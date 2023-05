Ce que nous avons appris en MLB cette semaine : Aaron Judge a l’œil sur un autre titre RH

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Chaque jeudi, Jordan Shusterman jette un œil à une chose de chacun MLB division que nous avons appris de la dernière semaine d’action.

AL Est : Juge Aaron est de retour frapper des circuits et c’est ce qui compte

Maintenant que nous avons traversé des jours de discours loufoques entourant L’œil latéral amusant du juge avant de frapper un coup de circuit et où les entraîneurs de base sont censés se tenir, j’aimerais rappeler aux gens la partie la plus importante de toute cette situation : Aaron Judge est de retour. Et il frappe des coups de circuit. Et pas seulement quand il pourrait obtenir de l’aide de son premier entraîneur de base pour choisir des panneaux (ce qui est totalement légal !), mais aussi le lendemain soir lorsque les Yankees ont eu besoin d’un autre gros swing contre les Blue Jays rivaux.

Le retour récent de Judge de l’IL a indéniablement déclenché à nouveau cette formation des Yankees, tout comme il l’a fait toute la saison dernière. Il a réussi cinq fois au cours de ses cinq derniers matchs et a soudainement réintégré une course à la maison qui s’annonce beaucoup plus divertissante que celle avec laquelle le juge s’est enfui en 2022. À cette époque, il y a un an, les 17 circuits du juge étaient déjà cinq d’avance sur Mike Trout, Mookie Betts, CJ Cron et Yordan Álvarez, et l’écart n’a fait que se creuser au fil de la saison.

Au cours des sept semaines de 2023, c’est Pete Alonso (15) au sommet du classement dinger, suivi de Max Muncy (14), Adolis García (13) et Luis Robert Jr. et Patrick Wisdom (12). Le juge est sur leurs traces avec 11 (et à égalité avec six autres). Peut-être que Judge reste brûlant et finit par s’éloigner à nouveau du peloton, mais je suis optimiste, ce sera une compétition serrée à surveiller tout l’été.

Centre AL : Vinnie Pasquantino et Salvador Pérez sont des points lumineux dans Kansas City

Les Royals ne sont pas très bons. Il y a eu une seconde chaude il y a quelques semaines quand ils ont perdu une série à domicile contre les humbles A, je pensais qu’ils pourraient être la pire équipe de la ligue. À ce stade, je pense toujours qu’ils sont meilleurs que les A – mais je pense aussi qu’ils ne sont peut-être que meilleurs que les A. Ça va être une longue saison.

Pourtant, l’une des belles choses à propos de ce sport est que même les pires équipes de la ligue donnent toujours aux fans une poignée d’individus à encourager tout au long de l’année, quel que soit le record. (Même à Oakland! Voir l’ancien Royal Brent Rooker!) Cette année, deux mecs en particulier font le gros du travail lorsqu’il s’agit de fournir aux fidèles du KC une raison de se connecter à leurs Royals en reconstruction: Pérez et Pasquantino.

Pérez a eu une carrière emblématique à Kansas City, allant du sommet du monde du baseball en 2015 en tant que champion des World Series aux bas langoureux de la reconstruction actuellement en cours. À travers les hauts et les bas, le sourire contagieux et les circuits titanesques de Pérez l’ont cimenté en tant que légende de la franchise certifiée; sa relation avec les fans est différente de beaucoup d’autres dans le sport. Après avoir battu un record de receveur de 49 dingers en 2021, Pérez a régressé à un respectable mais peu spectaculaire 23 en 2022. Il y a deux ans, cela ressemblait au pic épique du puissant filet de sécurité, et il semblait raisonnable de s’attendre à une lente baisse de l’attaque alors qu’il entrait dans son milieu des années 30. Au lieu de cela, Pérez est de retour aux coups avec les meilleurs d’entre eux en 2023, lançant neuf circuits jusqu’à présent malgré le fait qu’il continue de se balancer sur absolument tout. C’est une joie à regarder, et c’est formidable de le voir ratisser à ce point une fois de plus.

Si Pérez est le passé et le présent de cette ère du baseball des Royals, Pasquantino ressemble au présent et au futur. Le joueur de premier but de 25 ans s’est démarqué l’an dernier pour sa discipline d’élite au marbre, marchant plus qu’il n’a frappé en tant que recrue. Cette compétence s’est poursuivie dans sa deuxième saison – les 193 apparitions au marbre de Pasquantino sont actuellement les plus importantes au baseball parmi les joueurs avec plus de marches que de retraits au bâton (dont il n’y en a que neuf avec plus de 100 apparitions au marbre). Il n’est pas seulement là pour marcher, bien sûr – Pasquantino peut aussi faire des dégâts.

(Quant à Bobby Witt Jr. ? *long soupir* Je n’en ai aucune idée. Nous parlerons de lui une autre semaine.)

AL Ouest : Rangers le nouveau favori ? Si pas maintenant quand?

Même avec toute l’activité hors saison des Mariners, des Angels et des Rangers, il semblait toujours y avoir un pari sûr que les Astros seraient l’équipe à battre dans l’AL West. FanGraphs a donné à Houston 53,4% de chances le jour de l’ouverture de remporter la couronne de division pour la sixième fois en sept ans, et je pensais honnêtement que ce nombre était même un peu faible.

La blessure de José Altuve lors de la Classique mondiale de baseball – ainsi que l’éruption de blessures au lancer au début de Houston – ont certainement atténué le facteur d’intimidation des champions en titre, mais il y avait encore tellement de choses à aimer dans la liste.

À l’approche de juin, cependant, il serait peut-être temps de commencer à se demander : que devrions-nous réellement voir des Rangers en première place pour les considérer comme les favoris de la division ? Une partie de moi a l’impression que la réponse à cette question est : quand les Rangers font éclater du champagne après avoir remporté la division et pas une seconde plus tôt. Mais malgré une avance de seulement deux matchs que Houston a tout le temps de surmonter, FanGraphs a augmenté les chances du Texas pour gagner la division de 12,7% le jour de l’ouverture à 33,5% jusqu’au 17 mai. (Il était à 40,0% et à seulement 1,1% derrière Houston, il y a à peine trois jours). Cela semble remarquable.

Adolis García va au triage, les Rangers réduisent l’avance des Braves

J’ai apprécié à quel point les Rangers ont été agressifs au cours des deux dernières saisons mortes, mais ils ne ressemblaient toujours pas à une liste avec la profondeur nécessaire pour affronter les prétendants éternels à 200 milles au sud-est de Houston. Pourtant, la mesure dans laquelle l’offensive des Astros a connu des difficultés (88 OPS +, 25e en MLB) – et l’offensive du Texas a prospéré (114 OPS +, troisième) – a contribué à combler l’écart considérable entre les deux équipes de lanceurs lors de l’évaluation de la force globale de ces deux équipes.

Nous ne devrions pas non plus simplement ignorer les anges et les marins. Seattle n’a que cinq matchs en arrière, ce qui est le plus petit nombre de matchs derrière la première place de toute équipe de quatrième place au baseball. Je pense juste que les Rangers ont assez bien joué pendant assez longtemps pour justifier la première fissure à être considérés comme une véritable menace pour les Astros au sommet de la division. J’appuierais toujours Houston un peu confortablement, mais je pense aussi qu’il y a un réel potentiel pour que ce soit l’une des courses de division les plus amusantes pour le reste de la saison, et on n’a pas l’impression qu’on en parle comme tel.

T.-N.-L. Est : Le Nationaux mettent la balle en jeu

L’un des espoirs de la MLB avec la combinaison de nouvelles règles n’était pas seulement d’accélérer le jeu, mais de lutter contre la prolifération de trois vrais résultats. Plus d’apparitions au marbre que jamais se sont terminées par des marches, des retraits au bâton ou des circuits, limitant la quantité d’action se déroulant sur le terrain de jeu réel au cours d’un match. En limitant le changement et en facilitant le vol des équipes, l’idée était d’inciter les équipes à jouer pour plus de coups sûrs plutôt que d’essayer simplement de dessiner des marches et de se balancer vers les clôtures.

Est-ce que ça marche? L’année dernière, 33,4% des apparitions au marbre en saison régulière se sont soldées par un retrait au bâton, une marche ou un coup de circuit. Cette année, ce nombre est légèrement en hausse, à 34,5 %. Et puis il y a les Nationals, qui font certainement leur part pour mettre plus de balles en jeu et laisser plus de choses se produire au cours d’un match. Se classant au 29e rang des circuits tout en exécutant le 27e taux de marche et le taux de retrait au bâton le plus bas de la MLB, seulement 28,1% des apparitions au marbre de Washington se sont terminées sans ballon en jeu. Cette marque serait la deuxième plus basse du baseball des sept dernières années si elle se maintenait, et est inférieure de 2,4% à toute autre équipe en 2023.

D’un autre côté, honte aux Dodgers – qui sont, euh, très bons – pour avoir continué à vivre le style de vie TTO jusqu’à un clip de 39,6% qui mène toute la MLB. Bien sûr, il est difficile de dire aux Dodgers en tête de la NL qu’ils font quelque chose de mal ou que les ressortissants de la cave de NL East le font bien.

NL Central : La prochaine vague de Rouges les frappeurs sont en route

Bien que je n’avais pas d’attentes particulièrement élevées pour les Reds 2023 à l’approche de la saison, j’étais optimiste quant à leur talentueux trio de lanceurs partants – Hunter Greene, Nick Lodolo et Graham Ashcraft – pour devenir l’un des jeunes noyaux de lanceurs les plus forts de la Ligue nationale. Les premiers retours ont été quelque peu mitigés sur ce front. Ashcraft a fait un grand pas en avant. Greene travaille toujours sur la composition de son arsenal à indice d’octane élevé. Lodolo a commencé fort mais a lutté avec un mauvais commandement et quelques blessures mineures ces dernières semaines.

Cependant, aussi concentré que j’étais sur les partants qui franchissaient cette étape suivante, j’ai également rapidement reconnu que toute chance que Cincinnati avait de redevenir une équipe gagnante dépendait beaucoup plus de la capacité de l’organisation à développer un semblant d’infraction. Tous les métiers des joueurs vétérans vedettes au cours des deux dernières années ont considérablement renforcé le système agricole, mais il n’était pas clair dans quelle mesure la prochaine vague de talents aurait un impact sur le club de la grande ligue en 2023. Avec la récente promotion de 2021 le choix de première ronde Matt McLain et le succès continu du meilleur espoir Elly De La Cruz et du joueur de premier but Christian Encarnacion-Strand à Triple-A Louisville, tout cela pourrait se produire beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions.

De La Cruz est la tête d’affiche de ce système depuis un certain temps maintenant, et son plafond reste le plus élevé en tant qu’arrêt-court avec une puissance prodigieuse et une vitesse fulgurante. La prochaine ère du baseball des Reds sera probablement définie par ses succès et ses échecs. Mais les démarrages enflammés de McLain et du CES (comme ils l’appellent) sont bien plus cruciaux pour que les Reds construisent une formation légitime dès cette année. Ils n’ont peut-être pas de plafond All-Star, mais ils ont de fortes chances de réussir en tant que contributeurs plug-and-play qui peuvent se débrouiller tout de suite. Jonathan India, Spencer Steer et plus récemment TJ Friedl représentent déjà cet archétype pour les Reds, et ajouter plus de joueurs de cet acabit est une excellente stratégie de construction d’alignement. Ils ont encore un long chemin à parcourir, mais j’aime ce que les Reds construisent ici.

T.-N.-L. Ouest : Le Padres ne peut pas obtenir de résultat avec RISP… ou la plupart des autres fois, non plus

Bravo à Codify Baseball pour avoir attiré mon attention sur ce fait pas si amusant à couper le souffle :

Ce nombre est depuis tombé à 0,196 après être passé de 2 en 14 au cours des deux derniers jours contre Kansas City. Les 425 apparitions au plateau des Padres avec RISP se classent au 15e rang de la MLB, ce n’est donc pas comme s’ils avaient généralement peu d’occasions de conduire ces courses. Pourtant, ils sont assis tout en bas à la 30e place froide et dure. (Fait intéressant, le détenteur actuel du record du BA le plus bas avec RISP depuis l’intégration est… également les Padres, lorsqu’ils ont atteint .200 avec RISP en 1969. Cette équipe a perdu 110 matchs.)

Souvent, lorsqu’une équipe talentueuse est dans une ornière avec RISP, c’est particulièrement frustrant parce que les luttes ne reflètent pas à quel point les gars sont bons. « Nous savons de quoi cette programmation est capable », peut se lamenter un diffuseur, « mais ils n’arrivent tout simplement pas à obtenir le gros succès au bon moment. » Ce sentiment est certainement vrai dans une certaine mesure avec cette équipe de baseball fantastique que le directeur général AJ Preller a réunie, car je m’attends toujours à ce que des gars comme Manny Machado et Jake Cronenworth, entre autres, reviennent à la forme All-Star à un moment donné cet été.

Dans le même temps, les Padres ne sont pas seulement la pire équipe de la MLB avec RISP – ils sont les derniers en moyenne au bâton dans l’ensemble, avec un maigre 0,226 en équipe. Oui, Juan Soto a commencé à le ramasser et Fernando Tatís Jr. n’a pas l’air rouillé du tout. Xander Bogaerts s’est calmé par rapport à son démarrage à chaud, mais ce n’est pas lui le problème. Le reste de la gamme, cependant? Personne d’autre ne frappe au-dessus de .253. Ce n’est peut-être pas simplement un problème d’embrayage, mais un problème de frappe.

Dans le jeu d’aujourd’hui, une formation avec une faible moyenne au bâton peut toujours être efficace avec suffisamment de marches et de circuits. Les Padres sont faits pour ça, en théorie. Qu’il s’agisse d’une amélioration avec RISP ou autre chose, la production de course doit s’améliorer rapidement si les Padres veulent avoir le moindre espoir de rester dans la course aux jokers, sans parler d’attraper les Dodgers. Leurs 3,91 points par match – 26e en MLB – ne suffiront pas.

