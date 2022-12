Ce que nous avons appris des docuseries de Netflix sur le prince Harry et Meghan Markle

Les trois premiers épisodes d’une docu-série sur la relation entre le prince Harry et Meghan Markle sont sortis sur Netflix.

Harry et Meghanune série en six parties réalisée par la nominée aux Oscars Liz Garbus, présente des entretiens avec le couple ainsi que leurs amis, collègues et une poignée de journalistes et d’historiens qui contextualisent leur relation dans l’histoire de la Grande-Bretagne, de la monarchie et des médias britanniques.

Bien qu’ils ne soient pas aussi révélateurs que leur interview explosive avec Oprah Winfrey en 2021, les trois premiers épisodes de la série présentent des conversations avec Harry et Meghan sur leurs interactions difficiles avec la presse tabloïd et l’institution de la monarchie. Les trois prochains épisodes sortiront le 15 décembre.

Voici cinq plats à emporter du premier volume de la série.

Harry dit que la famille royale pensait que le harcèlement était un “rite de passage”

Au cours de ses premières fréquentations avec Harry, Meghan a été ciblée par des titres et des histoires qui ont attiré l’attention sur ses antécédents biraciaux, perpétuant des stéréotypes nuisibles. L’une de ces histoires était un titre qui la déclarait “tout droit sortie de Compton”, une référence à l’album gangsta rap de 1988 de NWA.

Environ huit jours après que leur relation soit devenue publique, Harry a publié une déclaration sur les « nuances racistes » dans la couverture de Meghan. Mais il dit que sa famille n’a pas compris en quoi son traitement était différent du leur.

Le prince Harry et Meghan sont vus sur une photo promotionnelle de leurs docuseries Netflix, dans laquelle ils discutent de l’impact que les tabloïds ont eu sur leur relation et leur vie. (Harry et Meghan/Netflix)

“Ce que les gens doivent comprendre, c’est qu’en ce qui concerne une grande partie de la famille, tout ce qu’elle subissait, ils l’avaient également subi”, a déclaré Harry dans les docuseries.

“Donc, c’était presque comme un rite de passage. Certains membres de la famille disaient : « D’accord, mais ma femme a dû passer par là. Alors, pourquoi votre petite amie devrait-elle être traitée différemment ? » Et j’ai dit que la différence ici est l’élément de race.”

Les paparazzi britanniques voulaient que les voisins torontois de Meghan l’espionnent

Alors que Meghan continuait à travailler en tant qu’acteur dans la série Combinaisons à Toronto, dit-elle, des paparazzis britanniques sont arrivés dans la ville pour la suivre. Certains d’entre eux ont essayé de payer ses voisins pour installer des caméras en direct qui regardaient dans son jardin, a-t-elle déclaré.

Meghan dit qu’elle s’est plainte du harcèlement persistant à la police, mais on lui a dit qu’il n’y avait rien à faire, “à cause de qui tu sors”. Pour éloigner les photographes, Meghan a voyagé avec un chauffeur formé aux méthodes de conduite évasives.

“C’était comme si tous les médias britanniques descendaient à Toronto”, a-t-elle déclaré.

Mais ce n’était pas tout, selon Silver Tree, un ami de Markle et producteur sur Combinaisons. Certains paparazzi ont essayé d’acheter des feuilles d’appel (qui indiquent quand un acteur sera présent sur le plateau pour des scènes particulières) auprès d’assistants de production afin qu’ils puissent localiser quand et où Markle tournerait. Combinaisons.

Tree a ajouté que les paparazzis pénétreraient dans la zone des remorques de l’émission, forçant la production à mettre en cage toutes les remorques.

“Je ne pense pas que quiconque savait comment gérer cette nouvelle normalité”, a déclaré Tree.

La famille royale initialement rebutée par la carrière d’actrice de Meghan

Discutant des premiers jours de leur relation, Harry et Meghan ont déclaré que les réserves initiales de la famille royale à leur sujet avaient plus à voir avec la carrière de Meghan qu’autre chose.

“Le truc de l’actrice était le plus gros problème, assez drôle”, a déclaré Meghan.

Au-delà de son rôle dans CombinaisonsMeghan a eu de petits rôles dans des émissions de télévision comme La frange, Expert : Miami et Châteauainsi que dans les films, y compris Boss horribles.

“Le fait que je fréquente une actrice américaine est probablement ce qui a obscurci leur jugement plus que tout, au début”, a déclaré Harry, ajoutant que certains membres de la famille pensaient que la relation serait de courte durée.

“Oh, c’est une actrice américaine, ça ne durera pas”, a déclaré Harry, faisant écho aux inquiétudes de la famille.

Harry dit que la famille royale, les médias ont “un accord”

Au cours du troisième épisode de la série, Harry décrit le rôle que jouent les correspondants royaux – ceux qui se spécialisent dans la couverture et l’analyse de la famille royale pour les journaux et les tabloïds – dans les médias britanniques.

Il s’agit d’un “bras de relations publiques étendu de la famille royale”, a-t-il déclaré. “Il y a eu un accord qui existe depuis plus de 30 ans.”

Une photo promotionnelle des docu-séries sur le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex. (Prince Harry et Meghan/Netflix)

Dans le documentaire, Harry dit qu’il a été poursuivi par des paparazzi “30 ou 40 fois” dans sa jeunesse, en particulier lorsqu’il fréquentait l’école. Il a déclaré que les tabloïds britanniques pensaient que la famille royale “était à nous d’exploiter. Leur traumatisme est notre histoire et notre récit à contrôler”.

Lors de l’épisode d’ouverture, Harry dit que cela fait partie de sa responsabilité en tant que membre de la famille royale d’exposer le fonctionnement des tabloïds britanniques.

“J’ai l’impression de faire partie de cette famille, il est de mon devoir de révéler cette exploitation et cette corruption qui se produisent au sein de nos médias.”

Meghan critique sa demi-sœur éloignée

La mère de Meghan, Doria Ragland, est interviewée pour la série, et Meghan la félicite pour la façon dont elle a géré la frénésie de l’attention des médias. Meghan dit que le côté paternel de la famille “a agi différemment”.

Elle a choisi sa demi-sœur séparée, Samantha Markle. L’ancienne actrice a déclaré qu’elle n’avait pas vu sa demi-sœur depuis plus d’une décennie lorsqu’elle a commencé à parler de Meghan aux tabloïds.

“J’avais soudain l’impression qu’elle était partout”, a déclaré Meghan à propos du frère aîné, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de “retombées” entre eux, car ils n’étaient pas assez proches pour en avoir un.

“Je ne connais pas votre deuxième prénom. Je ne connais pas votre date de naissance”, a déclaré Meghan. “Tu es en train de dire à ces gens que tu m’as élevé et que tu m’as appelé Princess Pushy?”