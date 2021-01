Pour mettre les étiquettes à l’épreuve, j’ai examiné des dizaines d’applications. Ensuite, je me suis concentré sur les étiquettes de confidentialité pour les applications de messagerie WhatsApp et Signal, les applications de musique en streaming Spotify et Apple Music et, pour le plaisir, MyQ, l’application que j’utilise pour ouvrir ma porte de garage à distance.

J’ai beaucoup appris. Les étiquettes de confidentialité ont montré que les applications qui semblent identiques en fonction peuvent être très différentes dans la manière dont elles traitent nos informations. J’ai également constaté que de nombreuses collectes de données se produisent lorsque vous vous y attendez le moins, y compris les produits internes pour lesquels vous payez.

Mais si les étiquettes étaient souvent éclairantes, elles créaient parfois plus de confusion.

Comment lire les étiquettes de confidentialité d’Apple

Pour trouver les nouvelles étiquettes, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dotés du dernier système d’exploitation (iOS et iPadOS 14.3) peuvent ouvrir l’App Store et rechercher une application. Dans la description de l’application, recherchez « Confidentialité de l’application ». C’est là qu’une boîte apparaît avec l’étiquette.





Apple a divisé l’étiquette de confidentialité en trois catégories afin que nous puissions avoir une image complète des types d’informations collectées par une application. Elles sont:

Données utilisées pour vous suivre. Ces informations sont utilisées pour suivre vos activités sur les applications et les sites Web. Par exemple, votre adresse e-mail peut aider à identifier que vous étiez également la personne utilisant une autre application dans laquelle vous avez entré la même adresse e-mail.

Données liées à vous: Ces informations sont liées à votre identité, comme votre historique d’achat ou vos coordonnées. À l’aide de ces données, une application musicale peut voir que votre compte a acheté une certaine chanson.

Données non liées à vous: Ces informations ne sont pas directement liées à vous ou à votre compte. Une application de cartographie peut collecter des données à partir de capteurs de mouvement pour fournir des instructions détaillées à tout le monde, par exemple. Il n’enregistre pas ces informations dans votre compte.

Voyons maintenant ce que ces étiquettes ont révélé sur des applications spécifiques.

WhatsApp contre Signal

À première vue, WhatsApp, qui appartient à Facebook, semble être presque identique à Signal. Les deux offrent une messagerie cryptée, qui brouille vos messages afin que seul le destinataire puisse les déchiffrer. Les deux s’appuient également sur votre numéro de téléphone pour créer un compte et recevoir des messages.