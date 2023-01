Ce que nous avons appris de la tripledémie Covid-19, grippe et VRS

La triple menace de la grippe, du virus respiratoire syncytial (ou RSV) et de Covid-19 a été un autre test de stress pour un système de santé américain en difficulté cet hiver. Mais après une succession de vagues, il semble que ça se calme, du moins pour l’instant.

Après qu’une augmentation notable des hospitalisations a commencé fin novembre, la vague de Covid-19 de cet hiver semble avoir culminé plus tôt ce mois-ci, avec des hospitalisations et des décès en baisse de 25% et 1% respectivement au cours des deux dernières semaines. (Les États-Unis signalent également moins de cas, passant d’une moyenne d’environ 65 000 nouveaux cas chaque jour à environ 46 000 cas quotidiens maintenant, mais les données sur les cas sont devenues moins fiables avec la prévalence des tests à domicile.)

L’activité grippale à l’échelle nationale est également en baisse constante depuis plusieurs semaines, sur la base de résultats de tests positifs signalés au CDC. Le taux d’hospitalisation pour la grippe a chuté depuis son apogée en décembre, peu de temps après la flambée initiale de l’activité.

Le VRS a lancé cette saison du rhume et de la grippe, avec des hospitalisations culminant à la mi-novembre à deux fois les niveaux observés lors de la dernière saison pré-pandémique du VRS, avant de chuter. Les experts ont alors été frappés par l’augmentation précoce et spectaculaire de la maladie, par rapport à ce qui avait généralement été la norme pré-Covid, et ont mis en garde contre la grippe et les poussées de Covid à suivre.

Ceux-ci sont maintenant passés, même si les gens tombent toujours malades et certains hôpitaux restent à court de personnel et de ressources après trois années difficiles. Il reste également la possibilité d’une deuxième vague de grippe, selon les experts, si une autre souche du virus émerge et commence à se propager largement, ce qui peut arriver et s’est produit au cours des saisons grippales précédentes.

Mais sinon, le pire de cette étrange saison de virus respiratoires est peut-être passé. Trois poussées et pics successifs, entassés en trois mois. J’ai demandé ce que les experts pensaient de cette expérience, alors que nous nous installons collectivement dans une véritable nouvelle normalité. Le gouvernement fédéral réfléchit à la manière de mettre en place des vaccins annuels contre le Covid-19. Les hôpitaux américains sont encore en train de s’adapter à ce qu’ils décrivent comme une période de quasi-crise permanente.

Le nouveau coronavirus n’étant plus nouveau, mais faisant partie intégrante de notre écosystème viral, nous essayons de savoir à quoi nous attendre de lui et des autres virus respiratoires avec lesquels il est en concurrence chaque année lorsque les températures chutent.

C’est un travail en cours – et les réflexions des experts sur cette étrange saison du rhume, de la grippe, du Covid et du VRS ont brossé un tableau d’un monde viral en transition. Voici ce qu’ils ont appris et ce que cela pourrait nous dire sur les maladies à l’avenir.

1) La grippe et le VRS ont pu se propager facilement après quelques années lentes

Le RSV s’était déjà comporté de manière étrange, avec un pic estival inhabituel qui présageait un début tout aussi inhabituel de sa vague hivernale. Le pic de cette année est arrivé près de deux mois plus tôt que lors de la saison 2019-2020, la dernière saison “normale” avant l’apparition du Covid-19.

Cette année a également été beaucoup plus grave, avec un taux d’hospitalisation maximal qui a presque doublé par rapport au sommet de 2019-2020. Les experts attribuent généralement le moment et la gravité des saisons du VRS et de la grippe de cette année au manque d’exposition des gens après les deux dernières années, lorsque le masquage et la distanciation sociale étaient plus courants. Les enfants, qui sont généralement des vecteurs de propagation virale, n’avaient en particulier pas eu autant de chances d’attraper et de propager des maladies jusqu’à cette année.

“Cette saison de la grippe a commencé très tôt parce qu’il y avait tellement d’enfants sans aucune expérience avec la grippe, le rhume et le VRS”, m’a dit David Celantano, président de l’épidémiologie à Johns Hopkins.

Cette saison a vu beaucoup de grippe et même de VRS chez les adultes les plus vulnérables. Les personnes de tous âges sont généralement moins exposées aux maladies depuis quelques années. Compte tenu du niveau croissant d’immunité de la population à Covid-19 après une pandémie brutale, il était plus facile pour les autres virus qui étaient restés en sommeil de s’installer.

2) De nouvelles variantes ont été à l’origine de la propagation continue de Covid-19

Covid a connu sa troisième vague hivernale, après que la grippe et le VRS aient ravagé la population. La poussée par temps froid de cette année a été nettement inférieure à ce qui était le pic de la pandémie américaine, janvier 2021, avec environ un quart des cas et un tiers des hospitalisations, selon le tracker du New York Times.

Le coronavirus était à l’opposé de ses concurrents viraux : la plupart des Américains y ont été exposés au moins une fois au cours des dernières années et peut-être plusieurs fois, et la plupart d’entre eux ont également été vaccinés au moins une ou deux fois. Les injections de rappel conçues pour la variante omicron ont donné aux personnes qui les ont obtenues une couche de protection supplémentaire.

Toute cette immunité accumulée explique probablement la poussée hivernale relativement douce, selon les experts, bien que nous ayons payé un prix élevé pour atteindre ce point, avec plus de 1,1 million d’Américains morts et plus de 500 personnes mourant encore chaque jour en moyenne.

Et Covid-19 a continué à trouver des moyens d’obtenir un avantage et de continuer à se propager. Alors que le VRS et la propagation de la grippe peuvent être attribués à une immunité dormante, le SRAS-Cov-2 évolue toujours rapidement. Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, a parcouru plus d’une douzaine de variantes, de BA2 à XBB1.5, qui ont circulé dans les phases ultérieures de la pandémie.

“Les hauts et les bas avec Covid sont liés à l’apparition de variantes plus transmissibles”, a déclaré Amesh Adalja, un médecin spécialiste des maladies infectieuses de John Hopkins, “par rapport à ce qui s’est passé avec la grippe et le VRS”.

L’immunité préexistante devrait continuer à réduire le risque de maladie grave pour la plupart des gens, bien que les personnes âgées et immunodéprimées soient toujours plus à risque que les autres. La FDA a récemment présenté son plan pour que les gens reçoivent des injections de rappel annuelles, en particulier comme moyen de protéger cette population.

“Le fait que l’immunité contre Covid se soit développée dans la population (à un coût, il faut le dire) est bonne pour les perspectives d’avenir”, m’a dit Josh Michaud, expert en maladies infectieuses à la Kaiser Family Foundation. “Mais exactement comment la saison prochaine ou même les mois à venir se déroulent est encore difficile à savoir.”

3) Nous sommes toujours dans une phase de transition post-pandémique pour les virus respiratoires

Les experts en maladies infectieuses savaient que cette année pourrait être une valeur aberrante. Covid-19 a été la plus grande perturbation du cycle normal de la maladie depuis un siècle, et nous savons par expérience que les pandémies majeures peuvent être suivies d’un an ou deux de comportement viral chaotique avant de s’installer dans un schéma plus normal. C’est arrivé à la fois avec la grippe de 1918 et la pandémie H1N1 de 2009.

Pour le VRS et la grippe, les deux dernières années ont été des aberrations ; il est raisonnable de s’attendre à ce que des schémas plus normaux reprennent à l’avenir à mesure que l’immunité se reconstitue. (Pourtant, chaque saison de rhume et de grippe sera différente – la variation d’une saison à l’autre est une constante.)

“Je suppose que c’est entièrement temporaire et que les choses vont s’installer dans des schémas plus routiniers au cours des saisons à venir alors que l’immunité typique de la population se remet sur les rails”, a déclaré Richard Webby, chercheur en maladies infectieuses à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Covid-19 est plus délicat à projeter, compte tenu de son évolution continue vers plus de transmissibilité. Jusqu’à présent, la protection contre les infections antérieures et les vaccins semble être efficace pour la plupart des gens, au moins pour les empêcher de se retrouver à l’hôpital. Mais il continue également de représenter une menace pour les personnes non vaccinées, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées – et des poussées annuelles lorsque les conditions sont plus favorables à la propagation virale (c’est-à-dire l’hiver) sont à prévoir.

“Je m’attendrais à ce que le VRS et la grippe soient plus normaux l’année prochaine”, m’a dit Bill Hanage, un épidémiologiste de l’Université de Harvard. “Covid, ça reste à voir, mais un pic début janvier 2024 est quasi certain.”

Les experts ont également conseillé la prudence, car Covid est un virus avec lequel nous n’avons tout simplement pas la même familiarité que, disons, le virus de la grippe, et il atteint encore certaines parties du monde (surtout la Chine) pour la première fois. La vie normale aux États-Unis continue peut-être, mais l’histoire de la pandémie n’est pas encore terminée.

« Avons-nous passé le pire ? Probablement », a déclaré Celentano. “Mais je ne suis pas un parieur !”