Ce que nous avons appris de la victoire des Spurs contre les Wizards

Cela a été un mois tourbillonnant pour les San Antonio Spurs. Ils ont commencé la nouvelle année en jouant certains de leurs meilleurs basket-ball. L’injection de Tre Jones dans la formation de départ avait insufflé une nouvelle vie à l’équipe. Ils se sont ensuite lancés dans un road trip sur la côte Est qui a été pour le moins inégal.







Samedi soir, les Argent et les Noirs ont remporté leur première victoire lors du road trip, mettant fin à une séquence de quatre défaites consécutives avec une victoire de 131-127 contre les Sorciers de Washington. Ce n’était en aucun cas un joli match. Lors du deuxième match consécutif, les Spurs ont été bâclés et ont joué au mieux une défense modeste. Les Wizards étaient tout aussi poreux défensivement et négligents avec le basket-ball, conduisant à un match de hauts et de bas qui semblait appartenir au YMCA, plus qu’à la Capital One Arena.

Pourtant, dans ces matchs laids, les signes de développement des jeunes Spurs étaient évidents. À sept minutes de la fin, les Wizards s’envolaient après un dunk de Corey Kispert. Il semblait qu’une fois de plus, San Antonio allait abandonner un match gagnable, ne parvenant pas à s’exécuter dans l’embrayage. Mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont réalisé les bons jeux et ont défendu quand cela comptait le plus.

Jeremy Sochan a renversé les sauteurs d’embrayage (une phrase que je pense que personne ne s’attendait à lire cette saison.) Devin Vassell a fait des jeux pour les autres lorsque la pression défensive était dirigée vers lui, lançant quatre passes décisives dans les six dernières minutes. Victor Wembanyama a réussi des tirs profonds et a protégé le bord, bloquant des tirs que personne d’autre dans la ligue ne pouvait atteindre. Jones a accéléré le rythme quand c’était nécessaire, puis a réglé l’offensive tout au long de la séquence. Les joueurs que vous souhaitez voir se démarquer lorsque cela est le plus nécessaire l’ont fait samedi.

C’est un autre rappel que les Spurs sont encore en développement. Bien sûr, les Wizards ne sont pas des champions du monde, mais c’est le genre d’équipes embêtantes que les bonnes équipes doivent battre. Voir des progrès dans des matchs comme celui-ci, c’est l’objectif de cette saison. Pour San Antonio, c’est un marathon, pas un sprint. De petites améliorations s’ajoutent à de grands changements sur toute la ligne. De nombreuses améliorations ont été exposées à DC

Points à retenir :

Une autre leçon de patience est le cas de Blake Wesley. La saison dernière, le gardien recrue avait l’air perdu sur le terrain de la NBA. Il a joué trop vite, a retourné le ballon et a été inefficace au bord. Avec un an d’expérience professionnelle à son actif, Wesley a l’air d’un vrai joueur NBA. Cette saison, il a réalisé 39 passes décisives avec seulement 8 revirements et tire à 65,5% au bord. Samedi, il a joué un rôle crucial pour maintenir les Spurs dans le match, notamment avec son jeu à la fin du deuxième quart-temps. Il est devenu un point fort du défenseur offensif et ne tire pas dans le pied de l’offensive avec un jeu imprudent. Parfois, les gars ont juste besoin de répétitions, de temps et de confiance. Wesley semble avoir tout cela en ce moment et mérite le rôle accru qu’il voit.

Le succès de Wesley s’est fait aux dépens de Malaki Branham. À mesure que les minutes de Wesley augmentaient, celles de Branham diminuaient. Il n’a joué que 12 minutes au cours des deux derniers matchs et n’en a inscrit que quatre samedi. Branham a connu des difficultés cette saison. Il est un handicap défensif et ne fournit pas suffisamment de punch pour compenser cela. Après s’être imposé comme un solide buteur lors de sa saison recrue, les équipes ont réagi en se montrant physiques avec lui et en ne le laissant pas faire son dribble. Nous voyons tout le temps des crises chez les étudiants de deuxième année. Les équipes commencent à repérer un joueur et tentent de minimiser leurs points forts. C’est au joueur de trouver un moyen de contrer ces stratégies. Tout comme il a fallu du temps à Wesley pour s’améliorer, Branham a besoin de temps pour trouver comment réagir. Que ce soit à San Antonio ou à Austin, cela dépend du personnel d’entraîneurs. Je ne suis pas encore prêt à l’abandonner.

San Antonio a réalisé beaucoup de bonnes choses pour mettre le ballon à Wembanyama dans des positions avantageuses. Les lobs vont ressortir, et il en crée beaucoup avec l’aide de ses coéquipiers. Ce qui a été plus impressionnant, c’est l’utilisation par les Spurs d’écrans flexibles, éliminant Wembanyama des coupes bouclées et l’utilisant davantage dans le pick-and-roll élevé. Gregg Popovich a mené une belle attaque pour impliquer le grand homme. Il y a beaucoup moins de travail indépendant et plus de structure pour lui donner un look ouvert. Cela a été une grande partie du récent succès de la recrue.

Félicitations au jeune frère Jones pour avoir finalement battu Tyus Jones dans un match NBA. Jones a encore une fois failli réaliser un triple double avec 11 points, 12 passes décisives et 8 rebonds. Jones est un bon meneur de la NBA. C’est génial que les gens commencent à voir ça.

Jeremy Sochan joue extrêmement bien ces derniers temps. Il s’amuse aussi beaucoup sur le terrain. Peut-être trop amusant…

