Ce que nous avons appris du road trip d’Astros et son impact sur octobre

Les séries éliminatoires des Astros ont vraiment commencé il y a sept jours lors d’un road trip déterminant pour la saison. Pour s’assurer une place en octobre et conserver un faible espoir de titre dans la Ligue américaine de l’Ouest, chaque match semblait être une victoire incontournable.

Houston en a remporté cinq, a reçu l’aide de ses rivaux et bénéficiera désormais de cinq jours de congé avant le premier match de la série de divisions de la Ligue américaine, samedi au Minute Maid Park.

L’examen des détails de ces victoires à enjeux élevés donne un aperçu de la façon dont le manager Dusty Baker et son équipe d’entraîneurs fonctionneront en octobre. Voici cinq choses que nous avons apprises :

Ça va être difficile pour Yainer Diaz de jouer

Diaz a disputé cinq apparitions au marbre au cours des six matchs les plus cruciaux de la saison de Houston. Quatre d’entre eux sont venus lors de son seul départ, qui s’est également avéré être la seule défaite des Astros lors du road trip.

Diaz ne mérite aucun blâme pour ce revers de 6-2 contre les Mariners – les lanceurs de Houston n’ont pas réussi à sauvegarder le troisième but à deux reprises sur des lancers errants et l’équipe a commis un affront global au baseball fondamental. Diaz a retiré deux prises en tant que frappeur désigné, mais a marqué l’un des deux points de l’équipe.

La prochaine apparition de Diaz n’est arrivée que dimanche, après que la victoire 1-0 de Seattle contre les Rangers soit devenue finale et que Houston ait pratiquement cimenté sa couronne de la Ligue américaine de l’Ouest. Diaz a remplacé le partant vétéran Martín Maldonado derrière le marbre lors de la huitième manche de la victoire 8-1 de Houston.

Le fait que Maldonado ait commencé le match de dimanche – un premier lancer à 12 h 10 (heure du Pacifique) après un match nocturne de samedi – a démontré en outre comment l’équipe perçoit la présence de Maldonado dans les matchs massifs. Il a attrapé les six lors de ce road trip déterminant pour la saison, accentuant ce que les fans n’ont pas réussi à accepter toute la saison : les Astros pensent que Maldonado fait la différence.

À moins d’une blessure ou d’un changement sismique dans la façon de penser, Maldonado assistera à presque tous les matchs éliminatoires des Astros. Il a rattrapé chacune des 31 titularisations de Framber Valdez en saison régulière et chacune des 11 apparitions de Justin Verlander après son acquisition en août.

Ces deux-là débuteront les deux premiers matchs ALDS de Houston, dans un certain ordre. Les performances lors du road trip suggèrent que José Urquidy et Cristian Javier sont les principaux candidats pour débuter les matchs 3 ou 4. Maldonado a décroché 28 des 31 départs de Javier en saison régulière. Urquidy a raté la majeure partie de la saison en raison d’un problème à l’épaule, mais l’entendre vendredi décrire comment il a stabilisé sa sortie est révélateur de la confiance que Maldonado a engendrée.

«J’essayais de localiser les terrains, mais j’ai parlé avec Maldy et il m’a dit que je devais lancer mes affaires à travers la zone. Croyez-le simplement. Et je l’ai fait », a déclaré Urquidy après son départ lors de la victoire 2-1 de vendredi.

Cela ne veut pas dire que les lanceurs ne font pas confiance à Diaz, mais l’équipe estime que l’expérience et la présence de Maldonado l’emportent sur tout ce que la recrue pourrait apporter derrière le marbre.

Diaz a toujours une immense valeur. Il a terminé avec le quatrième meilleur OPS de l’équipe et a réussi 23 circuits en tant que recrue. Le manager Dusty Baker pourrait avoir besoin de lui comme frappeur de pincement ou pour commencer comme frappeur désigné si la douleur à l’épaule de Michael Brantley commençait à s’aggraver, mais la semaine dernière semblait suggérer que Diaz n’aurait pas un rôle quotidien en séries éliminatoires.

Les équipes vont défier José Abreu

Mardi soir, le manager des Mariners, Scott Servais, a proposé un plan sur la façon de naviguer au milieu de l’ordre de Houston. Jose Altuve et Alex Bregman ont commencé la première manche avec des simples contre le partant George Kirby.

Après que Yordan Alvarez se soit retiré, Servais a intentionnellement marché Kyle Tucker pour amener Abreu au bâton. À l’époque, Abreu avait un OPS de .667. Il a rebondi sur un choix de défenseur qui a forcé Altuve à sortir au marbre.

Abreu a frappé quatrième, cinquième ou sixième lors de 139 de ses 141 départs en saison régulière. Il a terminé la pire année de sa carrière avec un 87 OPS+, un pourcentage de base de 0,296 et un pourcentage de frappe de 0,393.

La saison de Seattle était en jeu dans ce match, donc Servais a réussi à le faire. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que les dirigeants agissent de la même manière en octobre. Faire face à Abreu semble beaucoup moins intimidant qu’Alvarez ou Tucker devant lui.

Abreu a laissé espérer un revirement. Après le match de mardi, il a terminé le road trip 6 sur 16 avec deux doubles décisifs et un circuit. Vingt-huit de ses 90 points produits cette saison ont eu lieu en septembre. Les Astros doivent espérer que d’autres viendront.

Les troisième et quatrième partants



Jose Urquidy est une option pour la troisième place de titulaire. (Photo AP/Éric Gay)

Verlander et Valdez débuteront presque certainement les deux premiers matchs de l’ALDS. Rien n’est facile à déchiffrer après les co-as de Houston.

Les affrontements dictent tout en octobre, les Astros devront donc attendre le vainqueur de la série entre Minnesota et Toronto pour élaborer un plan de lancement clair pour le reste de la série.

Les deux candidats de départ parmi lesquels ils choisiront apparaissent clairs. Urquidy et Cristian Javier ont tous deux livré des performances remarquables et louables lors du road trip de l’équipe, les transformant en meilleurs choix pour la mince rotation des séries éliminatoires de Houston.

Urquidy est intervenu pour un départ d’urgence avec un préavis de huit heures et a lancé six manches sans but lors de la victoire 2-1 de l’équipe contre les DBacks pour ouvrir la série. Javier l’a terminé dimanche avec six manches sans but. L’Arizona a terminé la saison avec une attaque inférieure à la moyenne et, dimanche, a assis la moitié de sa formation de départ contre Javier en préparation pour les séries éliminatoires.

Analyser ce que les deux titulaires ont accompli contre eux nécessite cette bonne perspective. Javier a marché trois et a accordé quatre points en 4 ⅔ de manches mardi contre une formation beaucoup plus intimidante de Seattle, mais des erreurs défensives derrière lui ont fait dérailler sa sortie.

La régression en septembre des recrues JP France et Hunter Brown a permis à Urquidy et Javier d’être pris en considération. Lorsque la France a eu une urgence familiale qui l’a obligé à manquer son départ prévu vendredi, l’équipe a opté pour un Urquidy limité plutôt que pour un Brown complètement reposé et allongé pour le départ sur place.

La France a rejoint l’équipe samedi, alors que le titulaire de dimanche n’avait toujours pas été décidé. Houston s’est à nouveau tourné vers une branche plus expérimentée et a choisi Javier plutôt que la France.

Ni Javier ni Urquidy ne sont infaillibles. Urquidy possède une MPM de 5,29, n’est toujours pas étendu au-delà d’environ 70 lancers et a eu du mal à manquer des chauves-souris lors de son départ contre les DBacks. L’inefficacité de Javier et sa balle rapide incohérente sont des problèmes persistants et n’a terminé que six manches à deux reprises au cours de ses 11 derniers départs.

Les deux hommes, cependant, se vantent de ce que la France et Brown ne possèdent pas : une expérience de début sur la plus grande scène du sport.

Contrôler le jeu en cours est un problème

Seattle et l’Arizona ont tenté neuf buts volés au cours des six matchs contre Houston. Huit ont réussi.

Celui qui ne l’était pas aurait peut-être préservé la division. Sans retrait dans un match d’un point, Maldonado a rattrapé Jake McCarthy en train de voler la deuxième place lors de la neuvième manche de la victoire 1-0 de samedi.

« Enfin », dit Maldonado avec un large sourire. «J’ai expulsé quelqu’un.»

Maldonado n’avait pas expulsé un voleur de but depuis le 31 juillet. Les Astros ont accordé 127 buts volés sur 158 tentatives en saison régulière – un taux de réussite de 80 pour cent qui est tout à fait conforme à la moyenne des ligues majeures. Cinq équipes des séries éliminatoires étaient en dessous de la moyenne : les Phillies, les Twins, les Rangers, les Orioles et les Diamondbacks.

Les deux receveurs Astros ont une force de bras supérieure à la moyenne et des temps de pop presque identiques. Maldonado atteint une moyenne de 82 mph sur ses lancers avec un temps de pop moyen de 1,93 seconde. Diaz, dans un échantillon beaucoup plus petit, se situe à 85 mph avec un temps pop de 1,90 seconde. Le temps de pop moyen des ligues majeures est de 1,99 seconde.

Maldonado n’a expulsé que 14 des 100 baserunners qui ont tenté de voler contre lui au cours de la saison régulière. Diaz a rattrapé 15 des 35 qui ont couru contre lui, mais seulement cinq sur 26 après la pause All-Star.

Les chiffres de Maldonado attirent l’essentiel de la colère extérieure en raison de sa réputation – il est, après tout, surnommé « Machete » pour sa capacité à abattre les baserunners – mais c’est un problème précipité par l’équipe des lanceurs de Houston. Maldonado rattrape Valdez, Javier et Urquidy, qui ne sont pas tous doués pour retenir les coureurs.

Des difficultés pour s’adapter à l’horloge du terrain et des désengagements limités ont été apparents toute la saison et pourraient être révélés en octobre. Les lanceurs de Houston sont trop lents avec leurs temps jusqu’au marbre et, la plupart du temps, ne donnent à aucun des receveurs de l’équipe la possibilité d’expulser qui que ce soit.

Baseball Savant mesure la distance moyenne d’un coureur depuis le deuxième but lorsqu’un lancer traverse le marbre. La moyenne de la ligue est de 56 pieds. Lorsque Maldonado attrape, les coureurs sont à 53,9 pieds du deuxième but. Ils sont à 54,1 pieds du sac lorsque Diaz est derrière le marbre. Traduction : les coureurs volent les lanceurs de Houston.

Parmi les 12 autres receveurs qualifiés qui ont réalisé une moyenne d’au moins 82 mph avec leurs lancers et un temps de pop de 1,93 seconde ou plus, seul Sean Murphy d’Atlanta fait face à une distance inférieure à 54 pieds.

La sagesse conventionnelle suggère simplement d’ajouter une étape coulissante aux livraisons de certains lanceurs Astros, mais il existe une inquiétude légitime quant au fait que l’exécution du lancer souffrira du changement mécanique. Ni les Twins ni les Blue Jays ne constituent des menaces massives de vol de base, mais si Houston passe à un ALCS contre Tampa Bay ou Baltimore, cela pourrait devenir important.

Mauricio Dubón est considéré comme le meilleur défenseur central défensif de l’équipe

Dubón a débuté trois des six derniers matchs de l’équipe sur le terrain central. Dans une quatrième manche, il est entré en neuvième manche alors que Houston s’accrochait à une avance d’un point samedi, le signe le plus clair à ce jour que Baker le considère comme le meilleur défenseur central défensif de Houston.

Dubón a terminé l’année avec quatre retraits au-dessus de la moyenne dans le champ central. Son coéquipier Jake Meyers en vaut neuf, mais il est clair que Baker préfère le bras et le profil défensif global de Dubón.

Deux des trois départs de Dubón au centre du terrain lors du voyage se sont produits derrière Verlander, prolongeant ainsi la tendance amorcée dans la seconde moitié de la saison dernière. Si cela continue en séries éliminatoires, cela laissera Baker dans une énigme avant et pendant les matchs.

Le meilleur champ extérieur offensif de Houston comprend Brantley ou Alvarez dans le champ gauche, Chas McCormick au centre et Kyle Tucker à droite. Pousser McCormick sur le champ gauche pour que Dubón puisse jouer au centre signifierait qu’Alvarez ou Brantley ne pourraient pas percer l’alignement.

Si le titulaire adverse est gaucher, ce n’est pas forcément un problème, Baker pourrait déchaîner Brantley sur un releveur à effet de levier droitier en fin de match.

Supposons cependant que Baker ne démarre pas Dubón mais souhaite l’insérer tard dans un match serré en tant que remplaçant défensif, comme il l’a fait samedi. Cela l’obligerait à éliminer Alvarez ou Brantley et, si le jeu se prolonge au-delà de la neuvième, risquerait de jouer des manches supplémentaires sans eux.

Baker doit décider si la défense supplémentaire en vaut la peine.

(Photo du haut de Maldonado : David Butler II / USA TODAY)