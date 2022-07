Ce que nous avons appris de l’enquête du Texas sur la fusillade de l’école d’Uvalde

Nous en savons maintenant plus sur la coûteuse séquence d’erreurs qui a permis à un tireur de tuer 19 enfants et deux enseignants à la Robb Elementary School d’Uvalde, au Texas, en mai.

Un rapport de 77 pages d’un comité d’enquête de la Texas House publié dimanche ne pointe du doigt personne en dehors du tireur. Mais il a trouvé des «échecs systémiques» et une «prise de décision extrêmement mauvaise», sur la base des récits de 35 témoins et de milliers de documents.

Le rapport montre qu’il y avait des signes précoces que le tireur prévoyait de commettre des actes de violence, que l’école n’était pas préparée de manière basique à la possibilité d’une fusillade et que la police n’a pas agi assez rapidement ou conformément à sa formation de tireur actif pour neutraliser le attaque. Et cela fournit des preuves de certaines des solutions politiques souvent soutenues par des experts – y compris des programmes d’intervention précoce et certaines mesures de sécurité pour bloquer l’accès des tireurs aux écoles et aux salles de classe – et des preuves de ce qui ne fonctionne pas, y compris les “bons gars avec des armes à feu”.

Voici quelques points clés du rapport et des politiques qui pourraient empêcher des erreurs similaires à l’avenir :

1) Une intervention précoce aurait pu arrêter le tireur

Bien que le tireur n’ait pas d’antécédents criminels et n’ait jamais été arrêté, il y avait des signes avant-coureurs suggérant qu’il se débattait et, plus tard, qu’il présentait un danger imminent pour lui-même et pour les autres. Nous ne saurons jamais si une intervention précoce aurait pu empêcher la fusillade de se produire. Mais le rapport brosse un tableau clair de quelqu’un avec une enfance troublée qui était largement soupçonné d’avoir des ambitions violentes dans les mois qui ont précédé l’attaque.

Le tireur a constamment eu de mauvais résultats à l’école, a souffert d’un trouble de la parole pour lequel il n’a jamais reçu de services d’éducation spéciale et a été victime d’intimidation dès la quatrième année. À partir de 2018, il a commencé à enregistrer plus de 100 absences par an et a eu “des notes d’échec et des performances de plus en plus lamentables aux examens standardisés et de fin de cours”, selon le rapport. Il n’est pas clair si des agents de ressources scolaires se sont déjà rendus chez lui dans le but de le ramener à l’école. Il n’avait pas beaucoup d’antécédents disciplinaires mais a été suspendu à une occasion pour “combat mutuel” avec un autre élève fin 2018. En conséquence, le lycée d’Uvalde l’a forcé à se retirer avant de pouvoir terminer la 10e année.

Après cela, il a eu du mal à garder un emploi, a été licencié de ses postes chez Whataburger et Wendy’s, et est devenu de plus en plus isolé. L’ex-petit ami de sa mère l’a décrit comme un “solitaire qui a fait des trous dans les murs de sa chambre après s’être disputé avec elle”. Son ex-petite amie a raconté comment il avait été taquiné par des amis qui l’appelaient un “tireur d’école” et comment il lui avait dit qu’il ne vivrait pas plus de 18 ans, soit parce qu’il se suiciderait, soit parce qu’il “ne vivrait pas longtemps”. Il a commencé à dire à des amis et à des connaissances en ligne qu’il prévoyait quelque chose en mai 2022 qui le mettrait « partout dans l’actualité », et cela a conduit à la spéculation qu’il « tirerait sur une école ou quelque chose » ou commettrait un « meurtre de masse ». Il a demandé à au moins deux personnes différentes de lui acheter des armes à feu avant qu’il ne soit légalement autorisé à le faire, mais elles ont refusé.

Plusieurs politiques auraient pu fournir aux responsables de l’école et aux membres de la communauté d’Uvalde les outils nécessaires pour identifier le tireur comme une menace et l’empêcher d’obtenir des armes mortelles. Comme les études gouvernementales l’ont montré à maintes reprises, le moyen le plus efficace de prévenir la violence à l’école est l’intervention comportementale précoce. C’est pourquoi les défenseurs du contrôle des armes à feu ont soutenu des programmes d’évaluation des menaces dans les écoles, ce qui peut impliquer la mise en place de lignes d’information permettant aux membres de la communauté de partager leurs préoccupations, de former les élèves sur les signes avant-coureurs et de les encourager à signaler un comportement potentiellement violent, et de surveiller les médias sociaux. Les écoles doivent également veiller à ce que les élèves à risque puissent accéder aux services de santé mentale, y compris les psychologues scolaires, les travailleurs sociaux scolaires, les infirmières scolaires et les conseillers scolaires.

Le succès des programmes d’évaluation des menaces est bien documenté. Plusieurs études ont révélé que 0,5 à 3,5 % des élèves des écoles proposant de tels programmes ont proféré une menace de violence ou tenté de le faire, et aucune de ces menaces n’est une menace sérieuse de tuer, tirer ou blesser gravement quelqu’un. Ils ont également moins d’expulsions et de suspensions, des événements qui se sont avérés inciter certains tireurs scolaires.

Une autre solution préventive potentielle est les lois sur le drapeau rouge, ou lois sur les risques extrêmes, qui empêchent temporairement les personnes qui ont été jugées par un tribunal comme présentant un risque pour elles-mêmes ou pour les autres de se procurer une arme à feu. Le Texas n’a pas actuellement de loi sur le drapeau rouge, mais 19 autres États – principalement contrôlés par les démocrates, à l’exception de la Floride et de l’Indiana – ont adopté de telles lois. La recherche a suggéré que les lois sur le drapeau rouge peuvent empêcher les fusillades de masse, étant donné qu’environ la moitié des tireurs de masse informent quelqu’un de leurs plans à l’avance et présentent des signes avant-coureurs, tels que l’agitation, un comportement abusif, la dépression, les sautes d’humeur, une incapacité à effectuer des tâches quotidiennes, et la paranoïa. La loi bipartite du Congrès sur le contrôle des armes à feu adoptée le mois dernier alloue 750 millions de dollars pour inciter les États à adopter ces lois.

2) L’école avait une faille de sécurité critique

Les écoles ne peuvent pas faire grand-chose pour se défendre contre un individu déterminé ayant accès à des armes à feu. La militarisation des écoles publiques ne favorise pas un environnement d’apprentissage accueillant et n’est pas particulièrement rentable pour les contribuables.

“Installer du verre pare-balles dans toutes les fenêtres – des choses comme ça sont horriblement chères et pas sensées. Il n’y a que jusqu’où vous pouvez aller pour renforcer un établissement public », a déclaré Robert Spitzer, professeur à SUNY Cortland qui étudie la politique du contrôle des armes à feu.

Mais une simple amélioration de la sécurité aurait pu rendre plus difficile l’entrée du tireur dans l’école : s’assurer que les portes étaient verrouillées. Il y avait trois portes extérieures dans le bâtiment ouest où la fusillade a eu lieu, et toutes les trois avaient été laissées déverrouillées, selon le rapport. La porte de l’une des salles de classe où le tireur emmenait ses victimes était également connue pour avoir une serrure défectueuse, mais personne n’avait créé d’ordre de travail pour la réparer. Le personnel de l’école a également fréquemment maintenu les portes ouvertes, en particulier pour les enseignants suppléants qui n’avaient pas leurs propres clés.

L’attaquant de la fusillade de 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, a également pu entrer dans l’enceinte de l’école par une porte non verrouillée, puis entrer dans l’école par une porte non verrouillée.

Comme mesure de sécurité supplémentaire, les écoles peuvent installer des portes qui se verrouillent de l’intérieur, afin que les enseignants n’aient pas à quitter la classe pour verrouiller la porte et à s’exposer ainsi que leurs élèves à un danger. Cela permet également aux forces de l’ordre de neutraliser plus facilement la menace, de sorte qu’il est plus difficile pour un tireur de se barricader dans une salle de classe. Lors des fusillades à Marjory Stoneman Douglas et à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, en 2012, les enseignants ont dû quitter la salle de classe pour verrouiller leurs portes pendant que les tireurs étaient actifs.

Selon une enquête réalisée en 2020 par le National Center on Education Statistics, une école publique américaine sur quatre n’a pas de portes de classe avec serrures internes. Une part encore plus importante des écoles du Texas – 36% – n’ont pas cette fonctionnalité, selon une enquête réalisée en 2018 par le bureau du gouverneur Greg Abbott.

3) Des centaines de “bons gars avec des armes à feu” n’ont pas pu arrêter le tireur

Un total de 376 agents chargés de l’application des lois – dont des membres de la police d’Uvalde, du ministère de la Sécurité publique du Texas et d’une unité spéciale de la US Border Patrol – sont arrivés à l’école, selon le rapport. Ils n’ont toujours pas pénétré dans la salle de classe et neutralisé le tireur pendant plus d’une heure.

Sur la base de leur formation de tireur actif, ils auraient dû agir le plus rapidement possible pour “arrêter le massacre”. C’est parce que la plupart des décès dans les fusillades de masse surviennent dans les premières minutes d’une attaque.

Mais les forces de l’ordre n’ont pas agi assez rapidement à Uvalde et c’est en partie à cause d’une tragique erreur bureaucratique : aucun officier ne s’est avancé pour assumer le commandement. Le rapport indique qu’il aurait dû s’agir du chef de la police d’Uvalde, Pete Arredondo, puisqu’il était l’officier le plus haut gradé présent lorsqu’il est arrivé sur les lieux. Mais tout agent des forces de l’ordre peut prendre le commandement, quel que soit son grade, et il est tenu de le faire dans le cadre de sa formation, selon le rapport. Les agents qui se trouvaient à l’extérieur de l’école pourraient ne pas l’avoir fait parce qu’ils recevaient de mauvaises informations sur ce qui se passait à l’intérieur, se faisant dire qu’Arredondo se trouvait dans une pièce avec l’agresseur et négociait activement.

Au lendemain de la fusillade, les républicains et les défenseurs des droits des armes à feu, y compris la National Rifle Association, ont fait valoir qu’il était évident que davantage de gardes armés étaient nécessaires dans les écoles. Cela fait partie d’une idée omniprésente selon laquelle armer davantage l’Amérique est la réponse à la prévention de la violence armée – la théorie du “bon gars avec une arme à feu”. Mais une étude de 2021 de l’Université Hamline et de la Metropolitan State University a révélé que le taux de décès dans 133 fusillades de masse dans des écoles entre 1980 et 2019 était 2,83 fois plus élevé dans les cas où un garde armé était présent.

Et même lorsqu’il y avait des centaines d’agents des forces de l’ordre présents à Uvalde, cela ne suffisait pas pour arrêter un “méchant avec une arme à feu” qui, selon le rapport, n’avait probablement jamais tiré avec une arme à feu de sa vie.

« La ‘théorie du bon gars avec une arme à feu’ est un mythe. Cela n’a essentiellement aucun rapport avec la façon dont les gens se comportent dans le monde réel », a déclaré Spitzer.