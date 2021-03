Le Diamond 8 et les deux pétroliers qui y ont transféré du pétrole – l’Ever Grandeur et le Super Star – sont connectés à l’exploitation taïwanaise du groupe Winson. Le fondateur de l’entreprise, Tony Tung, a fait l’objet d’une enquête sur des soupçons de contrebande en Chine et corrompre des fonctionnaires à Taïwan, mais sa seule condamnation a été plus tard renversé .

L’enquête du Times, qui comprend les conclusions de un nouveau rapport par les groupes de recherche Institut royal des services unis (RUSI) et le Centre d’études avancées de la défense (C4ADS) , centré sur le plus grand pétrolier étranger expédiant du pétrole vers la Corée du Nord. Il s’appelle le Diamond 8 et c’était signalé par les Nations Unies pour au moins trois livraisons illicites en Corée du Nord entre 2019 et 2020. Notre enquête a révélé un quatrième voyage en mai 2020. Nous avons également démêlé un réseau complexe de sociétés reliant le Diamond 8 et ses navires fournisseurs à l’opération de Taïwan du groupe Winson, Winson Shipping.

