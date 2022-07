Ce que nous avons appris des premières images du télescope Webb

Le président Biden a présenté lundi une image réalisée par le télescope Webb que les responsables et les astronomes de la NASA ont salué comme l’une des images les plus profondes jamais prises du cosmos, une marque qui sera probablement dépassée dès que davantage de données jailliront des ordinateurs de la NASA.

L’image d’un amas d’étoiles lointain appelé SMACS 0723 a révélé la présence de galaxies encore plus lointaines répandues dans le ciel. La lumière de ces galaxies, amplifiée en visibilité par le champ gravitationnel de l’amas, est née il y a plus de 13 milliards d’années.

Les astronomes théorisent que les étoiles les plus éloignées et les plus anciennes peuvent être différentes des étoiles que nous voyons aujourd’hui. Les premières étoiles étaient composées d’hydrogène pur et d’hélium laissés par le Big Bang, et elles pouvaient devenir beaucoup plus massives que le soleil – puis s’effondrer rapidement et violemment en trous noirs supermassifs du type qui peuplent maintenant les centres de la plupart des galaxies.

Nous découvrirons les atmosphères de planètes lointaines.