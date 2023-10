Ce que nous avons appris du nouveau documentaire sur Lionel Messi

Bienvenue dans Onside/Hors-jeu ! Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute de l’actualité du monde du football, notamment des performances exceptionnelles, des matchs que vous avez peut-être manqués et des éléments à surveiller dans les prochains jours.

Cette semaine, une revue des trois premiers épisodes de la série documentaire d’Apple Messi Meets America alors que nous réfléchissons à un été qui a vu l’arrivée monumentale de Lionel Messi à l’Inter Miami, qui a secoué le paysage du football américain et s’est soldé par un trophée historique de la Coupe des Ligues. LME était là pour tout cela, couvrant avant, pendant et après l’arrivée de Messi à l’Inter Miami, ses débuts et le tournoi de la Coupe des Ligues pour ESPN, qui comprenait un tête-à-tête exclusif avec Messi. Voici ses réflexions sur le documentaire.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

SUR LE CÔTÉ

Beckham sur l’impact de Messi en Amérique

Utilisant des voix importantes au sein de l’Inter Miami – des copropriétaires David Beckham à Jorge Mas, en passant par le manager Tata Martino et l’équipe, y compris Messi lui-même – les trois premiers épisodes sont tous axés sur l’arrivée de Messi et l’incroyable parcours du club en Coupe des Ligues. Le trophée, que je peux dire de première main, était une montagne russe d’été ridicule. Il faudrait que 10 Taylor Swift rendent visite à Travis Kelce et aux Chiefs pour comprendre à quel point juillet et août ont été importants dans les médias sportifs américains dès que Messi a pris le relais et est arrivé à Fort Lauderdale.

Je pense que la série fait du bon travail en décrivant l’ampleur du moment, mais dans le premier épisode, Beckham, qui a fait sa propre annonce volcanique en 2007 lorsqu’il a signé pour le LA Galaxy, changeant ainsi à jamais le paysage de la MLS, le fait. particulièrement bien pour expliquer ce que l’arrivée de Messi en Amérique signifie pour tout le monde, pas seulement pour les fans de l’Inter Miami.

« Nous avons pris la décision d’amener Leo à Miami, pas seulement pour nous, pas seulement pour nos fans », a déclaré Beckham. « Mais nous l’avons fait pour la ligue, nous l’avons fait pour le sport et nous l’avons fait pour l’Amérique. »

jouer 0:55 Beckham : Nous voulions que tout soit parfait pour Messi à l’Inter Miami Le copropriétaire de l’Inter Miami détaille les « incroyables » derniers jours depuis que Lionel Messi a décidé de rejoindre le club.

Beckham a joué un rôle déterminant dans l’arrivée de Messi. Pas tant dans les aspects spécifiques et logistiques (c’était le travail de Jorge Mas, qui a fait beaucoup de travail pour que cela se produise) mais pour s’assurer que Messi comprenait l’environnement dans lequel il arrivait.

« Il m’a guidé et m’a parlé un peu de son expérience », explique Messi dans le premier épisode. « Qu’est-ce que cela a été pour lui de venir jouer ici. Quand il a pris la décision, mais en même temps, il m’a dit que les choses n’étaient plus les mêmes parce que la ligue avait beaucoup grandi depuis son arrivée. »

Sans Becks – à plus d’un titre – il n’y aurait pas de Messi en MLS. Pur et simple.

L’impact de Messi sur l’équipe

Avoir ce type de documentaire est bénéfique pour l’accès du personnel et de l’équipe et pour l’impact de Messi sur l’ensemble de la configuration. J’ai aimé le nombre de voix de l’Inter Miami qui sont fortement présentes, y compris Tata Martino. Il y a une belle scène lorsque l’entraîneur argentin – qui a dirigé Barcelone, trois équipes nationales et Atlanta United, vainqueur de la Coupe MLS 2018 – entre pour la première fois dans les installations d’entraînement et que l’agent de sécurité lui demande : « Qui es-tu ? et Tata répond avec un sourire : « Je suis l’entraîneur ! »

De nombreux joueurs de l’équipe première sont présents, dont Sergio Busquets, Jordi Alba, ainsi que de jeunes diplômés du centre de formation et David Ruiz et Benjamin Cremaschi, nés à Miami, qui nous font passer de très bons moments avec leurs familles respectives, expliquant ce que signifie jouer aux côtés de Messi. . La scène de Cremaschi mangeant avec son père Pablo – qui jouait au rugby avec l’équipe nationale argentine – est particulièrement touchante.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Mon préféré, cependant, est DeAndre Yedlin. Quiconque a interviewé Yedlin peut vous dire la même chose. Il donne d’excellentes histoires et citations. Tout au long de la série, il explique en détail l’importance d’avoir Messi comme coéquipier.

« C’est une motivation supplémentaire pour améliorer mon jeu », déclare Yedlin, alors qu’il s’exprime lors des débuts de Messi contre Cruz Azul le 21 juillet au stade DRV PNK. « À quel point puis-je me rapprocher du niveau de Messi ? C’est le summum du sport. »

Yedlin donne une belle anecdote dans ce match, quand il y a égalité à 1-1 et que Messi obtient un coup franc dans les arrêts de jeu. « Je suis allé sur le côté et j’en ai parlé à Tata et je lui ai dit que j’avais des crampes aux ischio-jambiers », se souvient-il. « Mais Tata dit : ‘Ne vous inquiétez pas. Leo marquera ça et ensuite nous entrerons à l’intérieur et ce sera fini. » Je me suis dit ‘d’accord’. »

Et c’est exactement ce qui s’est passé. Les moments forts de la Coupe des Ligues ont semblé vraiment cinématographiques, presque incroyables, jusqu’à la finale remportée aux tirs au but contre Nashville. Le doc fait du bon travail en revivant tous ces moments et en voyant comment l’Inter Miami, en tant qu’équipe, s’est complètement transformée à l’arrivée de Messi. C’était une compétition historique pour le club et comme Beckham l’a dit plus tôt dans le document, son importance n’était pas seulement pour l’Inter Miami.

Messi et la communauté latino

Les trois premiers épisodes illustrent également bien la communauté autour du club, et c’est un élément important, sans doute le plus important après Messi lui-même. Nous rencontrons des propriétaires d’entreprises locales et des fans de football – de Dallas à Philadelphie – pour leur expliquer ce que l’arrivée de Messi signifie pour eux. C’est ici que le public latino-américain est particulièrement important car pour la communauté latino-américaine, en particulier la communauté latino-américaine immigrée en Amérique, Messi n’est pas seulement un joueur superstar, il est un symbole de fierté latino-américaine. Cela va au-delà des Argentins.

« Tout le monde ici va vouloir faire des câlins à Messi sans arrêt, tous les Hispaniques, parce que nous sommes tous Messi », déclare Ezequiel Sierra Núñez, boucher au restaurant mexicain de La Suprema Market à Frisco, au Texas. Núnéz a payé 800 $ pour voir Messi jouer lorsque l’Inter Miami s’est rendu au FC Dallas le 7 août en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues. « Un millier [dollars] ce ne serait rien pour moi d’aller voir Messi », a-t-il déclaré.

« Pour les Argentins ou les Latino-Américains, Messi est un énorme symbole de notre culture », explique Eva Raggio, journaliste au Dallas Observer. « Si nous avions un Mont Rushmore, il y serait. Il y a ce facteur unificateur, qui est le football et Messi. C’est un facteur énorme de la culture sud-américaine. Vous vous sentez toujours un peu moins isolé, comme vous avez tendance à le faire lorsque vous « Je suis un immigrant d’un autre pays. »

jouer 2:04 Messi réalise les rêves de « Vice City » avec son déménagement à Miami Les fans de l’Inter Miami et les habitants de la ville ont hâte que Lionel Messi entre sur le terrain pour leur côté.

HORS-JEU

Cela ressemble souvent à une campagne promotionnelle

L’un des problèmes de ce type de projets de docu-séries – de « Tout ou rien » à « Bienvenue à Wrexham » – est qu’ils ne peuvent souvent pas échapper au désir séduisant de transformer une histoire honnête en campagne publicitaire. Et c’est ce qui arrive parfois ici dans Messi Meets America.

Je veux dire, je comprends. C’est un produit, ce n’est pas seulement une série, et il doit être maximisé. Mais je pense que les meilleurs documentaires fonctionnent lorsqu’ils vous montrent toutes les faces d’une médaille proverbiale, lorsqu’elle épluche complètement tous les oignons et vous raconte une histoire humaine. C’est pourquoi « Sunderland Til’ I Die » et « Maradona » d’Asif Kapadia fonctionnent si bien. Parce qu’ils montrent au spectateur le beau et le laid de ce monde, le joyeux et le douloureux, et en fin de compte, c’est ce que nous sommes tous. Aucun de nous n’est parfait et les documentaires doivent le refléter.

Dans ce scénario particulier, j’aurais aimé voir davantage de moments en coulisses des premières semaines de Messi à Miami, notamment avec sa femme Antonela Roccuzzo, qui a joué un rôle central dans cette décision de venir dans le sud de la Floride.

Était-elle anxieuse à l’idée d’un nouveau déménagement ? Surtout après ces deux années au PSG qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Qu’en est-il des enfants et comment la famille gère-t-elle l’attention écrasante des paparazzi et des médias ? Sont-ils prêts pour un nouveau déménagement dans un nouveau pays ? Quelqu’un dans la MLS s’est-il inquiété du fait que la signature de Messi faisait beaucoup – peut-être trop – en se concentrant uniquement sur lui, car il prenait beaucoup trop de part du gâteau ?

J’aurais aimé voir des moments intimes avec Messi en dehors du club, du terrain d’entraînement et des interviews. C’est un joueur calme et humble qui se trouve être le plus grand joueur que le jeu ait jamais vu. Mais comment est-il à la maison ? Je pense que beaucoup de choses auraient pu être faites pour vous montrer les aspects vulnérables de cette histoire.

Peut-être verrons-nous cela dans les prochains épisodes alors que le doc plongera dans son absence en raison d’une blessure, de la perte de l’US Open Cup et de l’incapacité du club à participer aux séries éliminatoires de la MLS. Il y a aussi des questions sur les ventes de billets pour la saison prochaine et sur la façon dont leur prix a doublé. Que pensent les fans fidèles de l’Inter Miami, qui étaient là avant Messi et qui le seront après ? Il y a beaucoup plus à déballer.

jouer 2:28 Quel a été l’impact de l’absence de Messi sur l’Inter Miami lors de la finale de l’US Open Cup ? Herculez Gomez analyse la défaite 2-1 de l’Inter Miami contre le Houston Dynamo en finale de l’US Open Cup alors que Lionel Messi regarde depuis le banc de touche en raison d’une blessure.

Je voulais en savoir plus de la communauté de Fort Lauderdale et de l’Inter Miami

Dans la continuité de ce sentiment, je voulais voir davantage Miami et Fort Lauderdale car c’est une communauté, en particulier Fort Lauderdale, qui est énormément impactée par l’arrivée de Messi.

Y a-t-il quelqu’un là-bas qui ne sait pas qui il est ? Y a-t-il des inquiétudes quant à ce qui se passe lorsqu’il ne joue pas ? Les fans de l’Inter Miami craignent-ils que Messi n’attire désormais le mauvais type de fans, ceux qui ne sont là que pour Messi et rien d’autre ?

Et les prix de vente des billets ? Le marché secondaire est une chose, mais les clubs doivent sûrement faire mieux pour s’assurer qu’ils ne gonflent pas les prix uniquement à cause d’un seul joueur, même s’il s’agit de Messi. C’est pourquoi j’ai écrit cette pièce avant même son arrivée. C’était important pour moi d’entendre parler de la communauté et de ce qu’elle pensait de l’introduction de Messi dans le sud de la Floride. Je pense que le documentaire en a également besoin d’un peu plus.

Dernier mot

Comme mentionné dans l’introduction de la chronique de cette semaine, ici à ESPN, nous avons largement couvert l’été de folie de Messi et j’étais là pour le voir. Le documentaire illustre ce que signifiait être là-bas et voir de nos propres yeux l’incroyable impact que Messi a eu sur l’Amérique, pas seulement sur l’Inter Miami.

Juste avant la Coupe des Ligues, nous avons parlé à l’homme lui-même de cette décision et de ses réflexions sur la présence et la croissance de la MLS et du football aux États-Unis.