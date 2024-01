Ce que nous avons appris de la victoire des Chiefs contre les Bills lors de la ronde de division de l’AFC

1. La miss de Tyler Bass coule la saison des Bills. Les Bills peuvent signaler d’innombrables erreurs en cours de route, mais ils ont eu la chance d’égaliser le match à moins de deux minutes de la fin lorsque Bass s’est lancé pour un essai de placement de 44 verges. Il a viré violemment vers la droite, et avec cet échec, la saison de Buffalo était terminée. Les Chiefs ont manqué de temps et se dirigeront désormais vers leur sixième match de championnat de l’AFC consécutif dimanche prochain contre les Ravens de Baltimore, tête de série. Les fans sont rarement trompés lorsque ces équipes se rencontrent, et ce soir n’était rien de moins qu’un autre classique de leur rivalité. Mais celui-ci a été gâché par quelques jeux sauvages en fin de match et par l’échec de Bass. Ses deux essais FG manqués lors de la victoire de la Super Wild Card contre les Steelers ont été presque oubliés, mais ils ne le seront plus maintenant. Les Bills sont dans un état d’esprit d’élimination depuis qu’ils sont tombés à 6-6 après une mauvaise défaite contre les Patriots, et ils ont réalisé un parcours incroyable jusqu’à présent. Beaucoup de gens pensaient qu’ils – et non les Chiefs – constituaient la plus grande menace pour les Ravens de ce côté-ci du grand livre, mais leurs erreurs étaient tout simplement trop nombreuses pour être surmontées dans un match épuisant sur le plan émotionnel. Les fans des Bills savent tout sur le chagrin, et cela ne dépassera peut-être pas le jeu des « 13 secondes », mais cela piquera certainement pendant longtemps.

2. L’échappé de Mecole Hardman ne revient pas mordre les Chiefs. Les Chiefs semblaient prêts à marcher sur le cou des Bills au début du quatrième quart après avoir été arrêtés au quatrième essai sur un faux botté de dégagement depuis leur propre ligne de 30 verges. Ce qui a suivi a été une course de 29 verges par Isiah Pacheco qui a créé une situation de but à marquer à l’intérieur de la ligne des 5 verges de Buffalo, en hausse de 27-24 et sur le point de prendre une avance de deux points. Au lieu de cela, Hardman a fouillé dans la zone des buts pour donner aux Bills un chiffre d’affaires improbable au moment où ils en avaient le plus besoin – leur premier véritable arrêt de la journée, sans compter la mi-temps à genoux. La défense des Chiefs a forcé un retrait rapide pour les Bills, mais Patrick Mahomes and Co. n’a pas pu exécuter beaucoup de temps et a renvoyé le ballon à Buffalo. Tout est mis en place pour une campagne gagnante dirigée par Josh Allen à Buffalo – ou du moins pour égaliser. Les Chiefs les ont fait travailler pour leurs verges pour se mettre à portée de but et ont forcé un essai juste assez long pour que Bass rate. Cela, ainsi qu’un premier essai, ont suffi à mettre fin à la saison de Buffalo. Si les Bills avaient pris les devants, nous aurions pu considérer cet échappé comme un tournant – et un rappel brutal du nombre de fois où les receveurs des Chiefs ont coûté à l’équipe cette saison. Dimanche, ce n’était pas le cas.

3. La défense des Bills s’est resserrée tardivement mais a cédé trop de terrain au début. Les Bills ont reçu de bonnes nouvelles d’avant-match lorsque les cornerbacks Tyron Johnson et Rasul Douglas étaient actifs, mais ils étaient privés du secondeur Terrel Bernard, du cornerback Christian Benford et de la sécurité Taylor Rapp – sans parler de toute la puissance de feu défensive qu’ils ont perdue au cours du parcours. de la saison. Ce n’est pas une surprise si Buffalo avait les mains pleines avec Mahomes, Travis Kelce et Pacheco. Mais les Chiefs ont marqué sur leurs cinq premières possessions (sans compter l’agenouillement à la mi-temps) alors que les Bills ont permis des entraînements cruciaux de 75 verges pour commencer les troisième et quatrième quarts et les mettre derrière le huit-ball. Kelce a dominé tôt et Pacheco a réalisé des jeux éreintants contre eux après la mi-temps. Mais les Bills ont également autorisé de gros jeux à Marquez Valdes-Scantling, Rashee Rice et Clyde Edwards-Helaire et n’ont pas limogé Mahomes. Les Chiefs ont presque eu autant de passes de 20 verges (cinq) que Mahomes a eu des passes incomplètes (six). L’embrayage de Jordan Poyer a forcé un échappé juste avant la ligne de but, ce qui a donné lieu à la séquence défensive la plus inspirée des Bills après qu’il ait semblé qu’ils étaient cuits. Merci à cela. Mais une attaque des Chiefs qui a parfois eu du mal à déplacer le ballon cette saison a eu beaucoup moins de problèmes dimanche.

4. Les chefs secondaires ont fait leur travail. Kansas City a réalisé huit jeux de 20 verges ou plus. Les Bills n’en avaient pas. Josh Allen n’a pas été limogé, mais sa plus longue réussite dans le match était de 15 verges. Quinze! Les Bills n’avaient pas Gabe Davis et ils ont perdu Dawson Knox et Khalil Shakir à cause de blessures pendant une partie du match. Mais chaque fois qu’ils essayaient d’attaquer sur le terrain, cela ne se produisait pas. Allen était 0 sur 4 sur les passes parcourant plus de 20 mètres vers le bas du terrain, ce qui est particulièrement impressionnant étant donné que la course aux passes des Chiefs a été inexistante pendant de longues périodes du match. Stefon Diggs a capté trois passes pour 21 verges et a réalisé une course de 7 verges, avec un seul attrapé de 3 verges après la mi-temps. En deux matchs contre les Chiefs cette saison, il a réussi sept attrapés pour 45 verges sur un total de 19 cibles. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Chiefs ont connu du succès défensif contre les Bills, du moins sur le tableau de bord. Les choses sont devenues un peu risquées tard, et Shakir a réalisé trois énormes attrapés parmi ses sept attrapés, et Dalton Kincaid commençait à s’appuyer un peu sur les Chiefs. Mais encore une fois, tout était gardé devant eux. Les Chiefs ont joué une tonne de couverture de zone avec plusieurs sécurités élevées, et Allen a raté plusieurs passes où il semblait qu’il essayait d’obtenir quelque chose – n’importe quoi – sur le terrain.