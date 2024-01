Ce que nous avons appris des mois sur le terrain avant les primaires du New Hampshire

Le discours de Haley contient une phrase en particulier qui s’adresse à la fois aux électeurs qui aiment Trump mais recherchent une nouvelle génération de dirigeants et à ceux qui en ont assez de Trump : « La vérité est, à tort ou à raison, que le chaos le suit. Le chaos le suit partout où il va », dit-elle souvent dans le New Hampshire, sous les rires et les hochements de tête des électeurs.

Haley a connu une ascension remarquable avant de devenir la dernière rivale significative de Trump. Son soutien dans le New Hampshire varie : elle attire à la fois des gens qui sont sérieusement enthousiasmés par sa candidature et ceux qui croisent les doigts pour une alternative à Trump et s’accrochent au meilleur véhicule qu’ils peuvent trouver.

Il existe également un certain degré de complaisance. Certains électeurs considèrent Trump comme le favori incontestable dans les sondages et sont donc motivés à voter pour lui.

Sa base dans le New Hampshire, comme ailleurs, lui est fidèle. Kevin Cole, un machiniste, a déclaré : « Je penche toujours pour Trump. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, à part que son dernier mandat a été bon pour ma famille. Nous avons déjà l’expérience de Trump et de ce qu’il peut faire pour l’économie.»

L’ancien président Donald Trump a toujours eu une avance constante dans le New Hampshire. Ses pourcentages se situaient en grande partie entre 40 et 50 l’année dernière, comme lorsque le sondage de l’Université du New Hampshire l’a évalué à 47 % en juillet. Plus récemment, selon un sondage CNN/UNH publié dimanche, il était à 50 %, soit deux chiffres devant l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley.

NBC News s’est entretenu avec des centaines d’électeurs du New Hampshire pendant sept mois pour comprendre comment certains des participants les plus ouvertement stratégiques à la course à la présidentielle envisagent actuellement 2024. Voici six points à retenir sur la course.

Mardi, ces électeurs feront leur choix pour l’élection présidentielle de 2024, et ce qu’ils ont vu sur le parcours et comment ils ont pris leurs décisions nous en dira long sur la politique américaine pour le reste d’une grande année électorale.

MANCHESTER, NH — L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a qualifié les électeurs du New Hampshire de « dégustateurs de vins présidentiels » pour leur insistance à rencontrer les candidats en personne, parfois à plusieurs reprises, avant d’envisager de voter pour eux.

Les républicains Marlo Devir et Christy Carlson, qui ont tous deux voté pour Trump en 2020, ont souligné cette ligne comme quelque chose qui les interpellait.

«Je suis d’accord dans une certaine mesure sur le fait que cela suit [Trump] un peu, et il y a un peu de – elle a appelé cela du « chaos », et je ne suis pas en désaccord avec cela, honnêtement », a déclaré Devir.

Carlson a déclaré : « Cela ne remet pas en question les politiques et les procédures qu’il a pu mettre en place. Elle a parlé du chaos, et c’était génial, parce que si les gens commencent à y penser de cette façon, cela changera une partie de leur façon de penser.

Il y a des électeurs qui adorent Haley. Carrol Horrocks, à qui NBC News s’est entretenu à Bedford en septembre, est une directrice adjointe d’école à la retraite. Elle a qualifié Haley de « courageuse » et de « convaincante ».

« Elle maîtrise très bien tous les problèmes que nous rencontrons tant au niveau national qu’international », a déclaré Horrocks. « Elle a des idées logiques sur la façon de les résoudre. Elle est décousue. Elle a mon vote.

Mais d’autres parlent davantage de Trump en ce qui concerne leurs motivations. Gary Misiaszek, qui a voté pour Trump en 2016 et 2020, n’envisage pas de le soutenir cette fois-ci. « S’il est élu pour l’investiture républicaine, je crains que les démocrates ne gagnent », a déclaré Misiaszek ce mois-ci.

La stratégie de choix de votre vote

Le stéréotype du New Hampshire est que les électeurs prennent leurs responsabilités au sérieux – et beaucoup, en particulier ceux qui n’aiment pas Trump, ont passé près d’un an à réfléchir à la meilleure manière d’utiliser stratégiquement leur pouvoir.

Julia Matte, 21 ans, électrice non déclarée, estime qu’il est « essentiel » de voter avec « intention » à chaque élection.

“Voter pour une modérée comme Nikki Haley à la primaire ne signifie peut-être pas que c’est mon intention de voter pour l’élection générale à la présidence, mais plutôt simplement de voter pour elle en tant que candidate républicaine afin de réduire l’avance galopante de Trump”, a déclaré Matte. « Un groupe d’électeurs partageant les mêmes idées, votant avec intention et soutenant un candidat moins populaire, pourrait très bien avoir le pouvoir de changer le cours du reste de la course. »

Nathan Seal, un autre électeur non déclaré, a déclaré qu’il prévoyait de voter pour Haley mardi parce que « le Parti démocrate n’organise pas de primaires valables – et je pense qu’elle a la meilleure chance de battre Trump ».

Hella Ross faisait partie des milliers d’électeurs qui ont modifié leur inscription sur les listes électorales démocrates pour pouvoir participer aux primaires du GOP. “Le but était d’arrêter Trump et de s’assurer qu’il n’est pas le candidat”, a déclaré Ross.

Ross et son amie Thalia Floras ont changé leurs inscriptions de démocrate à non déclarées et prévoient de voter pour Haley.

“Si vous me disiez il y a un an que j’envisagerais Nikki Haley, je vous dirais que vous étiez fou”, a déclaré Floras.

Outre Trump, Christie est peut-être celui qui a inspiré le plus de loyauté parmi ses partisans

Christie, qui a abandonné la course 13 jours avant les primaires, a passé la plupart de son temps dans le New Hampshire, n’ayant jamais mis les pieds dans l’Iowa au cours de ce cycle électoral.

Et sa campagne anti-Trump engagée lui a valu un public restreint mais engagé, avec au moins un électeur envisageant toujours de le soutenir même s’il est hors course.

Gary Goudreau, un fidèle partisan de Christie, envisage de voter pour lui après avoir décidé qu’il ne pouvait pas soutenir Haley. Christie a critiqué Haley pour avoir déclaré qu’elle pardonnerait à Trump s’il était reconnu coupable de certaines des accusations auxquelles il fait face plus tard cette année.

«Je ne peux pas voter pour Trump ou pour quiconque le soutiendrait ou lui accorderait son pardon», a déclaré Goudreau.

Certains électeurs de Christie’s migreront cependant vers Haley. La nuit où Christie a abandonné, Toni Pappas a déclaré qu’elle se sentait « confuse et triste », affirmant qu’elle n’avait « aucune idée de ce que je vais faire ensuite en termes de candidat que je soutiendrai ».

Elle prévoit désormais de soutenir Haley, affirmant qu’elle respecte le soutien du gouverneur Chris Sununu.

Même lorsqu’il allait mieux, DeSantis n’a jamais vraiment compris

Certains des premiers signes avant-coureurs pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a abandonné la course à la présidentielle deux jours avant les primaires du New Hampshire, sont apparus alors qu’il tentait de s’imposer en tant que conservateur convaincu dans un État modéré.

C’était le premier État où Haley l’avait surpris dans les sondages, et son bilan en matière d’avortement et d’autres questions politiques en Floride a conduit à des questions de la part des électeurs dans un État où l’électorat républicain est plus modéré que celui de l’Iowa. En fin de compte, la campagne de DeSantis a transféré de l’argent et des ressources dans l’Iowa à la recherche d’un élan là-bas. Sa campagne n’a jamais diffusé de publicité télévisée dans le New Hampshire, selon AdImpact.

Recommandé

Et le soutien à un chiffre qu’il lui restait dans les sondages lorsqu’il a abandonné illustre la pression à laquelle il a été confronté : les électeurs pro-Trump restaient fidèles à l’ancien président, tandis que ceux qui cherchaient une nouvelle direction ont migré vers Haley.

Pourtant, quelques loyalistes de DeSantis prévoient de voter pour lui même s’il a suspendu sa campagne.

Avant que DeSantis n’abandonne, Kalup Veneman, 45 ans, a déclaré que DeSantis était son premier choix car « il a fait beaucoup de choses en Floride, et je pense qu’il le fera pour l’Amérique ».

Veneman prévoit toujours de voter pour DeSantis à la primaire. “Je voterai pour le président Trump aux élections générales tant qu’il ne choisit pas Haley comme vice-présidente”, a-t-il déclaré.

Biden a une base agitée à apaiser avant novembre

Du côté démocrate, l’événement majeur de ce cycle primaire a été les efforts du Comité national démocrate pour supplanter la première primaire nationale du New Hampshire par un concours en Caroline du Sud, même si la loi de l’État du New Hampshire exige que l’État passe en premier.

Grâce à ces efforts, le New Hampshire va de l’avant avec un concours non autorisé – et Biden ne sera pas sur le bulletin de vote. Les électeurs du New Hampshire qui souhaitent voter pour lui devront écrire en son nom.

Même les personnes qui font activement campagne pour écrire sur Biden sont mécontentes de sa décision et de celle du DNC.

Luz Bay, qui a transformé sa fête de 60 ans ce mois-ci en une fête à la maison pour l’effort d’écriture, à laquelle la campagne Biden ne participe pas, a déclaré : « Ma réaction instinctive ? Eh bien, merde-les.

Mais, a-t-elle ajouté, « nous allons le faire dans le New Hampshire, parce que dans le New Hampshire, nous soutenons Biden. Et si nous ne pouvons pas le faire de manière régulière, alors nous le ferons de manière à ce qu’il puisse quand même gagner dans le New Hampshire.

Walter King, 73 ans, choisit d’écrire en Biden en raison de « son palmarès de réalisations ». Cependant, il a déclaré qu’il était « extrêmement décevant » que Biden ne soit pas sur le bulletin de vote.

C’est le début d’une année où les démocrates et les électeurs de gauche à travers le pays devront décider s’ils adhéreront à Biden lors des élections générales, malgré divers degrés de mécontentement face à différents…