Ce que nous avons appris du livre de poésie de Megan Fox, “Pretty Boys Are Poisonous”

Megan Fox aborde les choses lourdes dans son petit livre de poésie.

Les jolis garçons sont venimeux, maintenant, après des années passées à étouffer sa voix pour ne pas contrarier les hommes de sa vie, la femme de 37 ans le corps de Jennifer » écrit l’actrice dans la lettre aux lecteurs du livre de 159 pages. Elle laisse tout couler sur des sujets tels que la violence relationnelle et la perte de grossesse. Et, oui, elle partage des vers sur la « flamme jumelle » Machine Gun Kelly, avec qui elle a eu des hauts et des bas, comparant une fois leur romance à un « tsunami ».

Fox, qui partage trois enfants avec son ex-mari Brian Austin Green, écrit qu’elle est profondément en contact avec ses émotions et qu’elle est capable d’exprimer ses sentiments, mais historiquement, elle s’est sentie incapable de le faire « parce que quand je le fais, cela a rendu les hommes qui ont aimé je me sens intimidé, inadéquat et peu sûr de moi. Ainsi, elle “a passé toute ma vie à me faire petite pour que les autres puissent se sentir en confiance” – un “agneau sacrificiel” pour “le bel idiot brisé et égocentrique qui me traque actuellement et draine ma force vitale”. Les 77 poèmes sur « des sentiments jusqu’alors inexprimés d’isolement, de tourment, d’automutilation, de désespoir, de nostalgie, d’agitation, de rage et d’angoisse générale » se sont répandus après que « l’un desdits idiots m’a finalement brisé ».

Renard n’a pas une longue liste d’ex — elle était aussi en relation avec elle Transformateurs co-star Shia LaBeouf ainsi que 7ème ciel l’acteur David Gallagher (et elle s’identifie comme bisexuelle) – alors attendez-vous à de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux quant à l’identité des poèmes. Pour mémoire, elle a déclaré au magazine People que certains des poèmes sont « littéraux, tandis que d’autres sont allégoriques ».

Quant à savoir à qui s’adresse le livre, illustré par Audrey Kawasaki, écrit Fox, “tous ceux qui ont donné bien plus que ce qu’ils ont reçu ou tous ceux qui ont du mal à croire qu’ils méritent d’être entendus. Ce livre est aussi pour moi. Parce que f* **. Je mérite mieux.”

Fox écrit sur les abus

Inutile de dire que ce n’est pas une lecture légère. Dès le premier poème, il y a des références à la violence relationnelle – physique et émotionnelle.

“Garçon violent, plein de rage et d’insécurité. Tes mains sont si belles et si fortes”, écrit-elle dans “F***ed-Up Fairy Tales” à la page 3. “Tu les utilises pour me faire du mal maintenant. De délicates ecchymoses s’étalent partout. ma mâchoire. Je me demande à quoi tu penses pendant que je pleure et te supplie d’arrêter.

Dans « Oxycodone et Tequila », à la page 128, elle raconte avoir été retenue par un partenaire, qui lui a craché dessus et s’est frotté le visage. “‘Oh, tu es si jolie, tout le monde t’aime, ta vie est si facile’, dis-tu en glissant tes doigts dans ma bouche et en essayant de me déchirer le visage en deux”, écrit-elle. Elle est étouffée « jusqu’à ce qu’il y ait un craquement nauséabond » et pourtant « tu m’as frappé encore et encore ». Cela se termine parce que “Tu t’endors sur moi pour que je ne puisse pas appeler ma famille ou la police”.

Fox écrit sur « le bout des doigts le long de mon cou et les bleus qui ornent ma colonne vertébrale » dans « Les tragédies grecques perdent leur poésie lorsque vous les vivez », page 12.

Elle parle d’un amour lui disant que l’abus “était un accident” dans “Un narcissique de 32 ans quantifie ses crimes” à la page 25.

Dans « Ne t’inquiète pas, chérie », à la page 35, elle raconte qu’elle s’est réveillée pour préparer du café à un partenaire violent le matin après qu’il ait été violent. “Si j’ai de la chance, imaginez toutes les filles qui ne sont pas blessées en riant des blagues d’un autre garçon, à quel point elles doivent se sentir inefficaces et indésirables”, écrit-elle sarcastiquement.

Elle écrit qu’elle s’est perdue dans une relation en raison des exigences contrôlantes d’un partenaire dans « Une apparition en minijupe », page 127. « J’ai exclu de ma vie tous ceux que vous n’aimiez pas » : ses amis, sa sœur et un assistant – et “J’ai arrêté de faire les choses que j’aimais”, notamment travailler, écrire, rire, manger, dormir et jouir. “Je me suis perdu à chercher ton amour.”

Dans “Je ne suis pas sûr que Dieu soit d’accord” sur 123, elle écrit sur la fréquence des hommes qui l’insultent avec des mots tels que “salope”, “c***”, “salope” et “idiot”, ainsi que sur la frapper. , l’étouffant et la jetant au sol.

Dans un autre, intitulé « Viol », à la page 11, Fox parle de mendier, de pleurer, de plaider, de se battre et de se rendre, mais de ne pas être capable de « distancer les loups ».

Fox sur la perte de grossesse

Les poèmes intitulés « i » et « ii » traitent de la perte d’une grossesse. Fox écrit à propos d’une échographie à côté du lit et d’une durée de “10 semaines et 1 jour”. Elle se demande ce qu’elle et son partenaire auraient pu faire différemment. Elle demande également, d’une manière déchirante : “Pensez-vous que si elle avait pu, elle aurait laissé une note de suicide ?” Dans ce dernier poème, elle écrit qu’elle imagine tenir le bébé serré contre sa poitrine alors qu’en réalité “ils t’arrachent de l’intérieur”.

Fox sur son fiancé Machine Gun Kelly

Bien qu’il soit impossible de savoir de quels ex Fox parle, a-t-elle subi une fausse couche avec MGK, comme le disait la rumeur ? “Ne t’inquiète pas, chérie” est-il un indice ? Était [insert name here] 32 quand ils étaient ensemble ? – certains poèmes parlent très clairement de son fiancé rock star.

Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour réaliser que « Une demoiselle de 6 pieds 4 pouces en détresse » à la page 115 concerne Kelly (vrai nom : Colson Baker), qui se tient à cette hauteur. “Vous attendez toujours d’être secouru, sans jamais vouloir le faire”, écrit Fox dans le double.

Dans « Pour épouser un pyromane », à la page 25, elle parle d’avoir trouvé le « véritable amour » avec sa « flamme jumelle » qu’elle a appelée Kelly. Il parlait des secrets qu’il cache “derrière votre tempérament de terre brûlée et quand vous me l’avez demandé, j’ai dit oui”, faisant probablement référence à leurs fiançailles en 2022, après quoi ils ont bu le sang de l’autre, “mais je n’ai pas encore compris pourquoi vous toujours avait le goût de cendre. » Cela alimente “Labyrinthe”, à la page 151, dans lequel elle écrit à son “âme sœur” comment son “âme te cherche depuis aussi longtemps que je me souvienne”. La personne « qui me tient la main depuis la nuit des temps ».

Megan Fox et Machine Gun Kelly assistent à la 65e cérémonie des GRAMMY Awards. (Kevin Mazur/Getty Images pour la Recording Academy) (Kevin Mazur via Getty Images)

Dans “Le diable s’habille en Dolce”, Fox écrit, à la page 61, qu’il n’est « pas réel », juste les « projections de qualités que vous pensez que d’autres trouveront intéressantes » du « poète morose, de la rock star téméraire, du garçon orphelin et perdu » alors qu’il est en réalité « un serpent fourbe” qui “me tue lentement”.

Un autre avec une référence à une rock star est “Le fantôme du futur de Noël” à la page 145. Au cours d’une séance de thérapie conjointe avec un partenaire, on leur demande qui ils voient leur tenir la main lorsqu’ils mourront. Alors qu’il dit que c’est elle, sa vision est celle d’une “infirmière nommée Cathy” car il “s’est arrêté dans un bar pour écouter un groupe d’étudiantes vous dire qu’elles ont grandi en écoutant votre musique” et que “vous êtes une légende”. “

Il semble que le poème titre, “Pretty Boys Are Poisonous”, à la page 5, soit probablement aussi parmi les nombreux poèmes sur lui – l’homme qu’elle compare à un arbre “grand, mince et tordu” que l’on trouverait à Sleepy Hollow.

Fox qualifie le livre de “quelque chose auquel les femmes peuvent s’identifier”

Fox a déclaré au magazine People que si les poèmes étaient inspirés de sa vie réelle, d’autres venaient de son imagination.

Quant à ses propres romances, “les relations sont compliquées. Pour la plupart d’entre nous, ce n’est pas un conte de fées”, a-t-elle déclaré. Ils peuvent être « laids » et « parfois ils sont en guerre ». Cependant, ils lui ont donné « une opportunité de grandir et de devenir une version plus forte et plus complète » d’elle-même.

Même si elle a gardé pour elle certains des poèmes les plus sombres, les disant “trop ​​graphiques” pour que certains puissent les lire, elle n’a pas peur de publier ce livre. Après tout, elle a longtemps été critiquée par le public.

“Je suis connue du public depuis longtemps et ma carrière a été une longue chasse aux sorcières”, a-t-elle déclaré. “Tellement nerveux ? Non. Je m’attends à un mélange d’admiration et de vitriol de la part du public”, a-t-elle déclaré.

Selon l’éditeur Gallery Books, le recueil de poésie de Fox est “déchirant et sombre” et pourtant elle met en valeur son “humour méchant”, comme dans “I Should Die for Y— Oh, J/K LOL” dans lequel un amoureux ” je préfère lire Twitter au lit que f***” et comment, dans sa version imaginée de Roméo et Juliette, Juliette s’empoisonne et Roméo “ne suit pas, il s’inscrit simplement à Raya à la place”.

“J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps me fait mal à force de porter le poids de leurs péchés”, Fox dit. “Ma liberté réside dans ces pages, et j’espère que mes paroles pourront inspirer les autres à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enfoui, mais pas oublié, dans l’obscurité.”

Les jolis garçons sont venimeux de Megan Fox est en vente maintenant.

Pour toute personne touchée par des abus et ayant besoin de soutien, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233, ou si vous ne parvenez pas à parler en toute sécurité, vous pouvez vous connecter à thehotline.org ou envoyez LOVEIS par SMS au 22522.