanger Miller contre Chris Flexen pour dynamiser encore plus ce groupe dans les mois à venir.

Quant à l’infraction des Mariners? Eh bien, c’est un sujet pour un autre jour.

T.-N.-L. Est : Sean Murphy est le dernier Braves étoile pour entrer dans le chat MVP

La semaine dernière, j’ai souligné le voltigeur Ronald Acuña Jr. pour avoir enfin ressemblé à la version pré-blessure de lui-même et joué comme un MVP pour les Braves de première place. Je suppose que cela ne devrait pas être aussi surprenant que la meilleure équipe de la Ligue nationale ait en fait plusieurs candidats MVP, et cette semaine, c’est au tour de Murphy de se faire aimer.

Le nouveau filet de sécurité d’Atlanta a rejoint Acuña au sommet des classements WAR grâce à une séquence torride au marbre au cours des dernières semaines qui le place désormais en tête de la NL en OPS (1,040) avec neuf circuits – la moitié de son meilleur en carrière – en seulement 33 matchs. . J’étais optimiste sur le fait que les chiffres offensifs de Murphy pourraient faire un bon pas en avant simplement en disant au revoir au caverneux Oakland Coliseum en tant que parc d’origine, mais je ne peux pas dire que j’ai vu ce genre de production venir. Murphy a toujours frappé fort la balle, mais les mesures sous-jacentes cette saison sont carrément ridicules : Vitesse de sortie moyenne du 91e centile, xwOBA du 100e centile, taux de baril du 98e centile et taux de poursuite du 66e centile. Sans oublier que sa défense au poste le plus exigeant du jeu est toujours indéniablement élitiste.

Personne ne doutait que Murphy rendrait les Braves meilleurs, aussi étrange que l’ajustement semblait au moment de l’échange avec Travis d’Arnaud et William Contreras toujours en remorque. Ce bien mieux quand même ? Euh, pas tout à fait. Il est encore tôt, mais Murphy est officiellement entré dans la conversation pour être le meilleur receveur du baseball.

NL Central: Les frères Contreras connaissent des saisons très différentes

La saga Willson Contreras à Saint-Louis est l’une des décisions personnelles les plus bizarres à se dérouler dans la sphère publique depuis un certain temps. Les Cardinals auraient pu subtilement réduire les tâches de capture de Contreras, lui donnant plus de jours de DH tout en travaillant sur son jeu d’appel dans les coulisses. Au lieu de cela, ils ont annoncé haut et fort au monde que Contreras ne serait pas rattrapé dans un avenir prévisible, invoquant la nécessité de changer radicalement quelque chose avant que leur saison ne se prolonge. Peu importe les éloges et le soutien que la direction de l’équipe et les joueurs ont exprimés depuis le déménagement, les actions sont plus éloquentes que les mots. Tant que Contreras n’attrape pas, la décision de construire toute leur intersaison autour de lui en tant qu’héritier du trône de Yadier Molina derrière le plat ressemble à une farce et à un échec absolus.

Pendant ce temps, à Milwaukee, le jeune frère de Contreras, William, ne pouvait pas mieux s’intégrer à sa nouvelle équipe. Non pas que les Braves lui manquent avec la façon dont Murphy a joué, mais Contreras a été exactement ce que les Brewers espéraient comme l’un des frappeurs les plus fiables de l’équipe qui a également a miraculeusement amélioré sa défense aux normes Brew Crew en peu de temps.

Dans le même temps, ces deux frères sont clairement classés sur des courbes très différentes. Willson a signé un énorme contrat et tente de prendre la place d’une légende de la franchise. William avait juste besoin d’être aussi bon ou meilleur que – respectueusement – ​​Victor Caratini et Omar Narváez. Bien sûr, William s’améliore peut-être derrière le marbre plus rapidement que son grand frère, mais la pression n’est pas la même.

Indépendamment de leurs performances individuelles, ce qui compte le plus maintenant, c’est une différence de 7,5 matchs entre deux équipes que nous nous attendions à concourir pour le titre NL Central. Je suis fasciné de voir comment chaque Contreras continue de se faire aimer de ses nouvelles bases de fans et si leurs saisons continuent de rouler dans des directions opposées.

T.-N.-L. Ouest : Kris Bryant rejoint le club des 1 000 hits

Bryant a enregistré son 1 000e coup sûr en carrière lundi à Pittsburgh. Je vais être honnête, ma première réaction a été : c’est ça? Kris Bryant ? Le gars qui a combiné 492 coups sûrs au cours de ses trois premières saisons et qui ressemblait à un futur verrou pour Cooperstown? Il n’atteint que 1 000 visites maintenant ? Plus de 1 000 joueurs ont enregistré plus de 1 000 hits dans la cour des grands ! C’est beaucoup de succès, et c’est un gros chiffre rond, mais ce n’est pas un jalon que vous attendiez de lui à 31 ans.

Dans le même temps, le succès de Bryant jusqu’à présent cette saison a été un excellent rappel qu’il pourrait continuer de manière réaliste à afficher des chiffres monstres à Coors Field pendant le reste de son contrat avec les Rocheuses. Cela pourrait tout simplement ne pas mener l’équipe à une place en séries éliminatoires – pas que ce soit de sa faute. Voici ce que les plus de 1 000 autres membres du club aux 1 000 succès n’ont pas : un Golden Spikes Award, NL Rookie of the Year, NL MVP et l’un des titres les plus emblématiques des World Series de l’histoire du baseball – le tout avant d’avoir 25 ans. À ce stade, je serais heureux que Bryant déchire 60 coups sûrs supplémentaires par saison jusqu’à la mi-trentaine tout en vivant à Denver et en gagnant 27 millions de dollars par an. Ça a l’air d’être une belle vie. Il n’est peut-être pas sur la piste du Temple de la renommée à laquelle nous pensions qu’il était destiné plus tôt dans sa carrière, mais si Bryant reste en bonne santé, il a de grandes chances d’atteindre 2 000 coups sûrs – ce que seuls 293 joueurs peuvent revendiquer dans l’histoire de la MLB.

